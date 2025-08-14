Перетворили війну на бізнес: Генпрокурор Кравченко повідомив про ще 45 підозр посадовцям Донеччини та Чернігівщини

$41.430.02
Ексклюзив
06:07 • 2074 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 14820 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 30749 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 36034 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 37455 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 40710 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 75093 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 77361 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 149440 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 66517 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Популярнi новини
"Коаліція охочих": Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у "мирній" угоді13 серпня, 23:47 • 5814 перегляди
США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The TimesPhoto14 серпня, 00:06 • 8772 перегляди
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo14 серпня, 01:04 • 8318 перегляди
Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic01:32 • 4546 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW04:22 • 9300 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 149435 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 125210 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 115950 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 126819 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 97807 перегляди
УНН Lite
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 23849 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 46452 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 99830 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 116353 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 49036 перегляди
Перетворили війну на бізнес: Генпрокурор Кравченко повідомив про ще 45 підозр посадовцям Донеччини та Чернігівщини

Київ • УНН

 • 574 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про 45 підозр чинним та колишнім посадовцям Донецької та Чернігівської областей. Їхні оборудки призвели до понад 87 мільйонів гривень збитків державі.

Перетворили війну на бізнес: Генпрокурор Кравченко повідомив про ще 45 підозр посадовцям Донеччини та Чернігівщини

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про ще 45 підозр чинним та колишнім посадовцям Донецької та Чернігівської областей. За йогро словами, оборудки чиновників призвели до понад 87 мільйонів гривень збитків державі, передає УНН.

 Донеччина та Чернігівщина. Замість допомоги - нажива на війні. 87,5 млн грн збитків. 45 підозр

- повідомив Кравченко.

Нажива на безпеці дітей, закупівлі на "папері" та інші махінації: Кравченко заявив про викриття зловживань у Києві та збитки у 230 млн грн13.08.25, 18:59 • 4886 переглядiв

Деталі

Як розповів Генпрокурор, на Донеччині — чинні та колишні посадовці замість допомоги людям перетворили війну на бізнес. На Чернігівщині —булі викриті суцільні оборудки з коштами громади.

Оборудки із закупівлями

—Лиман, 15 км від фронту: підрядник мав поставити укриття на 20 людей, привіз — на 8.

— Директор обласного медзакладу переплатив за обладнання, ексочільник департаменту ОДА прийняв неякісні роботи на насосній станції, начальник відділу сільради переплатив за генератори.

— Чернігівщина: директори шкіл, підрядники та керівництво відділу освіти Сосницької селищної ради розтратили кошти на ремонтах і закупівлях.

Земля

— Незаконне заволодіння понад 57 га, зокрема 2 га земель історико-культурного призначення.

Нажива на війні

— Посадовці Чернігівської ОВА закуповували товари для відновлення зруйнованої інфраструктури та житла за завищеними цінами, маніпулювали тендерами на облаштування спостережних пунктів та вогневих позицій.

— Двоє директорів гімназій — депутати селищної ради — брали хабарі за фіктивне працевлаштування чоловіків призовного віку.

Дерибан бюджету, земельні схеми, деклараційна "амнезія": Кравченко заявив, що на Житомирщині оголошено 28 підозр12.08.25, 18:39 • 3056 переглядiв

Махінації з виплатами

— Колишні бухгалтери лікарень та ексспеціаліст селищної ради завищували зарплати, ексголова ради передав свій електронний підпис для безпідставних переказів.

— Директор лікарні-депутат "намалювала" кількість працівників і незаконно отримала мільйонні виплати медгарантій.

Освіта та інфраструктура

— Підрядник наживався на ремонті дитсадка, посадовці Покровської міськради переплатили за ремонт шкільного укриття та закупівлю ноутбуків.

Довкілля

— Посадовці та працівники "Слов’янського лісгоспу" підробили документи та незаконно вирубали понад 50 га лісу.

303 млн грн збитків та 42 підозри: Кравченко розповів про викриття масштабних оборудок на Дніпропетровщині11.08.25, 19:08 • 3025 переглядiв

Тетяна Краєвська

ПолітикаКримінал та НП
Донецька область
Руслан Кравченко
Чернігівська область