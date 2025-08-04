Масштабні розтрати та зловживання на Вінниччині та Херсонщині: Кравченко заявив про десятки мільйонів збитків
Київ • УНН
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття злочинів на Вінниччині та Херсонщині, що завдали шкоди майже 60 мільйонів гривень. Серед підозрюваних – депутати, голови громад, чиновники та керівники підприємств.
Розтрата, привласнення, службова недбалість, зловживання - чергову низку злочинів викрито на Вінниччині та Херсонщині. Як повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, загальна шкода сягнула майже 60 мільйонів гривень, а серед підозрюваних - депутати, голови громад, чиновники та керівники підприємств, передає УНН.
Чергові злочини і чергові підозри. Цього разу Вінницька та Херсонська області. Розтрата, привласнення, службова недбалість, зловживання. І, звісно ж дерибан землі
За словами Генпрокурора, загальна шкода майже 60 мільйонів гривень, а серед підозрюваних - депутати, голови громад, чиновники, керівники комунальних і приватних підприємств.
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Вінниччина
Кравченко повідомив, що у Вінницькій області зафіксовано більше 14,5 млн грн збитків, а незадекларованого майна — ще на 9 млн. Оголошено 21 підозру.
Серед підозрюваних:
— депутат Коцюбинської селищної ради Бучанського району — заволодіння 2 га землі на Вінниччині шахрайським шляхом;
— голова Бершадської громади — вніс недостовірні відомості до декларації, приховав майно;
— колишній голова та секретар Супівської сільради — допомогли в "отриманні" землі через зловживання і підробку документів;
— директори комунальних підприємств, посадовці міськрад, в.о. керівника підприємства НААН — махінації з бюджетними коштами та землею.
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Херсонщина
У Херсонській області виявлено збитків на 36,2 млн грн та оголошено 9 підозр.
Серед підозрюваних:
— троє директорів компаній-підрядників — заволодіння бюджетними коштами;
— керівниця медзакладу обласної ради та її спільниця — постачання непридатних для використання медичних товарів;
— начальник підрозділу міськради — технагляд "на папері": укриття не встановлені, кошти сплачені;
— підозри також отримали працівники комунального підприємства і сільради.
Посада не дає імунітету. Депутат, начальник відділу чи міський голова — відповідати буде кожен. Ми не роздаємо індульгенцій. Ми забезпечуємо справедливість. Є злочин — буде відповідальність. Працюємо далі
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