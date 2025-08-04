Генпрокурор Кравченко заявив про відкриття справи щодо очільника Енергетичної митниці

Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ

Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ

Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ

Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ 13:37 • 33944 перегляди