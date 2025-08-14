$41.510.09
Эксклюзив
14:49 • 20912 просмотра
14:23 • 29419 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
14:23 • 29419 просмотра
13:54 • 30018 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
13:54 • 30018 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 23757 просмотра
14 августа, 11:53 • 28365 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 11:53 • 28365 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 43839 просмотра
14 августа, 08:11 • 142178 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 142178 просмотра
14 августа, 07:55 • 77110 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:55 • 77110 просмотра
14 августа, 07:51 • 74268 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
14 августа, 07:51 • 74268 просмотра
14 августа, 06:07 • 65800 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 65800 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Новая волна разоблачений махинаций на Буковине: Кравченко заявил о 10 млн грн убытков и 15 подозрениях

Киев • УНН

 • 672 просмотра

На Буковине выявлена новая волна преступлений: 15 лицам сообщено о подозрении в хищении более 10 млн грн бюджетных средств и нанесении ущерба окружающей среде. Среди подозреваемых — сельский голова, руководители госпредприятий и должностные лица.

Новая волна разоблачений махинаций на Буковине: Кравченко заявил о 10 млн грн убытков и 15 подозрениях

От хищения бюджета до преступлений против окружающей среды - на Буковине новая волна разоблачений. Сообщено о подозрении 15 лицам, передает УНН со ссылкой на Генерального прокурора Руслана Кравченко и Офис Генпрокурора.

Буковина. Продолжение. Начиная с июля прокуроры Черновицкой области провели три массовые реализации. В двух предыдущих установлено 33 млн грн убытков бюджету и вручено 19 подозрений. Сегодня очередной этап: 15 подозрений и более 10 млн грн убытков бюджету. Отдельно 3,2 млн грн за недостоверное декларирование 

- сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, среди подозреваемых очередной сельский голова, руководители государственных и коммунальных предприятий, должностные лица и подрядчики.

Схемы разные, результат один: присвоение бюджетных средств, злоупотребление служебным положением, служебная халатность, недостоверное декларирование 

- добавил Кравченко.

Превратили войну в бизнес: Генпрокурор Кравченко сообщил о еще 45 подозрениях должностным лицам Донетчины и Черниговщины14.08.25, 09:31 • 4870 просмотров

Махинации с бюджетными средствами на закупках

  • Директор КП «Горсвет» совместно с директором частной компании растратил почти 2,2 млн грн бюджетных средств, закупив осветительное оборудование по завышенным ценам.
    • Бывший врио руководителя троллейбусного управления закупал электроэнергию по завышенному тарифу. Убытки бюджету — более 1 млн грн.
      • Бывший руководитель департамента ЖКХ Черновицкого городского совета совместно с экс-начальником отдела технадзора растратили более 3,3 млн грн на закупке услуг по ремонту взлетно-посадочной полосы.
        • И.о. Тереблеченского сельского головы растратила более 250 тыс. грн, осуществив закупку услуг по ремонту укрытия по завышенной стоимости.

          Нарушения в сфере окружающей среды

          • Начальник службы очистных сооружений КП «Черновцыводоканал» и пятеро мастеров нарушили установленный режим работы систем очистки, допустив отвод загрязненных стоков мимо полного цикла фильтрации. Предварительная сумма убытков достигает более 2,5 млн грн.
            • Экс-директор НПП «Хотинский», под прикрытием строительства дороги на территории природно-заповедного фонда, согласовал незаконную рубку деревьев на территории парка. Ущерб окружающей среде — более 320 тыс. грн. 

              Служебная халатность

              • Начальник лаборатории по контролю производства строительной компании выдал сертификат на некачественный бетон, который использовали для капитального ремонта автодороги международного значения. Убытки достигают почти 840 тыс. грн.

                Недостоверное декларирование

                • Ведущий специалист Берегометского поселкового совета в декларациях за 2022–2023 годы не указала квартиру в Киеве стоимостью более 3,2 млн грн.

                  Задокументированные факты свидетельствуют, что это не случайные ошибки — это системная работа должностных лиц на собственную выгоду. Общая сумма причиненных уголовными правонарушениями убытков достигает более 10 млн грн 

                  - добавили в Офисе Генпрокурора.

                  Нажива на безопасности детей, закупки "на бумаге" и другие махинации: Кравченко заявил о разоблачении злоупотреблений в Киеве и убытках в 230 млн грн13.08.25, 18:59 • 5318 просмотров

                  Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ст. 236, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 242, ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

                  Работаем дальше 

                  - резюмировал Генпрокурор.

                  Антонина Туманова

                  Криминал и ЧП
                  Черновицкая область
                  Руслан Кравченко
                  Генеральный прокурор Украины
                  Украина
                  Киев