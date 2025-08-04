Свириденко ініціює перевірку очільника Енергетичної митниці Комара
Київ • УНН
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко доручила перевірити факти щодо очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара. Це пов'язано з розслідуваннями ЗМІ про його розкішний спосіб життя та можливі зв'язки з паливним холдингом.
Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко доручила розібратися у справі стосовно очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара. Про це вона повідомила у Telegram, передає УНН.
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Доручила Міністерству фінансів разом із Державною митною службою, із залученням НАЗК та правоохоронних органів, перевірити факти, викладені у тому числі в журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара, і невідкладно доповісти про результати та вжиті заходи
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За даними розслідування українських ЗМІ, родина Анатолія Комара після початку повномасштабного російського вторгнення збудувала в елітному передмісті Києва вартістю близько 70 мільйонів гривень. Також зазначається, що сам Комар має зв’язки з паливним холдингом VM Groupe, щодо якої ведеться слідство з боку Служби безпеки України.
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