Глава Энергетической таможни Комар отстранен от обязанностей - Гостаможслужба

Глава Энергетической таможни Анатолий Комар временно отстранен от исполнения должностных обязанностей, сообщили в Государственной таможенной службе Украины в понедельник, пишет УНН.

Глава Энергетической таможни временно отстранен от исполнения должностных обязанностей - сообщили в Гостаможслужбе.

Как отмечается, в отношении начальника Энергетической таможни Анатолия Комара, Гостаможслужбой совместно с Минфином, с привлечением НАПК и правоохранительных органов, во исполнение поручения руководства государства по проверке фактов, изложенных, в частности, в журналистских расследованиях, "проводится соответствующая проверка". "Учитывая это, Гостаможслужбой принято решение об открытии дисциплинарного производства в отношении Анатолия Комара с отстранением его от исполнения должностных обязанностей", - пояснили в таможенной службе.

Государственная таможенная служба Украины, подчеркнули в ведомстве, "действует в пределах полномочий и с соблюдением принципов законности, добросовестности и прозрачности".

Напомним

Ранее сегодня Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что поручила разобраться в деле в отношении главы Энергетической таможни Украины Анатолия Комара.