Вместо того чтобы работать, наживались: Кравченко заявил о разоблачении масштабных злоупотреблений чиновников на Волыни и Прикарпатье

Масштабные злоупотребления, взятки, сделки с бюджетом и госимуществом - в Ивано-Франковской и Волынской областях объявлено 59 подозрений, размер ущерба достиг более 125 млн грн. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Ивано-Франковская и Волынская области. 59 подозрений. Более 125 млн грн убытков. Снова чиновники, которые вместо работать просто наживались: масштабные злоупотребления, взятки, сделки с бюджетом и с госимуществом

По словам Генпрокурора, на Ивано-Франковщине объявлено 40 подозрений.

Среди подозреваемых - городские головы, депутаты местных советов, должностные лица, директора государственных и коммунальных предприятий:

- ЧАО "Сегежа Украина" — 25% акций принадлежат государству, 75% — гражданам рф. Предприятие — под санкциями СНБО и НБУ. Директор компании в обход запретов передала активы предприятию своего сына;

- председатель и депутат Верховинского поселкового совета — получение взятки за "решение" земельного вопроса;

- директор опытной станции НААН — занижал стоимость продукции;

- руководитель компании-поставщика услуг - присвоение бюджетных средств;

- бывший и.о. начальника ГУ ГСЧС области сделки с закупками;

- городской голова Бурштына и председатель Яблуновского поселкового совета — подозрения за растрату и злоупотребления.

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На Волыни - 19 подозрений.

Среди подозреваемых:

- Подгайцевский сельский голова — подписывал необоснованные дополнительные соглашения на поставку электроэнергии;

- руководитель Радошинского песчаного карьера и 5 подчиненных — похитили 61,5 тыс. тонн песка у "Укрзализныци", который продавали за наличные;

- инспектор таможенного поста "Ягодин" — способствовал ввозу незадекларированного товара без уплаты пошлин.

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По словам Генпрокурора, готовятся ходатайства об избрании мер пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.

Каждый, кто злоупотребляет доверием людей и распоряжается государственными средствами и ресурсами как личными — будет отвечать перед законом. Никаких компромиссов. Никаких исключений. Работаем дальше