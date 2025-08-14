Новая волна разоблачений махинаций на Буковине: Кравченко заявил о 10 млн грн убытков и 15 подозрениях

От хищения бюджета до преступлений против окружающей среды - на Буковине новая волна разоблачений. Сообщено о подозрении 15 лицам, передает УНН со ссылкой на Генерального прокурора Руслана Кравченко и Офис Генпрокурора.

Буковина. Продолжение. Начиная с июля прокуроры Черновицкой области провели три массовые реализации. В двух предыдущих установлено 33 млн грн убытков бюджету и вручено 19 подозрений. Сегодня очередной этап: 15 подозрений и более 10 млн грн убытков бюджету. Отдельно 3,2 млн грн за недостоверное декларирование - сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, среди подозреваемых очередной сельский голова, руководители государственных и коммунальных предприятий, должностные лица и подрядчики.

Схемы разные, результат один: присвоение бюджетных средств, злоупотребление служебным положением, служебная халатность, недостоверное декларирование - добавил Кравченко.

Махинации с бюджетными средствами на закупках

Директор КП «Горсвет» совместно с директором частной компании растратил почти 2,2 млн грн бюджетных средств, закупив осветительное оборудование по завышенным ценам.

Бывший врио руководителя троллейбусного управления закупал электроэнергию по завышенному тарифу. Убытки бюджету — более 1 млн грн.

Бывший руководитель департамента ЖКХ Черновицкого городского совета совместно с экс-начальником отдела технадзора растратили более 3,3 млн грн на закупке услуг по ремонту взлетно-посадочной полосы.

И.о. Тереблеченского сельского головы растратила более 250 тыс. грн, осуществив закупку услуг по ремонту укрытия по завышенной стоимости.

Нарушения в сфере окружающей среды

Начальник службы очистных сооружений КП «Черновцыводоканал» и пятеро мастеров нарушили установленный режим работы систем очистки, допустив отвод загрязненных стоков мимо полного цикла фильтрации. Предварительная сумма убытков достигает более 2,5 млн грн.

Экс-директор НПП «Хотинский», под прикрытием строительства дороги на территории природно-заповедного фонда, согласовал незаконную рубку деревьев на территории парка. Ущерб окружающей среде — более 320 тыс. грн.

Служебная халатность

Начальник лаборатории по контролю производства строительной компании выдал сертификат на некачественный бетон, который использовали для капитального ремонта автодороги международного значения. Убытки достигают почти 840 тыс. грн.

Недостоверное декларирование

Ведущий специалист Берегометского поселкового совета в декларациях за 2022–2023 годы не указала квартиру в Киеве стоимостью более 3,2 млн грн.

Задокументированные факты свидетельствуют, что это не случайные ошибки — это системная работа должностных лиц на собственную выгоду. Общая сумма причиненных уголовными правонарушениями убытков достигает более 10 млн грн - добавили в Офисе Генпрокурора.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ст. 236, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 242, ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.