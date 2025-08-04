Генпрокурор Кравченко заявил об открытии дела в отношении главы Энергетической таможни
Киев • УНН
Офис Генпрокурора открыл уголовное производство в отношении Анатолия Комара за незаконное обогащение после журналистского расследования. ГБР уже обратилось в НАПК для мониторинга его образа жизни.
Офис Генерального прокурора зарегистрировал уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения главы Энергетической таможни Гостаможслужбы Анатолия Комара после выхода журналистского расследования. Об этом генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил в комментарии Радио Свобода, передает УНН.
"Дело открыто по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение – ред.)", – сообщил Кравченко и добавил, что производство поручено Государственному бюро расследований по подследственности.
Детали
По данным СМИ, ГБР уже обратилось в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с просьбой провести мониторинг образа жизни Анатолия Комара.
Офис Генпрокурора зарегистрировал уголовное дело 2 августа – на следующий день после выхода расследования (Радио Свобода) авторства Георгия Шабаева, где речь шла о роскошном образе жизни семьи высокопоставленного таможенника, которая после начала полномасштабного вторжения рф построила особняк в элитном пригороде Киева стоимостью 70 миллионов гривен, сам таможенник передвигается на представительском Mercedes S-class, его дочь получает платное образование в Королевском колледже в Лондоне.
Сам Анатолий Комар в комментарии "Схемам" заявил, что дом построили якобы не для него, обучение дочери оплачивает ее неназванный крестный отец. Но отказался ответить на детальные вопросы редакции о происхождении денег на элитное имущество в семье, заявив, что они "не касаются его профессиональной деятельности".
Журналисты также установили связи руководителя Энергетической таможни с группой компаний, деятельность которой правоохранители расследуют на предмет ввоза в Украину компонентов для топлива российского происхождения и которую подозревают в уклонении от уплаты акцизного налога на миллиарды гривен.
Добавим
Как сообщили в Государственной таможенной службе Украины, глава Энергетической таможни Анатолий Комар временно отстранен от исполнения должностных обязанностей.
Ранее сегодня Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что поручила разобраться в деле относительно главы Энергетической таможни Украины.
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