Масштабні розтрати та зловживання на Вінниччині та Херсонщині: Кравченко заявив про десятки мільйонів збитків

$41.760.05
47.640.10
ukenru
12:41 • 4812 перегляди
Австрійський суд дозволив Нафтогазу стягнути понад 120 млн євро активів з рф
Ексклюзив
12:06 • 12925 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
11:14 • 34788 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України
Ексклюзив
10:06 • 29085 перегляди
росіяни почали додавати у "шахеди" легкозаймисту суміш, щоб викликати більше пожеж - експерт
07:56 • 40851 перегляди
Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ та 15 керівників російських музеїв
Ексклюзив
07:35 • 52823 перегляди
Ендокринологиня розкрила переваги та ризики датчиків моніторингу глюкози
Ексклюзив
4 серпня, 07:19 • 56258 перегляди
У Житомирі 17-річну дівчину підозрюють у жорстокому вбивстві свого хлопця
4 серпня, 01:37 • 56052 перегляди
Трамп назвав ймовірну дату візиту свого спецпредставника Віткоффа до росії
3 серпня, 10:28 • 76708 перегляди
"Є домовленість про обмін 1200 полонених": Зеленський обговорив із Умєровим та Єрмаком підготовку нової зустрічі в Стамбулі
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 292195 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
39%
749мм
Популярнi новини
Нічна атака рф дронами на Київщину зачепила один з районів: показали наслідкиPhoto4 серпня, 05:54 • 70364 перегляди
Трамп відповів, що може зробити рф для уникнення санкційVideo4 серпня, 06:13 • 10949 перегляди
Прем'єр Індії Моді зухвало реагує на тиск Трампа щодо закупівель російської нафти - Bloomberg4 серпня, 06:35 • 41811 перегляди
Хмельниччина зазнала ворожої атаки, попередньо без жертв - ОВА4 серпня, 06:42 • 67510 перегляди
Хмельниччина зазнала атак рф уночі, вранці та вдень: є пошкодження, без жертв09:24 • 38811 перегляди
Публікації
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України11:14 • 34805 перегляди
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 203756 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 292211 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 478809 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 286146 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Вадим Філашкін
Ігнат Юрій Робертович
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Польща
Львів
Нідерланди
Реклама
УНН Lite
Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим синомPhoto09:23 • 10264 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 328544 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 138918 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 172452 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 181714 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
С-300
Bild
Мі-8

Масштабні розтрати та зловживання на Вінниччині та Херсонщині: Кравченко заявив про десятки мільйонів збитків

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття злочинів на Вінниччині та Херсонщині, що завдали шкоди майже 60 мільйонів гривень. Серед підозрюваних – депутати, голови громад, чиновники та керівники підприємств.

Масштабні розтрати та зловживання на Вінниччині та Херсонщині: Кравченко заявив про десятки мільйонів збитків

Розтрата, привласнення, службова недбалість, зловживання - чергову низку злочинів викрито на Вінниччині та Херсонщині. Як повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, загальна шкода сягнула майже 60 мільйонів гривень, а серед підозрюваних - депутати, голови громад, чиновники та керівники підприємств, передає УНН.

Чергові злочини і чергові підозри. Цього разу Вінницька та Херсонська області. Розтрата, привласнення, службова недбалість, зловживання. І, звісно ж дерибан землі

 - повідомив Кравченко.

За словами Генпрокурора, загальна шкода майже 60 мільйонів гривень, а серед підозрюваних - депутати, голови громад, чиновники, керівники комунальних і приватних підприємств.

Понад 150 мільйонів гривень збитків державі: Генпрокурор Кравченко відомив про 43 підозри посадовцям Запоріжжя та Закарпаття31.07.25, 17:22 • 8903 перегляди

Вінниччина

Кравченко повідомив, що у Вінницькій області зафіксовано більше 14,5 млн грн збитків, а незадекларованого майна — ще на 9 млн. Оголошено 21 підозру.

Серед підозрюваних:

— депутат Коцюбинської селищної ради Бучанського району — заволодіння 2 га землі на Вінниччині шахрайським шляхом;

— голова Бершадської громади — вніс недостовірні відомості до декларації, приховав майно;

— колишній голова та секретар Супівської сільради — допомогли в "отриманні" землі через зловживання і підробку документів;

— директори комунальних підприємств, посадовці міськрад, в.о. керівника підприємства НААН — махінації з бюджетними коштами та землею.

Розтрата та зловживання владою на Кіровоградщині зі збитками понад 100 млн грн: Кравченко заявив, що 22 посадовцям повідомлено про підозру01.08.25, 18:35 • 5154 перегляди

Херсонщина

У Херсонській області виявлено збитків на 36,2 млн грн та оголошено 9 підозр.

Серед підозрюваних:

— троє директорів компаній-підрядників — заволодіння бюджетними коштами;

— керівниця медзакладу обласної ради та її спільниця — постачання непридатних для використання медичних товарів;

— начальник підрозділу міськради — технагляд "на папері": укриття не встановлені, кошти сплачені;

— підозри також отримали працівники комунального підприємства і сільради.

Посада не дає імунітету. Депутат, начальник відділу чи міський голова — відповідати буде кожен. Ми не роздаємо індульгенцій. Ми забезпечуємо справедливість. Є злочин — буде відповідальність. Працюємо далі

- резюмував Генпрокурор.

Масштабні зловживання на Хмельниччині та Буковині на десятки мільйонів: Кравченко заявив про 11 обшків та 23 підозри28.07.25, 18:30 • 3031 перегляд

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Вінницька область
Руслан Кравченко
Херсонська область