Лондон та маєток за 70 мільйонів: ЗМІ дослідили розкішний стиль життя родини топмитника Комара

Голова Енергетичної митниці підрозділу Державної митної служби Анатолій Комар заробляє близько 90 тисяч гривень на місяць. Проте він їздить на Mercedes S класу, живе в елітному ЖК в столиці, під Києвом завершується зведення великого маєтку вартістю близько 70 млн грн, оформленого на тестя-пенсіонера. 17-річна донька Комара навчається у престижному платному коледжі в Лондоні.

Про це УНН повідомляє з посиланням на розслідування проєкту Радіо Свободи "Схеми".

Квартири в столиці

"Схеми" зазначають, що оскільки зарплата чиновника української митниці порівняно невелика, з декларації Комара випливає, що його високий рівень життя забезпечує дружина разом з її рідними.

Дружина Марія Комар має ФОП. Працює екскурсоводом та продає онлайн-курси. Її дохід від підприємницької діяльності минулоріч склав понад чотири мільйони гривень. В мережі можна знайти оголошення про проведення нею екскурсій. Вартість однієї – від 2600 до 3000 гривень.

Та у 2021 році Анатолій Комар став власником апартаментів в елітному ЖК "Бульвар Фонтанів" у самому центрі Києва, вартістю 3,7 мільйона гривень. Як зазначають ЗМІ, заощаджень із офіційної зарплати Комара на цю нерухомість не вистачило б.

Натомість, як чиновник вказує у декларації, того року два мільйони гривень його дружині подарувала її мати та ще майже три мільйони її бабуся, якій на той час був 91 рік.

Утім, мешкає родина Комара не в цій квартирі.

У 2020 році вони переїхали в новенький житловий комплекс комфорт-класу на березі Дніпра у Києві. Нерухомість того року тут придбав батько дружини Анатолія Комара – Сергій Гладков. Це – дві сусідні квартири, загальною площею 138 квадратних метрів, та два паркомісця.

"Схеми" зазначають, що тоді ж тесть купив 20 соток землі у селі Вишеньки під Києвом – в котеджному містечку з закритою територією "Приватний садівник". Наразі там завершують зводити розкішний маєток.

Маєток під Києвом на 70 мільйонів

"Схеми" зазначають, що будівництво на цій ділянці у Вишеньках розпочалося навесні 2023-го, понад два з половиною роки після купівлі. Про хід робіт публічно, у соцмережах, звітувала компанія – генеральний підрядник.

У лютому 2025 року будинок ввели в експлуатацію та оформили на Сергія Гладкова, тестя голови Енергомитниці.

Навесні "Схемам" вдалося потрапити на закриту територію котеджного містечка і на власні очі поспостерігати за ходом будівництва: процесом особисто опікувався співвласник фірми-забудовника, зокрема, давав вказівки будівельникам.

Постає питання - скільки тестю керівника Енергетичної митниці, 69-річному Сергію Гладкову, коштувало звести такий маєток?

"Схемам" вдалося отримати детальний кошторис цього будівництва. Його, разом з візуалізацією проєкту, журналістам надіслав сам забудовник, коли вони звернулися як потенційні клієнти, які побачили рекламу його компанії, розміщену прямо поруч з новеньким маєтком родини митника.

Відповідно до отриманих документів, площа будинку тестя Комара складає 450 квадратних метрів.

Повідомляється, що тільки земляні підготовчі роботи обійшлися у три мільйони гривень. Кладка стін та перегородок – ще майже шість мільйонів. Покрівля – понад два мільйони. Басейн – три мільйони. Усього понад 21 мільйон гривень лише на першому етапі будівництва.

На другому – витрат ще більше. Наприклад, влаштування внутрішніх мереж – майже чотири мільйони гривень, скління – ще стільки ж, рослини та посадкові роботи – три мільйони.

Таким чином сукупна вартість лише цих двох етапів будівництва, відповідно до кошторису, сягає понад 48 мільйонів гривень, або більше мільйона доларів. І це ще без урахування вартості внутрішніх оздоблювальних робіт, меблів та побутової техніки.

Журналісти знайшли в публічно доступному реєстрі містобудування схему намірів забудови.

Тут є окремий будинок для охорони. На першому поверсі – хол, гардероб, гостьова кімната та велика вітальня. Кухні є дві – основна та технічна, облаштована для персоналу, якому тут виділено окрему кімнату та вбиральню. Ще є лазня та простір для відпочинку з виходом до басейну та озера.

На другому поверсі – чотири просторі спальні та дві ванні кімнати.

Якщо на будівельні роботи пішло 48 мільйонів – скільки ж вартував ремонт усередині?

Забудовник каже: близько 500 доларів за квадрат "під чистову обробку", тобто 10 мільйонів гривень. Ще мінімум стільки ж піде на техніку, меблі та сантехніку, кажуть архітектори, з якими поспілкувалися "Схеми".

Отже, рахуючи за нижньою межею, такий маєток під ключ обійдеться у 70 мільйонів гривень, або понад півтора мільйона доларів.

Відповідно до інформації, яку "Схеми" отримали від джерел із доступом до даних про доходи, з яких сплачувалися податки, Сергій Гладков з 1998 року до 2009 року працював на державному металообробному заводі у Чернівцях, маючи офіційну зарплату у декілька тисяч гривень на місяць. Пізніше, у 2019 році, у віці 63-х років відкрив ФОП, на який почали заходити більші суми. Таким чином сумарно за трудову кар’єру до березня 2025 року він заробив усього понад 16,5 мільйонів гривень.

Схожа картина і в його дружини – теща митника протягом трудового життя мала скромну зарплату, але по досягненню пенсійного віку стала фізичною особою-підприємцем. Усього вона заробила 7,5 мільйонів гривень.

Зареєстровані види діяльності ФОПів подружжя Гладкових – це організація конгресів і торговельних виставок.

Тобто разом тесть і теща керівника Енергетичної митниці за майже тридцять років, включно з доходами їхніх ФОПів, заробили 24 мільйони гривень.

Журналісти зазначають, що якби за все життя вони не витратили і гривні, цієї суми все одно не вистачило б навіть на перші два етапи будівництва маєтку у Вишеньках.

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Елітне авто за привабливою ціною

На роботу Анатолій Комар їздить на представницькому Mercedes S класу. Ця машина не у власності родини, її у приватної компанії орендує дружина Комара, йдеться в його майновій декларації.

Ринкова вартість оренди саме такого автомобіля – у цій комплектації, 2018 року випуску – становить шість тисяч доларів на місяць. Цю цифру "Схемам" назвали одразу три непов'язані між собою компанії, які спеціалізуються на здачі представницьких авто напрокат.

Mercedes, на якому пересувається митник, оформлений на фірму "Приморська енергогенеруюча компанія" – вона займається відновлювальною енергетикою.

"Схеми" отримали її податкові звіти. За останні три роки фірма заробила 582 тисячі гривень на здачі автомобілів в оренду. Крім Mercedes, вона має на балансі ще дві автівки.

Та навіть, якщо припустити, що Mercedes – це єдиний автомобіль, який компанія здає в оренду, виходить, він обходиться дружині Комара максимум у 15 тисяч гривень або близько 360 доларів на місяць. Це – у 16 разів менше від ринкової ціни.

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King’s College London

Як встановили "Схеми", неповнолітня донька Анатолія Комара мешкає за кордоном, де навчається у престижних платних освітніх закладах. І хоча посадовець декларує, що донька живе в Україні, вона сама публікує підтвердження зворотного в соцмережах.

У травні 2023 року вона поширила світлину з випускного в Pascal English School Lefkosia – приватної школи на Кіпрі.

Того року вартість навчання і проживання там складала 30 тисяч євро – близько 1,2 млн гривень.

Вже у 2025 році донька посадовця почала поширювати все більше фотографій з Лондона. Там вона відвідує мішленівські заклади та, схоже, навчається у King's College London, що випливає з опису її профілю.

Вартість навчання у цьому престижному коледжі для іноземних студентів на однорічній програмі становить близько 26 тисяч фунтів на рік, тобто півтора мільйона гривень. Це вже більше річної батькової зарплати на українській митниці.