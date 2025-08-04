Масштабные растраты и злоупотребления в Винницкой и Херсонской областях: Кравченко заявил о десятках миллионов убытков

Растрата, присвоение, служебная халатность, злоупотребление — очередная серия преступлений раскрыта в Винницкой и Херсонской областях. Как сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, общий ущерб достиг почти 60 миллионов гривен, а среди подозреваемых — депутаты, главы громад, чиновники и руководители предприятий, передает УНН.

Очередные преступления и очередные подозрения. На этот раз Винницкая и Херсонская области. Растрата, присвоение, служебная халатность, злоупотребление. И, конечно же, дерибан земли

По словам Генпрокурора, общий ущерб почти 60 миллионов гривен, а среди подозреваемых — депутаты, главы громад, чиновники, руководители коммунальных и частных предприятий.

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Кравченко сообщил, что в Винницкой области зафиксировано более 14,5 млн грн убытков, а незадекларированного имущества — еще на 9 млн. Объявлено 21 подозрение.

Среди подозреваемых:

— депутат Коцюбинского поселкового совета Бучанского района — завладение 2 га земли в Винницкой области мошенническим путем;

— глава Бершадской громады — внес недостоверные сведения в декларацию, скрыл имущество;

— бывший глава и секретарь Суповского сельсовета — помогли в "получении" земли через злоупотребление и подделку документов;

— директора коммунальных предприятий, должностные лица горсоветов, и.о. руководителя предприятия НААН — махинации с бюджетными средствами и землей.

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В Херсонской области выявлено убытков на 36,2 млн грн и объявлено 9 подозрений.

Среди подозреваемых:

— трое директоров компаний-подрядчиков — завладение бюджетными средствами;

— руководительница медучреждения областного совета и ее сообщница — поставка непригодных для использования медицинских товаров;

— начальник подразделения горсовета — технадзор "на бумаге": укрытия не установлены, средства уплачены;

— подозрения также получили работники коммунального предприятия и сельсовета.

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