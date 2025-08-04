Очільника Енергетичної митниці Комара відсторонено від обов'язків - Держмитслужба

Очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара тимчасово відсторонено від виконання посадових обов’язків, повідомили у Державній митній службі України у понеділок, пише УНН.

Очільника Енергетичної митниці тимчасово відсторонено від виконання посадових обов’язків - повідомили у Держмитслужбі.

Як зазначається, стосовно начальника Енергетичної митниці Анатолія Комара, Держмитслужбою разом із Мінфіном, із залученням НАЗК та правоохоронних органів, на виконання доручення керівництва держави щодо перевірки фактів, викладених, зокрема, у журналістських розслідуваннях, "проводиться відповідна перевірка". "З огляду на це, Держмитслужбою прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження стосовно Анатолія Комара з відстороненням його від виконання посадових обов’язків", - пояснили у митній службі.

Державна митна служба України, наголосили у відомстві, "діє в межах повноважень та з дотриманням принципів законності, доброчесності та прозорості".

Нагадаємо

Раніше сьогодні Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що доручила розібратися у справі стосовно очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара.