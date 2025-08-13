Нажива на безпеці дітей, закупівлі на "папері" та інші махінації: Кравченко заявив про викриття зловживань у Києві та збитки у 230 млн грн

$41.430.02
48.080.12
ukenru
15:45 • 2926 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
14:07 • 11882 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 17853 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
12:02 • 38364 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 45688 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 84494 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 43232 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 74852 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 30135 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 77750 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
43%
755мм
Популярнi новини
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 59622 перегляди
Посол України відреагував на інцидент з українцями на концерті Макса Коржа у Варшаві13 серпня, 06:57 • 33364 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo13 серпня, 07:26 • 59133 перегляди
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і УкраїноюVideo11:10 • 37869 перегляди
Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ13:12 • 21517 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 84494 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 74852 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 77750 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 90561 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 64152 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів14:38 • 4058 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу12:40 • 18229 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 59817 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 78874 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 33688 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
The Guardian
Су-24
Су-27
Су-30

Нажива на безпеці дітей, закупівлі на "папері" та інші махінації: Кравченко заявив про викриття зловживань у Києві та збитки у 230 млн грн

Київ • УНН

 • 1276 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття низки злочинних дій у Києві. Загальна сума збитків становить 230 мільйонів гривень, оголошено 22 підозри.

Нажива на безпеці дітей, закупівлі на "папері" та інші махінації: Кравченко заявив про викриття зловживань у Києві та збитки у 230 млн грн

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про викриття низки злоччиних дій у Києві. Сума збитків сягнула 230 млн грн, оголошено 22 підозри, передає УНН.

Київ. Понад 230 млн грн збитків. 22 підозри. Привласнення коштів громади, службова недбалість, неякісні будівельні роботи, нажива на шкільних укриттях 

- повідомив Кравченко.

303 млн грн збитків та 42 підозри: Кравченко розповів про викриття масштабних оборудок на Дніпропетровщині11.08.25, 19:08 • 3012 переглядiв

Нажива на безпеці дітей:

— посадовці районних управлінь освіти Подільського, Дніпровського, Шевченківського районів "заробляли" на шкільних укриттях: закупівля неякісних і за завищеними цінами генераторів, ремонти укриттів із заволодінням бюджетних коштів.

Махінації на ремонтних роботах:

— керівник апарату КМДА та колишній директор КП "АТП КМДА" розтрата коштів на капремонті.

— головні інженери ШЕУ Подільського та Печерського районів розтрата на закупівлі матеріалів для ремонту доріг.

— керівниця музею "Київська фортеця" підписала акти робіт, яких фактично не проводили.

Закупівлі "на папері" та по завищених цінах:

— головний агроном КП "УЗН Святошинського району" та керівник підрядної компанії "закупили" квіти лише на документах.

— начальник управління СКП "Київтелесервіс" обладнання за завищеними на десятки мільйонів цінами.

— посадовець КО "Муніципальна охорона" - закупівля неякісних бодікамер.

Метро та службова недбалість:

— заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА — через недбалість допустив аварійну ситуацію і зупинку синьої гілки метро. Результат — багатомільйонні збитки бюджету Києва.

Дерибан бюджету, земельні схеми, деклараційна "амнезія": Кравченко заявив, що на Житомирщині оголошено 28 підозр12.08.25, 18:39 • 2964 перегляди

Додатково — обшуки у кримінальних провадженнях щодо службової недбалості посадовців ПрАТ "Київспецтранс" та КМДА, а також розтрати коштів Департаменту охорони здоров’я. Працюємо далі. Відновлюємо справедливість у серці країни

 - резюмував Кравченко.

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
Руслан Кравченко
Київський метрополітен
Київська міська державна адміністрація
Київ