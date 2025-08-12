Дерибан бюджету, земельні схеми, деклараційна "амнезія": Кравченко заявив, що на Житомирщині оголошено 28 підозр
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про виявлення зловживань на Житомирщині, що призвели до 33,1 млн грн збитків. Серед 28 підозрюваних — керівники держустанов, підрядники та посадовці місцевої влади.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що на Житомирщині виявлено низку зловживань - зафіксовано 33 млн грн збитків, повідомлено 28 підозр. Серед підозрюваних - керівники державних та комунальних установ, підрядники, посадові особи місцевої влади
Житомирщина. 33 млн грн збитків. 28 підозр. Земля, бюджети, майно громад — нічого святого для тих, хто звик грабувати. Підозрювані — голова сільради, депутат, керівники державних та комунальних установ, підрядники, посадові особи місцевої влади
Земельні схеми:
- колишній керівник філії Держземагентства та керівники колективних сільгосппідприємств заволоділи 152 земельними ділянками у Малинській та Чоповицькій громадах — 1747 га;
- начальник відділу Оліївської сільради незаконно передав 3,5 га земель;
- голова Головківської сільради внесла фальшиві відомості до договору оренди 100 га.
Неправомірні вигоди:
- посадовець Малинської міськради вимагав гроші за "невтручання" в роботу підприємця;
- до суду скеровано справу щодо заступників директора приватної фірми та в.о. директора держпідприємства, які отримали 1,4 млн грн за безперешкодне користування понад 300 га землі.
Дерибан бюджету:
- ремонти, закупівлі електроенергії, реконструкції дитсадка, фіктивні виплати за лікування пацієнтів, фіктивне працевлаштування — схеми працювали у школах, лікарнях, комунальних підприємствах.
Деклараційна "амнезія":
- депутат Житомирської міськради "забув" задекларувати майно на кілька мільйонів.
Загалом:
- 33,1 млн грн — збитки бюджету;
- 4,9 млн грн — незадеклароване майно;
- 0,4 млн грн — легалізовані незаконно отримані кошти.
Принцип один: привілеїв чи винятків немає. Закон — один для всіх. Працюємо далі