Нанесли государству ущерб на 233 миллиона гривен: Кравченко сообщил о подозрениях 46 чиновникам Харьковщины

Эксклюзив
12:15 • 18531 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 20878 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 51610 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 68130 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 59005 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 39858 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 43075 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 55473 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55550 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 119574 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указовPhoto7 августа, 05:55 • 35751 просмотра
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo08:55 • 34507 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 42501 просмотра
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа11:42 • 3558 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 12195 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 12757 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
12:15 • 18493 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11:55 • 20805 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 43272 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
Эксклюзив
09:40 • 51549 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Закарпатская область
Крым
Германия
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 43286 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 115818 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 126286 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 118529 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 130131 просмотра
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Coca-Cola
Ракетная система С-300

Нанесли государству ущерб на 233 миллиона гривен: Кравченко сообщил о подозрениях 46 чиновникам Харьковщины

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Среди подозреваемых — депутаты, медики, педагоги, предприниматели и спасатели, которым инкриминируют злоупотребления в сферах обороны, восстановления, образования, медицины и разминирования.

Нанесли государству ущерб на 233 миллиона гривен: Кравченко сообщил о подозрениях 46 чиновникам Харьковщины

Правоохранители сообщили о подозрениях в растрате и махинациях 46 чиновникам Харьковской области. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко. По его словам, действия должностных лиц нанесли государству ущерб в 233 миллиона гривен, пишет УНН.

Под сирены, когда враг накрывает ракетами города Харьковщины, во время обстрелов, когда люди прячутся в укрытиях, некоторые чиновники продолжали наживаться. Сегодня 46 подозрений. 233 миллиона убытков

- написал Кравченко в соцсетях.

Детали

Как указал Генпрокурор, среди подозреваемых — депутаты, должностные лица, "дельцы" от медицины, педагоги, предприниматели, закупщики и спасатели.

"Более 15 направлений, где должны были быть защита, восстановление и помощь, а была растрата и махинации", - отметил Генпрокурор.

По его словам, речь идет о следующих направлениях:

1. Оборона. Фортификации.

Подозрения получили руководители подрядных компаний.

Как указал Кравченко, "когда на передовой считают каждый мешок песка, кто-то списывал и присваивал".

2. Программа єВідновлення.

Вместо того чтобы работать, наживались: Кравченко заявил о разоблачении масштабных злоупотреблений чиновников на Волыни и Прикарпатье06.08.25, 19:58 • 8746 просмотров

Чиновники из Купянского горсовета согласовывали выплаты без проверок. Люди ждали компенсаций, а деньги пошли не тем, кто в этом нуждается.

3. Образование.

Фальшивые проекты укрытий в школах, завышенные цены на модульные котельные, халатность при ремонтах.

Подозрения вручили руководителям компаний и должностным лицам Ольховской общины.

4. Медицина.

По словам Кравченко, деньги на реабилитацию военных оказались в карманах должностных лиц.

Среди подозреваемых - главный врач и старшая медсестра областной больницы.

Генпрокурор Кравченко заявил об открытии дела в отношении главы Энергетической таможни04.08.25, 21:23 • 5338 просмотров

5. Гуманитарное разминирование.

Как рассказал Генпрокурор, начальник отряда ГСЧС приписывал себе фейковые выезды и получал "боевые".

6. Земля.

"Вместо общин, "свои люди"", - подчеркнул Кравченко. Подозрения получили адвокат, нотариус и предприниматели.

7. Леса. Экология.

"В тылу миллионные вырубки. В лесах схемы", - рассказал Генпрокурор. Подозрения - руководителю КП и лесникам.

8. Недекларированное имущество.

Два депутата из Зачепиловской и Кегичевской общин "забыли" задекларировать имущество.

9. Измена. Коллаборация.

Подозрения в государственной измене вручили четырем лицам. Среди них депутат Купянского горсовета.

Масштабные растраты и злоупотребления в Винницкой и Херсонской областях: Кравченко заявил о десятках миллионов убытков04.08.25, 16:20 • 3996 просмотров

Татьяна Краевская

политикаКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Харьковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Купянск