Генпрокурор Кравченко заявив про відкриття справи щодо очільника Енергетичної митниці
Київ • УНН
Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо Анатолія Комара за незаконне збагачення після журналістського розслідування. ДБР вже звернулося до НАЗК для моніторингу його способу життя.
Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення очільника Енергетичної митниці Держмитслужби Анатолія Комара після виходу журналістського розслідування. Про це генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив у коментарі Радіо Свобода, передає УНН.
"Справу відкрито за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення – ред.)", – повідомив Кравченко і додав, що провадження доручено Державному бюро розслідувань за підслідністю.
Деталі
За даними ЗМІ, ДБР уже звернулося до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з проханням провести моніторинг способу життя Анатолія Комара.
Офіс Генпрокурора зареєстрував кримінальну справу 2 серпня – наступного дня після виходу розслідування (Радіо Свобода) авторства Георгія Шабаєва, де йшлося про розкішний спосіб життя родини високопоставленого митника, яка після початку повномасштабного вторгнення рф збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень, сам митник пересувається на представницькому Mercedes S-class, його дочка здобуває платну освіту в Королівському коледжі в Лондоні.
Сам Анатолій Комар у коментарі "Схемам" заявив, що будинок звели нібито не для нього, навчання дочки оплачує її неназваний хрещений батько. Але відмовився відповісти на детальні запитання редакції про походження грошей на елітне майно в родині, заявивши, що вони "не стосуються його професійної діяльності".
Журналісти також встановили зв’язки керівника Енергетичної митниці з групою компаній, діяльність якої правоохоронці розслідують на предмет завезення в Україну компонентів для пального російського походження і яку підозрюють в ухиленні від сплати акцизного податку на мільярди гривень.
Додамо
Як повідомили у Державній митній службі України, очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара тимчасово відсторонено від виконання посадових обов’язків.
Раніше сьогодні Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що доручила розібратися у справі стосовно очільника Енергетичної митниці України.
Лондон та маєток за 70 мільйонів: ЗМІ дослідили розкішний стиль життя родини топмитника Комара01.08.25, 15:24 • 3188 переглядiв