14:38
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
13:00 • 22004 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
12:43 • 19677 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
10:49 • 42220 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
09:44 • 49332 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 39438 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 33156 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 61247 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 24667 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
8 серпня, 06:06 • 63038 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
Схеми при будівництві фортифікацій, неякісний ремонт доріг і не тільки: Кравченко повідомив про ще 45 підозр посадовцям Сумщини та Рівненщини

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 812 перегляди

Правоохоронці оголосили 45 підозр посадовцям Сумської та Рівненської областей. Збитки місцевим бюджетам оцінюються у 40 млн грн, виявлено несплату податків та незадеклароване майно.

Схеми при будівництві фортифікацій, неякісний ремонт доріг і не тільки: Кравченко повідомив про ще 45 підозр посадовцям Сумщини та Рівненщини

Правоохоронці оголосили ще 45 підозр депутатам місцевих рад, посадовцям та керівникам державних і комунальних установ Сумської і Рівненької областей. За даними слідства, вони завдали збитків місцевим бюджетам у 40 млн грн. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

"Сумщина та Рівненщина 45 підозр.

40 млн грн збитки місцевим бюджетам

Окрім цього:

15,7 млн грн несплата податків.

8 млн грн незадеклароване майно.

1,7 млн грн на правомірна вигода", - написав Кравченко у соцмережах. 

За його словами, у списку підозрюваних: депутати місцевих рад, посадовці, керівники державних і комунальних установ, підрядники.

Як вказав Генпрокурор, були викриті махінації за такими напрямками:

1. Фортифікації та укриття.

Колишній начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Сумщини та підрядники "заробляли" на будівництві фортифікаційних споруд.

На Рівненщині депутат райради привласнив бюджетні кошти під час ремонту протирадіаційних укриттів.

2. Інфраструктура.

Ремонти мостів, доріг і вулиць із завищенням вартості та без контролю якості. Результат: переплати і відсутність нормальних доріг.

3. Довкілля.

Незаконна вирубка лісів і продаж деревини за заниженими цінами. Підозри посадовцям філії ДП "Ліси України" на Рівненщині та керівникам лісгоспів Сумщини.

4. Медицина та освіта.

Завищені ціни на комп’ютери для шкіл і медобладнання для лікарень, оплата за неіснуючі товари, розкрадання коштів на ремонті укриттів у навчальних закладах.

5. Неправомірна вигода.

Керівник ВНЗ на Рівненщині за "винагороду" фіктивно зарахував 110 студентів і оформив трудові відносини з 15 викладачами, щоб усі уникнули мобілізації.

Лікар Конотопської лікарні, член ВЛК, разом з медсестрою пропонував за хабар оформити фіктивний діагноз військовозобов’язаним.

6. Ухилення від податків.

Депутат-бізнесмен із Сумщини, керівник держпідприємства НААН на Рівненщині, а також троє "ділків", які під прикриттям благодійних фондів ввезли контрабандою авто.

7, Маніпуляції з деклараціями.

На Рівненщині директор комунального підприємства приховав майно. Депутат сільради "забув" подати декларації за 2021–2023 роки.

Прокурори готують клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів і відсторонення від займаних посад.

Тетяна Краєвська

ПолітикаКримінал та НП
Рівненська область
Сумська область
Руслан Кравченко