Перетворили війну на бізнес: Генпрокурор Кравченко повідомив про ще 45 підозр посадовцям Донеччини та Чернігівщини

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про ще 45 підозр чинним та колишнім посадовцям Донецької та Чернігівської областей. За йогро словами, оборудки чиновників призвели до понад 87 мільйонів гривень збитків державі, передає УНН.

Донеччина та Чернігівщина. Замість допомоги - нажива на війні. 87,5 млн грн збитків. 45 підозр - повідомив Кравченко.

Деталі

Як розповів Генпрокурор, на Донеччині — чинні та колишні посадовці замість допомоги людям перетворили війну на бізнес. На Чернігівщині —булі викриті суцільні оборудки з коштами громади.

Оборудки із закупівлями

—Лиман, 15 км від фронту: підрядник мав поставити укриття на 20 людей, привіз — на 8.

— Директор обласного медзакладу переплатив за обладнання, ексочільник департаменту ОДА прийняв неякісні роботи на насосній станції, начальник відділу сільради переплатив за генератори.

— Чернігівщина: директори шкіл, підрядники та керівництво відділу освіти Сосницької селищної ради розтратили кошти на ремонтах і закупівлях.

Земля

— Незаконне заволодіння понад 57 га, зокрема 2 га земель історико-культурного призначення.

Нажива на війні

— Посадовці Чернігівської ОВА закуповували товари для відновлення зруйнованої інфраструктури та житла за завищеними цінами, маніпулювали тендерами на облаштування спостережних пунктів та вогневих позицій.

— Двоє директорів гімназій — депутати селищної ради — брали хабарі за фіктивне працевлаштування чоловіків призовного віку.

Махінації з виплатами

— Колишні бухгалтери лікарень та ексспеціаліст селищної ради завищували зарплати, ексголова ради передав свій електронний підпис для безпідставних переказів.

— Директор лікарні-депутат "намалювала" кількість працівників і незаконно отримала мільйонні виплати медгарантій.

Освіта та інфраструктура

— Підрядник наживався на ремонті дитсадка, посадовці Покровської міськради переплатили за ремонт шкільного укриття та закупівлю ноутбуків.

Довкілля

— Посадовці та працівники "Слов’янського лісгоспу" підробили документи та незаконно вирубали понад 50 га лісу.

