Свириденко инициирует проверку главы Энергетической таможни Комара
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила проверить факты относительно главы Энергетической таможни Анатолия Комара. Это связано с расследованиями СМИ о его роскошном образе жизни и возможных связях с топливным холдингом.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила разобраться в деле в отношении главы Энергетической таможни Украины Анатолия Комара. Об этом она сообщила в Telegram, передает УНН.
Детали
Поручила Министерству финансов совместно с Государственной таможенной службой, с привлечением НАПК и правоохранительных органов, проверить факты, изложенные в том числе в журналистских расследованиях о главе Энергетической таможни Украины Анатолии Комаре, и безотлагательно доложить о результатах и принятых мерах
Дополнительно
По данным расследования украинских СМИ, семья Анатолия Комара после начала полномасштабного российского вторжения построила в элитном пригороде Киева дом стоимостью около 70 миллионов гривен. Также отмечается, что сам Комар имеет связи с топливным холдингом VM Groupe, в отношении которого ведется следствие со стороны Службы безопасности Украины.
Напомним
Кабинет министров Украины согласовал увольнение Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА. Он подозревается в причастности к масштабной коррупционной схеме по закупке БПЛА и средств РЭБ.