Завдали державі збитків на 233 мільйони гривень: Кравченко повідомив про підозри 46 чиновникам Харківщини

Правоохоронці повідомили про підозри в розтраті і махінаціях 46 чиновникам Харківської області. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко. За його словами, дії посадовців, завдали державі збитків у 233 мільйони гривень, пише УНН.

Під сирени, коли ворог накриває ракетами міста Харківщини, під час обстрілів, коли люди ховаються в укриттях деякі чиновники продовжували наживатися. Сьогодні 46 підозр. 233 мільйони збитків - написав Кравченко у соцмережах.

Деталі

Як вказав Генпрокурор, серед підозрюваних — депутати, посадовці, "ділки" від медицини, освітяни, підприємці, закупівельники та рятувальники.

"Більше ніж 15 напрямків, де мали бути захист, відновлення і допомога, а була розтрата і махінації", - зауважив Генпрокурор.

За його словами, йдеться про такі напрямки:

1. Оборона. Фортифікації.

Підозри отримали керівники підрядних компаній.

Як вказав Кравченко, "коли на передовій рахують кожен мішок піску, хтось списував і привласнював".

2. Програма єВідновлення.

Чиновники з Куп’янської міськради погоджували виплати без перевірок. Люди чекали компенсацій, а гроші пішли не тим, хто цього потребує.

3. Освіта.

Фальшиві проєкти укриттів у школах, завищені ціни на модульні котельні, недбалість при ремонтах.

Підозри вручили керівникам компаній та посадовцям Вільхівської громади.

4. Медицина.

За словами Кравченка, гроші на реабілітацію військових опинились у кишенях посадовців.

Серед підозрюваних - головний лікар і старша медсестра обласної лікарні.

5. Гуманітарне розмінування.

Як розповів Генпрокурор, начальник загону ДСНС приписував собі фейкові виїзди і отримував "бойові".

6. Земля.

"Замість громад, "свої люди"", - наголосив Кравченко. Підозри отримали адвокат, нотаріус та підприємці.

7. Ліси. Екологія.

"В тилу мільйонні вирубки. У лісах схеми", - розповів Генпрокурор. Підозри - керівнику КП і лісникам.

8. Недеклароване майно.

Два депутати із Зачепилівської та Кегичівської громад "забули" задекларувати майно.

9. Зрада. Колаборація.

Підозри за державну зраду вручили чотирьом особам. Серед них депутат Куп’янської міськради.

