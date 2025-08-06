Вместо того чтобы работать, наживались: Кравченко заявил о разоблачении масштабных злоупотреблений чиновников на Волыни и Прикарпатье

$41.680.11
48.090.26
ukenru
17:25 • 1124 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
14:54 • 34931 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
13:33 • 37497 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
13:32 • 39720 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
13:30 • 36229 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
13:03 • 68123 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Эксклюзив
6 августа, 10:11 • 68737 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
6 августа, 09:59 • 46442 просмотра
рф атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте для газа из США и Азербайджана - Минэнерго
Эксклюзив
6 августа, 09:59 • 43462 просмотра
Избирательное правосудие: как закрыли дело главного юриста НБУ Александра Зимы
Эксклюзив
6 августа, 08:44 • 42735 просмотра
Массовое отравление в лагере во Львовской области: в больнице уже 41 человек, среди них - 39 детей
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.6м/с
80%
751мм
Популярные новости
Поступление в магистратуру: на какой специальности больше всего сдавали экзамены и не преодолели порог6 августа, 07:40 • 56375 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 69674 просмотра
Итальянская кухня дома: пять рецептов пасты на любой вкус12:01 • 40110 просмотра
Битва с ветряными мельницами: маркетинг на фармрынке запрещен почти полгода, а нардеп Кузьминых и дальше с ним борется12:02 • 62372 просмотра
Программа лечения бесплодия: в Минздраве объяснили возрастное ограничение для женщин12:59 • 42482 просмотра
публикации
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
14:54 • 34986 просмотра
Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины14:07 • 31711 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива13:03 • 68156 просмотра
Программа лечения бесплодия: в Минздраве объяснили возрастное ограничение для женщин12:59 • 42677 просмотра
Битва с ветряными мельницами: маркетинг на фармрынке запрещен почти полгода, а нардеп Кузьминых и дальше с ним борется12:02 • 62566 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Стив Уиткофф
Ирина Верещук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Сумская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 69803 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 98211 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 92232 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 105822 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 124722 просмотра
Актуальное
COVID-19
Ми-8
ЧатГПТ
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Вместо того чтобы работать, наживались: Кравченко заявил о разоблачении масштабных злоупотреблений чиновников на Волыни и Прикарпатье

Киев • УНН

 • 1588 просмотра

В Ивано-Франковской и Волынской областях разоблачены масштабные злоупотребления и взяточничество, нанесшие государству более 125 млн грн убытков. Среди подозреваемых — мэры городов, депутаты и руководители госпредприятий.

Вместо того чтобы работать, наживались: Кравченко заявил о разоблачении масштабных злоупотреблений чиновников на Волыни и Прикарпатье

Масштабные злоупотребления, взятки, сделки с бюджетом и госимуществом - в Ивано-Франковской и Волынской областях объявлено 59 подозрений, размер ущерба достиг более 125 млн грн. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Ивано-Франковская и Волынская области. 59 подозрений. Более 125 млн грн убытков. Снова чиновники, которые вместо работать просто наживались: масштабные злоупотребления, взятки, сделки с бюджетом и с госимуществом 

- сообщил Кравченко.

Детали

По словам Генпрокурора, на Ивано-Франковщине объявлено 40 подозрений.

Среди подозреваемых - городские головы, депутаты местных советов, должностные лица, директора государственных и коммунальных предприятий:

- ЧАО "Сегежа Украина" — 25% акций принадлежат государству, 75% — гражданам рф. Предприятие — под санкциями СНБО и НБУ. Директор компании в обход запретов передала активы предприятию своего сына;

- председатель и депутат Верховинского поселкового совета — получение взятки за "решение" земельного вопроса;

- директор опытной станции НААН — занижал стоимость продукции;

- руководитель компании-поставщика услуг - присвоение бюджетных средств;

- бывший и.о. начальника ГУ ГСЧС области сделки с закупками;

- городской голова Бурштына и председатель Яблуновского поселкового совета — подозрения за растрату и злоупотребления.

Более 150 миллионов гривен убытков государству: Генпрокурор Кравченко сообщил о 43 подозрениях должностным лицам Запорожья и Закарпатья31.07.25, 17:22 • 9049 просмотров

На Волыни - 19 подозрений.

Среди подозреваемых:

- Подгайцевский сельский голова — подписывал необоснованные дополнительные соглашения на поставку электроэнергии;

- руководитель Радошинского песчаного карьера и 5 подчиненных — похитили 61,5 тыс. тонн песка у "Укрзализныци", который продавали за наличные;

- инспектор таможенного поста "Ягодин" — способствовал ввозу незадекларированного товара без уплаты пошлин.

Растрата и злоупотребление властью в Кировоградской области с ущербом более 100 млн грн: Кравченко заявил, что 22 должностным лицам сообщено о подозрении01.08.25, 18:35 • 5348 просмотров

Добавим

Отдельно в суд уже направлен обвинительный акт в отношении гендиректора ГП "Волыньуголь". Вместо реформ в угольной отрасли — 31 млн грн пошли на содержание админаппарата 

- сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, готовятся ходатайства об избрании мер пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей. 

Каждый, кто злоупотребляет доверием людей и распоряжается государственными средствами и  ресурсами как личными — будет отвечать перед законом. Никаких компромиссов. Никаких исключений. Работаем дальше 

- резюмировал Кравченко.

Масштабные растраты и злоупотребления в Винницкой и Херсонской областях: Кравченко заявил о десятках миллионов убытков04.08.25, 16:20 • 3862 просмотра

Антонина Туманова

политикаКриминал и ЧП
Ивано-Франковская область
Руслан Кравченко
Волынская область
Национальный банк Украины
Украинская железная дорога
Украина