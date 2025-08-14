$41.510.09
Ексклюзив
14:49 • 20982 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23 • 29507 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
13:54 • 30081 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 23791 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 28390 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32
14 серпня, 09:32 • 43867 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 142316 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55
14 серпня, 07:55 • 77177 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51
14 серпня, 07:51 • 74338 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 65860 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Нова хвиля викриттів махінацій на Буковині: Кравченко заявив про 10 млн грн збитків та 15 підозр

Київ • УНН

 • 684 перегляди

На Буковині викрито нову хвилю злочинів: 15 особам повідомлено про підозру у розкраданні понад 10 млн грн бюджетних коштів та завданні шкоди довкіллю. Серед підозрюваних — сільський голова, керівники держпідприємств та посадовці.

Нова хвиля викриттів махінацій на Буковині: Кравченко заявив про 10 млн грн збитків та 15 підозр

Від розкрадання бюджету до злочинів проти довкілля - на Буковині нова хвиля викриттів. Повідомлено про підозру 15 особам, передає УНН із посиланням на Генерального прокурора Руслана Кравченка та Офіс Генпрокурора.

Буковина. Продовження. Починаючи з липня прокурори Чернівецької області провели три масові реалізації. У двох попередніх встановлено 33 млн грн збитків бюджету та вручено 19 підозр. Сьогодні черговий етап: 15 підозр і понад 10 млн грн збитків бюджету. Окремо 3,2 млн грн за недостовірне декларування 

- повідомив Кравченко.

За словами Генпрокурора, серед підозрюваних черговий сільський голова, керівники державних і комунальних підприємств, посадовці та підрядники.

Схеми різні, результат один: привласнення бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, службова недбалість, недостовірне декларування 

- додав Кравченко.

Перетворили війну на бізнес: Генпрокурор Кравченко повідомив про ще 45 підозр посадовцям Донеччини та Чернігівщини14.08.25, 09:31 • 4870 переглядiв

Оборудки з бюджетними коштами на закупівлях

  • Директор КП «Міськсвітло» разом із директором приватної компанії розтратив майже 2,2 млн грн бюджетних коштів, закупивши освітлювальне обладнання за завищеними цінами.
    • Колишній т.в.о. керівника тролейбусного управління закуповував електроенергію за завищеним тарифом. Збитки бюджету — понад 1 млн грн.
      • Колишній керівник департаменту ЖКГ Чернівецької міської ради спільно з ексначальником відділу технагляду розтратили понад 3,3 млн грн на закупівлі послуг з ремонту злітно-посадкової смуги.
        • В.о. Тереблеченського сільського голови розтратила понад 250 тис. грн, здійснивши закупівлю послуг з ремонту укриття за завищеною вартістю.

          Порушення у сфері довкілля

          • Начальник служби очисних споруд КП «Чернівціводоканал» та п’ятеро майстрів порушили встановлений режим роботи систем очищення, допустивши відведення забруднених стоків повз повний цикл фільтрації. Попередня сума збитків сягає понад 2,5 млн грн.
            • Ексдиректор НПП «Хотинський», під прикриттям будівництва дороги на території природно-заповідного фонду, погодив незаконну рубку дерев на території парку. Шкода довкіллю — понад 320 тис. грн. 

              Службова недбалість

              • Начальник лабораторії з контролю виробництва будівельної компанії видав сертифікат на неякісний бетон, який використали для капітального ремонту автошляху міжнародного значення. Збитки сягають майже 840 тис. грн.

                Недостовірне декларування

                • Провідний спеціаліст Берегометської селищної ради у деклараціях за 2022–2023 роки не вказала квартиру в Києві вартістю понад 3,2 млн грн.

                  Задокументовані факти свідчать, що це не випадкові помилки — це системна робота посадовців на власну вигоду. Загальна сума завданих кримінальними правопорушеннями збитків сягає понад 10 млн грн 

                  - додали в Офісі Генпрокурора.

                  Нажива на безпеці дітей, закупівлі на "папері" та інші махінації: Кравченко заявив про викриття зловживань у Києві та збитки у 230 млн грн13.08.25, 18:59 • 5318 переглядiв

                  Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ст. 236, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 242, ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

                  Працюємо далі 

                  - резюмував Генпрокурор.

                  Антоніна Туманова

                  Кримінал та НП
                  Чернівецька область
                  Руслан Кравченко
                  Генеральний прокурор (Україна)
                  Україна
                  Київ