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Глава Энергетической таможни Комар отстранен от обязанностей - Гостаможслужба

Киев • УНН

 • 1252 просмотра

Анатолий Комар, глава Энергетической таможни, временно отстранен от исполнения обязанностей. Это произошло после поручения руководства государства о проверке фактов, изложенных в журналистских расследованиях.

Глава Энергетической таможни Комар отстранен от обязанностей - Гостаможслужба

Глава Энергетической таможни Анатолий Комар временно отстранен от исполнения должностных обязанностей, сообщили в Государственной таможенной службе Украины в понедельник, пишет УНН.

Глава Энергетической таможни временно отстранен от исполнения должностных обязанностей

- сообщили в Гостаможслужбе.

Как отмечается, в отношении начальника Энергетической таможни Анатолия Комара, Гостаможслужбой совместно с Минфином, с привлечением НАПК и правоохранительных органов, во исполнение поручения руководства государства по проверке фактов, изложенных, в частности, в журналистских расследованиях, "проводится соответствующая проверка". "Учитывая это, Гостаможслужбой принято решение об открытии дисциплинарного производства в отношении Анатолия Комара с отстранением его от исполнения должностных обязанностей", - пояснили в таможенной службе.

Государственная таможенная служба Украины, подчеркнули в ведомстве, "действует в пределах полномочий и с соблюдением принципов законности, добросовестности и прозрачности".

Напомним

Ранее сегодня Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что поручила разобраться в деле в отношении главы Энергетической таможни Украины Анатолия Комара.

Юлия Шрамко

политика
Государственная таможенная служба Украины
Юлия Свириденко
Министерство финансов Украины
Украина