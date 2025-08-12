Дерибан бюджету, земельні схеми, деклараційна "амнезія": Кравченко заявив, що на Житомирщині оголошено 28 підозр

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що на Житомирщині виявлено низку зловживань - зафіксовано 33 млн грн збитків, повідомлено 28 підозр. Серед підозрюваних - керівники державних та комунальних установ, підрядники, посадові особи місцевої влади, передає УНН.

Житомирщина. 33 млн грн збитків. 28 підозр. Земля, бюджети, майно громад — нічого святого для тих, хто звик грабувати. Підозрювані — голова сільради, депутат, керівники державних та комунальних установ, підрядники, посадові особи місцевої влади - написав Кравченко.

Земельні схеми:

- колишній керівник філії Держземагентства та керівники колективних сільгосппідприємств заволоділи 152 земельними ділянками у Малинській та Чоповицькій громадах — 1747 га;

- начальник відділу Оліївської сільради незаконно передав 3,5 га земель;

- голова Головківської сільради внесла фальшиві відомості до договору оренди 100 га.

Неправомірні вигоди:

- посадовець Малинської міськради вимагав гроші за "невтручання" в роботу підприємця;

- до суду скеровано справу щодо заступників директора приватної фірми та в.о. директора держпідприємства, які отримали 1,4 млн грн за безперешкодне користування понад 300 га землі.

Дерибан бюджету:

- ремонти, закупівлі електроенергії, реконструкції дитсадка, фіктивні виплати за лікування пацієнтів, фіктивне працевлаштування — схеми працювали у школах, лікарнях, комунальних підприємствах.

Деклараційна "амнезія":

- депутат Житомирської міськради "забув" задекларувати майно на кілька мільйонів.

Загалом:

- 33,1 млн грн — збитки бюджету;

- 4,9 млн грн — незадеклароване майно;

- 0,4 млн грн — легалізовані незаконно отримані кошти.

