Нова хвиля викриттів махінацій на Буковині: Кравченко заявив про 10 млн грн збитків та 15 підозр

Від розкрадання бюджету до злочинів проти довкілля - на Буковині нова хвиля викриттів. Повідомлено про підозру 15 особам, передає УНН із посиланням на Генерального прокурора Руслана Кравченка та Офіс Генпрокурора.

Буковина. Продовження. Починаючи з липня прокурори Чернівецької області провели три масові реалізації. У двох попередніх встановлено 33 млн грн збитків бюджету та вручено 19 підозр. Сьогодні черговий етап: 15 підозр і понад 10 млн грн збитків бюджету. Окремо 3,2 млн грн за недостовірне декларування - повідомив Кравченко.

За словами Генпрокурора, серед підозрюваних черговий сільський голова, керівники державних і комунальних підприємств, посадовці та підрядники.

Схеми різні, результат один: привласнення бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, службова недбалість, недостовірне декларування - додав Кравченко.

Оборудки з бюджетними коштами на закупівлях

Директор КП «Міськсвітло» разом із директором приватної компанії розтратив майже 2,2 млн грн бюджетних коштів, закупивши освітлювальне обладнання за завищеними цінами.

Колишній т.в.о. керівника тролейбусного управління закуповував електроенергію за завищеним тарифом. Збитки бюджету — понад 1 млн грн.

Колишній керівник департаменту ЖКГ Чернівецької міської ради спільно з ексначальником відділу технагляду розтратили понад 3,3 млн грн на закупівлі послуг з ремонту злітно-посадкової смуги.

В.о. Тереблеченського сільського голови розтратила понад 250 тис. грн, здійснивши закупівлю послуг з ремонту укриття за завищеною вартістю.

Порушення у сфері довкілля

Начальник служби очисних споруд КП «Чернівціводоканал» та п’ятеро майстрів порушили встановлений режим роботи систем очищення, допустивши відведення забруднених стоків повз повний цикл фільтрації. Попередня сума збитків сягає понад 2,5 млн грн.

Ексдиректор НПП «Хотинський», під прикриттям будівництва дороги на території природно-заповідного фонду, погодив незаконну рубку дерев на території парку. Шкода довкіллю — понад 320 тис. грн.

Службова недбалість

Начальник лабораторії з контролю виробництва будівельної компанії видав сертифікат на неякісний бетон, який використали для капітального ремонту автошляху міжнародного значення. Збитки сягають майже 840 тис. грн.

Недостовірне декларування

Провідний спеціаліст Берегометської селищної ради у деклараціях за 2022–2023 роки не вказала квартиру в Києві вартістю понад 3,2 млн грн.

Задокументовані факти свідчать, що це не випадкові помилки — це системна робота посадовців на власну вигоду. Загальна сума завданих кримінальними правопорушеннями збитків сягає понад 10 млн грн - додали в Офісі Генпрокурора.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ст. 236, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 242, ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.