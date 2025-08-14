Новая волна разоблачений махинаций на Буковине: Кравченко заявил о 10 млн грн убытков и 15 подозрениях
Киев • УНН
На Буковине выявлена новая волна преступлений: 15 лицам сообщено о подозрении в хищении более 10 млн грн бюджетных средств и нанесении ущерба окружающей среде. Среди подозреваемых — сельский голова, руководители госпредприятий и должностные лица.
От хищения бюджета до преступлений против окружающей среды - на Буковине новая волна разоблачений. Сообщено о подозрении 15 лицам, передает УНН со ссылкой на Генерального прокурора Руслана Кравченко и Офис Генпрокурора.
Буковина. Продолжение. Начиная с июля прокуроры Черновицкой области провели три массовые реализации. В двух предыдущих установлено 33 млн грн убытков бюджету и вручено 19 подозрений. Сегодня очередной этап: 15 подозрений и более 10 млн грн убытков бюджету. Отдельно 3,2 млн грн за недостоверное декларирование
По словам Генпрокурора, среди подозреваемых очередной сельский голова, руководители государственных и коммунальных предприятий, должностные лица и подрядчики.
Схемы разные, результат один: присвоение бюджетных средств, злоупотребление служебным положением, служебная халатность, недостоверное декларирование
Махинации с бюджетными средствами на закупках
- Директор КП «Горсвет» совместно с директором частной компании растратил почти 2,2 млн грн бюджетных средств, закупив осветительное оборудование по завышенным ценам.
- Бывший врио руководителя троллейбусного управления закупал электроэнергию по завышенному тарифу. Убытки бюджету — более 1 млн грн.
- Бывший руководитель департамента ЖКХ Черновицкого городского совета совместно с экс-начальником отдела технадзора растратили более 3,3 млн грн на закупке услуг по ремонту взлетно-посадочной полосы.
- И.о. Тереблеченского сельского головы растратила более 250 тыс. грн, осуществив закупку услуг по ремонту укрытия по завышенной стоимости.
Нарушения в сфере окружающей среды
- Начальник службы очистных сооружений КП «Черновцыводоканал» и пятеро мастеров нарушили установленный режим работы систем очистки, допустив отвод загрязненных стоков мимо полного цикла фильтрации. Предварительная сумма убытков достигает более 2,5 млн грн.
- Экс-директор НПП «Хотинский», под прикрытием строительства дороги на территории природно-заповедного фонда, согласовал незаконную рубку деревьев на территории парка. Ущерб окружающей среде — более 320 тыс. грн.
Служебная халатность
- Начальник лаборатории по контролю производства строительной компании выдал сертификат на некачественный бетон, который использовали для капитального ремонта автодороги международного значения. Убытки достигают почти 840 тыс. грн.
Недостоверное декларирование
- Ведущий специалист Берегометского поселкового совета в декларациях за 2022–2023 годы не указала квартиру в Киеве стоимостью более 3,2 млн грн.
Задокументированные факты свидетельствуют, что это не случайные ошибки — это системная работа должностных лиц на собственную выгоду. Общая сумма причиненных уголовными правонарушениями убытков достигает более 10 млн грн
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ст. 236, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 242, ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.
Работаем дальше