Лондон и поместье за 70 миллионов: СМИ исследовали роскошный образ жизни семьи топ-таможенника Комара

Глава Энергетической таможни подразделения Государственной таможенной службы Анатолий Комар зарабатывает около 90 тысяч гривен в месяц. Однако он ездит на Mercedes S класса, живет в элитном ЖК в столице, под Киевом завершается строительство большого имения стоимостью около 70 млн грн, оформленного на тестя-пенсионера. 17-летняя дочь Комара учится в престижном платном колледже в Лондоне.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на расследование проекта Радио Свобода "Схемы".

Квартиры в столице

"Схемы" отмечают, что поскольку зарплата чиновника украинской таможни сравнительно невелика, из декларации Комара следует, что его высокий уровень жизни обеспечивает жена вместе с ее родными.

Жена Мария Комар имеет ФОП. Работает экскурсоводом и продает онлайн-курсы. Ее доход от предпринимательской деятельности в прошлом году составил более четырех миллионов гривен. В сети можно найти объявления о проведении ею экскурсий. Стоимость одной – от 2600 до 3000 гривен.

Но в 2021 году Анатолий Комар стал владельцем апартаментов в элитном ЖК "Бульвар Фонтанов" в самом центре Киева, стоимостью 3,7 миллиона гривен. Как отмечают СМИ, сбережений с официальной зарплаты Комара на эту недвижимость не хватило бы.

Зато, как чиновник указывает в декларации, в том году два миллиона гривен его жене подарила ее мать и еще почти три миллиона ее бабушка, которой на то время был 91 год.

Впрочем, проживает семья Комара не в этой квартире.

В 2020 году они переехали в новенький жилой комплекс комфорт-класса на берегу Днепра в Киеве. Недвижимость в том году здесь приобрел отец жены Анатолия Комара – Сергей Гладков. Это – две соседние квартиры, общей площадью 138 квадратных метров, и два паркоместа.

"Схемы" отмечают, что тогда же тесть купил 20 соток земли в селе Вишенки под Киевом – в коттеджном городке с закрытой территорией "Частный садовник". Сейчас там завершают возводить роскошное имение.

Имение под Киевом на 70 миллионов

"Схемы" отмечают, что строительство на этом участке в Вишенках началось весной 2023-го, более двух с половиной лет после покупки. О ходе работ публично, в соцсетях, отчитывалась компания – генеральный подрядчик.

В феврале 2025 года дом ввели в эксплуатацию и оформили на Сергея Гладкова, тестя главы Энерготаможни.

Весной "Схемам" удалось попасть на закрытую территорию коттеджного городка и собственными глазами понаблюдать за ходом строительства: процессом лично занимался совладелец фирмы-застройщика, в частности, давал указания строителям.

Возникает вопрос - сколько тестю руководителя Энергетической таможни, 69-летнему Сергею Гладкову, стоило возвести такое имение?

"Схемам" удалось получить подробную смету этого строительства. Ее, вместе с визуализацией проекта, журналистам прислал сам застройщик, когда они обратились как потенциальные клиенты, которые увидели рекламу его компании, размещенную прямо рядом с новеньким имением семьи таможенника.

Согласно полученным документам, площадь дома тестя Комара составляет 450 квадратных метров.

Сообщается, что только земляные подготовительные работы обошлись в три миллиона гривен. Кладка стен и перегородок – еще почти шесть миллионов. Кровля – более двух миллионов. Бассейн – три миллиона. Всего более 21 миллиона гривен только на первом этапе строительства.

На втором – расходов еще больше. Например, устройство внутренних сетей – почти четыре миллиона гривен, остекление – еще столько же, растения и посадочные работы – три миллиона.

Таким образом совокупная стоимость только этих двух этапов строительства, согласно смете, достигает более 48 миллионов гривен, или более миллиона долларов. И это еще без учета стоимости внутренних отделочных работ, мебели и бытовой техники.

Журналисты нашли в публично доступном реестре градостроительства схему намерений застройки.

Здесь есть отдельный дом для охраны. На первом этаже – холл, гардероб, гостевая комната и большая гостиная. Кухни есть две – основная и техническая, оборудованная для персонала, которому здесь выделена отдельная комната и туалет. Еще есть баня и пространство для отдыха с выходом к бассейну и озеру.

На втором этаже – четыре просторные спальни и две ванные комнаты.

Если на строительные работы ушло 48 миллионов – сколько же стоил ремонт внутри?

Застройщик говорит: около 500 долларов за квадрат "под чистовую отделку", то есть 10 миллионов гривен. Еще минимум столько же уйдет на технику, мебель и сантехнику, говорят архитекторы, с которыми пообщались "Схемы".

Итак, считая по нижней границе, такое имение под ключ обойдется в 70 миллионов гривен, или более полутора миллионов долларов.

Согласно информации, которую "Схемы" получили от источников с доступом к данным о доходах, с которых уплачивались налоги, Сергей Гладков с 1998 года до 2009 года работал на государственном металлообрабатывающем заводе в Черновцах, имея официальную зарплату в несколько тысяч гривен в месяц. Позже, в 2019 году, в возрасте 63-х лет открыл ФОП, на который начали заходить большие суммы. Таким образом суммарно за трудовую карьеру до марта 2025 года он заработал всего более 16,5 миллионов гривен.

Похожая картина и у его жены – теща таможенника в течение трудовой жизни имела скромную зарплату, но по достижении пенсионного возраста стала физическим лицом-предпринимателем. Всего она заработала 7,5 миллионов гривен.

Зарегистрированные виды деятельности ФОПов супругов Гладковых – это организация конгрессов и торговых выставок.

То есть вместе тесть и теща руководителя Энергетической таможни за почти тридцать лет, включая доходы их ФОПов, заработали 24 миллиона гривен.

Журналисты отмечают, что если бы за всю жизнь они не потратили и гривны, этой суммы все равно не хватило бы даже на первые два этапа строительства имения в Вишенках.

Элитное авто по привлекательной цене

На работу Анатолий Комар ездит на представительском Mercedes S класса. Эта машина не в собственности семьи, ее у частной компании арендует жена Комара, говорится в его имущественной декларации.

Рыночная стоимость аренды именно такого автомобиля – в этой комплектации, 2018 года выпуска – составляет шесть тысяч долларов в месяц. Эту цифру "Схемам" назвали сразу три несвязанные между собой компании, которые специализируются на сдаче представительских авто напрокат.

Mercedes, на котором передвигается таможенник, оформлен на фирму "Приморская энергогенерирующая компания" – она занимается возобновляемой энергетикой.

"Схемы" получили ее налоговые отчеты. За последние три года фирма заработала 582 тысячи гривен на сдаче автомобилей в аренду. Кроме Mercedes, она имеет на балансе еще две машины.

Но даже, если предположить, что Mercedes – это единственный автомобиль, который компания сдает в аренду, получается, он обходится жене Комара максимум в 15 тысяч гривен или около 360 долларов в месяц. Это – в 16 раз меньше рыночной цены.

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King’s College London

Как установили "Схемы", несовершеннолетняя дочь Анатолия Комара проживает за границей, где учится в престижных платных образовательных учреждениях. И хотя чиновник декларирует, что дочь живет в Украине, она сама публикует подтверждение обратного в соцсетях.

В мае 2023 года она распространила фотографию с выпускного в Pascal English School Lefkosia – частной школы на Кипре.

В том году стоимость обучения и проживания там составляла 30 тысяч евро – около 1,2 млн гривен.

Уже в 2025 году дочь чиновника начала распространять все больше фотографий из Лондона. Там она посещает мишленовские заведения и, похоже, учится в King's College London, что следует из описания ее профиля.

Стоимость обучения в этом престижном колледже для иностранных студентов на однолетней программе составляет около 26 тысяч фунтов в год, то есть полтора миллиона гривен. Это уже больше годовой зарплаты отца на украинской таможне.