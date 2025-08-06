Вместо того чтобы работать, наживались: Кравченко заявил о разоблачении масштабных злоупотреблений чиновников на Волыни и Прикарпатье
Киев • УНН
В Ивано-Франковской и Волынской областях разоблачены масштабные злоупотребления и взяточничество, нанесшие государству более 125 млн грн убытков. Среди подозреваемых — мэры городов, депутаты и руководители госпредприятий.
Масштабные злоупотребления, взятки, сделки с бюджетом и госимуществом - в Ивано-Франковской и Волынской областях объявлено 59 подозрений, размер ущерба достиг более 125 млн грн. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.
Ивано-Франковская и Волынская области. 59 подозрений. Более 125 млн грн убытков. Снова чиновники, которые вместо работать просто наживались: масштабные злоупотребления, взятки, сделки с бюджетом и с госимуществом
Детали
По словам Генпрокурора, на Ивано-Франковщине объявлено 40 подозрений.
Среди подозреваемых - городские головы, депутаты местных советов, должностные лица, директора государственных и коммунальных предприятий:
- ЧАО "Сегежа Украина" — 25% акций принадлежат государству, 75% — гражданам рф. Предприятие — под санкциями СНБО и НБУ. Директор компании в обход запретов передала активы предприятию своего сына;
- председатель и депутат Верховинского поселкового совета — получение взятки за "решение" земельного вопроса;
- директор опытной станции НААН — занижал стоимость продукции;
- руководитель компании-поставщика услуг - присвоение бюджетных средств;
- бывший и.о. начальника ГУ ГСЧС области сделки с закупками;
- городской голова Бурштына и председатель Яблуновского поселкового совета — подозрения за растрату и злоупотребления.
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На Волыни - 19 подозрений.
Среди подозреваемых:
- Подгайцевский сельский голова — подписывал необоснованные дополнительные соглашения на поставку электроэнергии;
- руководитель Радошинского песчаного карьера и 5 подчиненных — похитили 61,5 тыс. тонн песка у "Укрзализныци", который продавали за наличные;
- инспектор таможенного поста "Ягодин" — способствовал ввозу незадекларированного товара без уплаты пошлин.
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По словам Генпрокурора, готовятся ходатайства об избрании мер пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.
Каждый, кто злоупотребляет доверием людей и распоряжается государственными средствами и ресурсами как личными — будет отвечать перед законом. Никаких компромиссов. Никаких исключений. Работаем дальше
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