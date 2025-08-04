Очільника Енергетичної митниці Комара відсторонено від обов'язків - Держмитслужба
Київ • УНН
Анатолія Комара, очільника Енергетичної митниці, тимчасово відсторонено від виконання обов'язків. Це сталося після доручення керівництва держави щодо перевірки фактів, викладених у журналістських розслідуваннях.
Очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара тимчасово відсторонено від виконання посадових обов’язків, повідомили у Державній митній службі України у понеділок, пише УНН.
Очільника Енергетичної митниці тимчасово відсторонено від виконання посадових обов’язків
Як зазначається, стосовно начальника Енергетичної митниці Анатолія Комара, Держмитслужбою разом із Мінфіном, із залученням НАЗК та правоохоронних органів, на виконання доручення керівництва держави щодо перевірки фактів, викладених, зокрема, у журналістських розслідуваннях, "проводиться відповідна перевірка". "З огляду на це, Держмитслужбою прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження стосовно Анатолія Комара з відстороненням його від виконання посадових обов’язків", - пояснили у митній службі.
Державна митна служба України, наголосили у відомстві, "діє в межах повноважень та з дотриманням принципів законності, доброчесності та прозорості".
Нагадаємо
Раніше сьогодні Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що доручила розібратися у справі стосовно очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара.