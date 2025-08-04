Генпрокурор Кравченко заявив про відкриття справи щодо очільника Енергетичної митниці

$41.760.05
47.640.10
ukenru
Ексклюзив
15:11 • 36869 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
4 серпня, 12:41 • 37816 перегляди
Австрійський суд дозволив Нафтогазу стягнути понад 120 млн євро активів з рф
Ексклюзив
4 серпня, 12:06 • 70673 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
4 серпня, 11:14 • 107223 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України
Ексклюзив
4 серпня, 10:06 • 68783 перегляди
росіяни почали додавати у "шахеди" легкозаймисту суміш, щоб викликати більше пожеж - експерт
4 серпня, 07:56 • 68152 перегляди
Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ та 15 керівників російських музеїв
Ексклюзив
4 серпня, 07:35 • 71555 перегляди
Ендокринологиня розкрила переваги та ризики датчиків моніторингу глюкози
Ексклюзив
4 серпня, 07:19 • 69199 перегляди
У Житомирі 17-річну дівчину підозрюють у жорстокому вбивстві свого хлопця
4 серпня, 01:37 • 62647 перегляди
Трамп назвав ймовірну дату візиту свого спецпредставника Віткоффа до росії
3 серпня, 10:28 • 80856 перегляди
"Є домовленість про обмін 1200 полонених": Зеленський обговорив із Умєровим та Єрмаком підготовку нової зустрічі в Стамбулі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
0м/с
57%
750мм
Популярнi новини
Польща розглядає повернення візового режиму для України: стала відома причина4 серпня, 12:44 • 22305 перегляди
Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ13:37 • 33944 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto13:38 • 38654 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo15:58 • 15635 перегляди
"Їм байдуже, скільки людей в Україні вбиває росія": Трамп збирається суттєво підвищити мита на товари з Індії16:28 • 29582 перегляди
Публікації
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
Ексклюзив
15:11 • 36867 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
Ексклюзив
4 серпня, 12:06 • 70670 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України4 серпня, 11:14 • 107220 перегляди
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 241333 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 329236 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Харків
Нідерланди
Реклама
УНН Lite
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo15:58 • 15651 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto13:38 • 38680 перегляди
Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ13:37 • 33971 перегляди
Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим синомPhoto4 серпня, 09:23 • 42562 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 347547 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
MIM-23 Hawk
Дія (сервіс)
Вашингтон пост
WhatsApp

Генпрокурор Кравченко заявив про відкриття справи щодо очільника Енергетичної митниці

Київ • УНН

 • 1606 перегляди

Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо Анатолія Комара за незаконне збагачення після журналістського розслідування. ДБР вже звернулося до НАЗК для моніторингу його способу життя.

Генпрокурор Кравченко заявив про відкриття справи щодо очільника Енергетичної митниці

Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення очільника Енергетичної митниці Держмитслужби Анатолія Комара після виходу журналістського розслідування. Про це генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив у коментарі Радіо Свобода, передає УНН.

"Справу відкрито за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення – ред.)", – повідомив Кравченко і додав, що провадження доручено Державному бюро розслідувань за підслідністю.

Деталі

За даними ЗМІ, ДБР уже звернулося до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з проханням провести моніторинг способу життя Анатолія Комара.

Офіс Генпрокурора зареєстрував кримінальну справу 2 серпня – наступного дня після виходу розслідування (Радіо Свобода) авторства Георгія Шабаєва, де йшлося про розкішний спосіб життя родини високопоставленого митника, яка після початку повномасштабного вторгнення рф збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень, сам митник пересувається на представницькому Mercedes S-class, його дочка здобуває платну освіту в Королівському коледжі в Лондоні.

Сам Анатолій Комар у коментарі "Схемам" заявив, що будинок звели нібито не для нього, навчання дочки оплачує її неназваний хрещений батько. Але відмовився відповісти на детальні запитання редакції про походження грошей на елітне майно в родині, заявивши, що вони "не стосуються його професійної діяльності".

Журналісти також встановили зв’язки керівника Енергетичної митниці з групою компаній, діяльність якої правоохоронці розслідують на предмет завезення в Україну компонентів для пального російського походження і яку підозрюють в ухиленні від сплати акцизного податку на мільярди гривень.

Додамо

Як повідомили у Державній митній службі України, очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара тимчасово відсторонено від виконання посадових обов’язків.

Раніше сьогодні Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що доручила розібратися у справі стосовно очільника Енергетичної митниці України.  

Лондон та маєток за 70 мільйонів: ЗМІ дослідили розкішний стиль життя родини топмитника Комара01.08.25, 15:24 • 3188 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Державна митна служба України
Радіо Свобода
Руслан Кравченко
Юлія Свириденко
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Лондон
Київ