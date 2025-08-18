Привласнення, зловживання службовим становищем та земельний дерибан: на Волині викрито масштабні розтрати на мільйони гривень - Кравченко
Київ • УНН
На Волині прокурори повідомили про 10 нових підозр у розтраті коштів та зловживанні службовим становищем. Це вже друга масштабна реалізація у серпні, загальні збитки сягають мільйонів гривень.
У Волинській області прокурори висунули 10 нових підозр у справах про розтрату бюджетних коштів та зловживання владою. Це вже друга значна антикорупційна дія в серпні, загальні втрати становлять мільйони гривень. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.
Це вже друга масштабна реалізація у Волинській області в серпні. Півтора тижні тому прокурори повідомили про 19 підозр: оборудки з бюджетними коштами та інші корупційні злочини завдали близько 50 млн грн збитків
Сьогодні прокурори Волинської обласної прокуратури повідомили ще 10 підозр.
Серед підозрюваних:
- Городищенський сільський голова безпідставно підписав додаткові угоди про збільшення вартості електроенергії.
- Посадовець Волинської ОВА — зловживання під час закупівлі зерна. Контракт за завищеними цінами, результат - мільйонні збитки для держави.
- Службовці Держгеокадастру протиправно передали у приватну власність 1 га землі в межах заказника «Гнідавське болото».
- Начальник закупівель ДП «Волинський облавтодор» разом із підрядником «списали» щебінь і його транспортування, яких ніколи не було.
- Службові особи Руденського психоневрологічного інтернату розтратили кошти, виділені на одяг та речі для мешканців.
- Керівництво компанії-підрядника «заробило» на ремонті рентген-кабінету Любомльського ТМО.
- Директор ліцею у Камінь-Каширському районі привласнив кошти громади на закупівлі комплекту «Лазертаг» для школярів.
- Начальник відділу Маневицької селищної ради розтратив бюджетні кошти при закупівлі пального.
Працюємо далі
