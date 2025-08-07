Завдали державі збитків на 233 мільйони гривень: Кравченко повідомив про підозри 46 чиновникам Харківщини

$41.610.07
Ексклюзив
12:15 • 21962 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 26340 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
09:40 • 55843 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15 • 73678 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 61405 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 41159 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 43812 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 55659 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55664 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 119617 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Зеленський змінив керівників СБУ у двох областях: деталі указівPhoto7 серпня, 05:55 • 38333 перегляди
Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїздиPhotoVideo08:55 • 37150 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 48632 перегляди
Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД: цього разу - про залік трудового стажу11:42 • 8572 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43 • 16866 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo13:59 • 1480 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43 • 17207 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
12:15 • 21962 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11:55 • 26345 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 49072 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 49073 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 117032 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 127386 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 119559 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 131086 перегляди
Завдали державі збитків на 233 мільйони гривень: Кравченко повідомив про підозри 46 чиновникам Харківщини

Київ • УНН

 • 1002 перегляди

Серед підозрюваних — депутати, медики, освітяни, підприємці та рятувальники, яким інкримінують зловживання у сферах оборони, відновлення, освіти, медицини та розмінування.

Завдали державі збитків на 233 мільйони гривень: Кравченко повідомив про підозри 46 чиновникам Харківщини

Правоохоронці повідомили про підозри в розтраті і махінаціях 46 чиновникам Харківської області. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко. За його словами, дії посадовців, завдали державі збитків у 233 мільйони гривень, пише УНН.

Під сирени, коли ворог накриває ракетами міста Харківщини, під час обстрілів, коли люди ховаються в укриттях деякі чиновники продовжували наживатися. Сьогодні 46 підозр. 233 мільйони збитків

- написав Кравченко у соцмережах.

Деталі

Як вказав Генпрокурор, серед підозрюваних — депутати, посадовці, "ділки" від медицини, освітяни, підприємці, закупівельники та рятувальники.

"Більше ніж 15 напрямків, де мали бути захист, відновлення і допомога, а була розтрата і махінації", - зауважив Генпрокурор.

За його словами, йдеться про такі напрямки: 

1. Оборона. Фортифікації.

Підозри отримали керівники підрядних компаній.

Як вказав Кравченко, "коли на передовій рахують кожен мішок піску, хтось списував і привласнював".

2. Програма єВідновлення.

Замість працювати наживалися: Кравченко заявив про викриття масштабних зловживань чиновників на Волині та Прикарпатті06.08.25, 19:58 • 8750 переглядiв

Чиновники з Куп’янської міськради погоджували виплати без перевірок. Люди чекали компенсацій, а гроші пішли не тим, хто цього потребує.

3. Освіта.

Фальшиві проєкти укриттів у школах, завищені ціни на модульні котельні, недбалість при ремонтах.

Підозри вручили керівникам компаній та посадовцям Вільхівської громади.

4. Медицина.

За словами Кравченка, гроші на реабілітацію військових опинились у кишенях посадовців.

Серед підозрюваних - головний лікар і старша медсестра обласної лікарні.

Генпрокурор Кравченко заявив про відкриття справи щодо очільника Енергетичної митниці04.08.25, 21:23 • 5342 перегляди

5. Гуманітарне розмінування.

Як розповів Генпрокурор, начальник загону ДСНС приписував собі фейкові виїзди і отримував "бойові". 

6. Земля.

"Замість громад, "свої люди"", - наголосив Кравченко. Підозри отримали адвокат, нотаріус та підприємці.

7. Ліси. Екологія.

"В тилу мільйонні вирубки. У лісах схеми", - розповів Генпрокурор. Підозри - керівнику КП і лісникам.

8. Недеклароване майно.

Два депутати із Зачепилівської та Кегичівської громад "забули" задекларувати майно.

9. Зрада. Колаборація.

Підозри за державну зраду вручили чотирьом особам. Серед них депутат Куп’янської міськради.

Масштабні розтрати та зловживання на Вінниччині та Херсонщині: Кравченко заявив про десятки мільйонів збитків04.08.25, 16:20 • 4000 переглядiв

Тетяна Краєвська

Руслан Кравченко
Харківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Куп'янськ