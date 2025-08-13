Нажива на безпеці дітей, закупівлі на "папері" та інші махінації: Кравченко заявив про викриття зловживань у Києві та збитки у 230 млн грн

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про викриття низки злоччиних дій у Києві. Сума збитків сягнула 230 млн грн, оголошено 22 підозри, передає УНН.

Київ. Понад 230 млн грн збитків. 22 підозри. Привласнення коштів громади, службова недбалість, неякісні будівельні роботи, нажива на шкільних укриттях - повідомив Кравченко.

303 млн грн збитків та 42 підозри: Кравченко розповів про викриття масштабних оборудок на Дніпропетровщині

Нажива на безпеці дітей:

— посадовці районних управлінь освіти Подільського, Дніпровського, Шевченківського районів "заробляли" на шкільних укриттях: закупівля неякісних і за завищеними цінами генераторів, ремонти укриттів із заволодінням бюджетних коштів.

Махінації на ремонтних роботах:

— керівник апарату КМДА та колишній директор КП "АТП КМДА" розтрата коштів на капремонті.

— головні інженери ШЕУ Подільського та Печерського районів розтрата на закупівлі матеріалів для ремонту доріг.

— керівниця музею "Київська фортеця" підписала акти робіт, яких фактично не проводили.

Закупівлі "на папері" та по завищених цінах:

— головний агроном КП "УЗН Святошинського району" та керівник підрядної компанії "закупили" квіти лише на документах.

— начальник управління СКП "Київтелесервіс" обладнання за завищеними на десятки мільйонів цінами.

— посадовець КО "Муніципальна охорона" - закупівля неякісних бодікамер.

Метро та службова недбалість:

— заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА — через недбалість допустив аварійну ситуацію і зупинку синьої гілки метро. Результат — багатомільйонні збитки бюджету Києва.

Дерибан бюджету, земельні схеми, деклараційна "амнезія": Кравченко заявив, що на Житомирщині оголошено 28 підозр