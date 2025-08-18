Привласнення, зловживання службовим становищем та земельний дерибан: на Волині викрито масштабні розтрати на мільйони гривень - Кравченко

У Волинській області прокурори висунули 10 нових підозр у справах про розтрату бюджетних коштів та зловживання владою. Це вже друга значна антикорупційна дія в серпні, загальні втрати становлять мільйони гривень. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

Це вже друга масштабна реалізація у Волинській області в серпні. Півтора тижні тому прокурори повідомили про 19 підозр: оборудки з бюджетними коштами та інші корупційні злочини завдали близько 50 млн грн збитків - зазначив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Сьогодні прокурори Волинської обласної прокуратури повідомили ще 10 підозр.

Серед підозрюваних:

Городищенський сільський голова безпідставно підписав додаткові угоди про збільшення вартості електроенергії.

Посадовець Волинської ОВА — зловживання під час закупівлі зерна. Контракт за завищеними цінами, результат - мільйонні збитки для держави.

Службовці Держгеокадастру протиправно передали у приватну власність 1 га землі в межах заказника «Гнідавське болото».

Начальник закупівель ДП «Волинський облавтодор» разом із підрядником «списали» щебінь і його транспортування, яких ніколи не було.

Службові особи Руденського психоневрологічного інтернату розтратили кошти, виділені на одяг та речі для мешканців.

Керівництво компанії-підрядника «заробило» на ремонті рентген-кабінету Любомльського ТМО.

Директор ліцею у Камінь-Каширському районі привласнив кошти громади на закупівлі комплекту «Лазертаг» для школярів.

Начальник відділу Маневицької селищної ради розтратив бюджетні кошти при закупівлі пального.

Працюємо далі - резюмував Генпрокурор.

