Нанесли государству ущерб на 233 миллиона гривен: Кравченко сообщил о подозрениях 46 чиновникам Харьковщины

Правоохранители сообщили о подозрениях в растрате и махинациях 46 чиновникам Харьковской области. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко. По его словам, действия должностных лиц нанесли государству ущерб в 233 миллиона гривен, пишет УНН.

Под сирены, когда враг накрывает ракетами города Харьковщины, во время обстрелов, когда люди прячутся в укрытиях, некоторые чиновники продолжали наживаться. Сегодня 46 подозрений. 233 миллиона убытков - написал Кравченко в соцсетях.

Детали

Как указал Генпрокурор, среди подозреваемых — депутаты, должностные лица, "дельцы" от медицины, педагоги, предприниматели, закупщики и спасатели.

"Более 15 направлений, где должны были быть защита, восстановление и помощь, а была растрата и махинации", - отметил Генпрокурор.

По его словам, речь идет о следующих направлениях:

1. Оборона. Фортификации.

Подозрения получили руководители подрядных компаний.

Как указал Кравченко, "когда на передовой считают каждый мешок песка, кто-то списывал и присваивал".

2. Программа єВідновлення.

Чиновники из Купянского горсовета согласовывали выплаты без проверок. Люди ждали компенсаций, а деньги пошли не тем, кто в этом нуждается.

3. Образование.

Фальшивые проекты укрытий в школах, завышенные цены на модульные котельные, халатность при ремонтах.

Подозрения вручили руководителям компаний и должностным лицам Ольховской общины.

4. Медицина.

По словам Кравченко, деньги на реабилитацию военных оказались в карманах должностных лиц.

Среди подозреваемых - главный врач и старшая медсестра областной больницы.

5. Гуманитарное разминирование.

Как рассказал Генпрокурор, начальник отряда ГСЧС приписывал себе фейковые выезды и получал "боевые".

6. Земля.

"Вместо общин, "свои люди"", - подчеркнул Кравченко. Подозрения получили адвокат, нотариус и предприниматели.

7. Леса. Экология.

"В тылу миллионные вырубки. В лесах схемы", - рассказал Генпрокурор. Подозрения - руководителю КП и лесникам.

8. Недекларированное имущество.

Два депутата из Зачепиловской и Кегичевской общин "забыли" задекларировать имущество.

9. Измена. Коллаборация.

Подозрения в государственной измене вручили четырем лицам. Среди них депутат Купянского горсовета.

