Нанесли государству ущерб на 233 миллиона гривен: Кравченко сообщил о подозрениях 46 чиновникам Харьковщины
Среди подозреваемых — депутаты, медики, педагоги, предприниматели и спасатели, которым инкриминируют злоупотребления в сферах обороны, восстановления, образования, медицины и разминирования.
Правоохранители сообщили о подозрениях в растрате и махинациях 46 чиновникам Харьковской области. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко. По его словам, действия должностных лиц нанесли государству ущерб в 233 миллиона гривен, пишет УНН.
Под сирены, когда враг накрывает ракетами города Харьковщины, во время обстрелов, когда люди прячутся в укрытиях, некоторые чиновники продолжали наживаться. Сегодня 46 подозрений. 233 миллиона убытков
Детали
Как указал Генпрокурор, среди подозреваемых — депутаты, должностные лица, "дельцы" от медицины, педагоги, предприниматели, закупщики и спасатели.
"Более 15 направлений, где должны были быть защита, восстановление и помощь, а была растрата и махинации", - отметил Генпрокурор.
По его словам, речь идет о следующих направлениях:
1. Оборона. Фортификации.
Подозрения получили руководители подрядных компаний.
Как указал Кравченко, "когда на передовой считают каждый мешок песка, кто-то списывал и присваивал".
2. Программа єВідновлення.
Чиновники из Купянского горсовета согласовывали выплаты без проверок. Люди ждали компенсаций, а деньги пошли не тем, кто в этом нуждается.
3. Образование.
Фальшивые проекты укрытий в школах, завышенные цены на модульные котельные, халатность при ремонтах.
Подозрения вручили руководителям компаний и должностным лицам Ольховской общины.
4. Медицина.
По словам Кравченко, деньги на реабилитацию военных оказались в карманах должностных лиц.
Среди подозреваемых - главный врач и старшая медсестра областной больницы.
5. Гуманитарное разминирование.
Как рассказал Генпрокурор, начальник отряда ГСЧС приписывал себе фейковые выезды и получал "боевые".
6. Земля.
"Вместо общин, "свои люди"", - подчеркнул Кравченко. Подозрения получили адвокат, нотариус и предприниматели.
7. Леса. Экология.
"В тылу миллионные вырубки. В лесах схемы", - рассказал Генпрокурор. Подозрения - руководителю КП и лесникам.
8. Недекларированное имущество.
Два депутата из Зачепиловской и Кегичевской общин "забыли" задекларировать имущество.
9. Измена. Коллаборация.
Подозрения в государственной измене вручили четырем лицам. Среди них депутат Купянского горсовета.
