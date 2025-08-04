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Свириденко инициирует проверку главы Энергетической таможни Комара

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила проверить факты относительно главы Энергетической таможни Анатолия Комара. Это связано с расследованиями СМИ о его роскошном образе жизни и возможных связях с топливным холдингом.

Свириденко инициирует проверку главы Энергетической таможни Комара

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила разобраться в деле в отношении главы Энергетической таможни Украины Анатолия Комара. Об этом она сообщила в Telegram, передает УНН.

Детали

Поручила Министерству финансов совместно с Государственной таможенной службой, с привлечением НАПК и правоохранительных органов, проверить факты, изложенные в том числе в журналистских расследованиях о главе Энергетической таможни Украины Анатолии Комаре, и безотлагательно доложить о результатах и принятых мерах

– написала глава правительства.

Дополнительно

По данным расследования украинских СМИ, семья Анатолия Комара после начала полномасштабного российского вторжения построила в элитном пригороде Киева дом стоимостью около 70 миллионов гривен. Также отмечается, что сам Комар имеет связи с топливным холдингом VM Groupe, в отношении которого ведется следствие со стороны Службы безопасности Украины.

Напомним

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА. Он подозревается в причастности к масштабной коррупционной схеме по закупке БПЛА и средств РЭБ.

Евгений Устименко

Экономикаполитика