Привласнення, зловживання службовим становищем та земельний дерибан: на Волині викрито масштабні розтрати на мільйони гривень - Кравченко

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Ексклюзив
14:23 • 3724 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
13:21 • 6548 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
13:19 • 11743 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
11:50 • 17366 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 73981 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23 • 83752 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 50510 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 67707 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 76447 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 143018 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.4м/с
41%
749мм
Популярнi новини
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: з'явилися деталі про наслідкиPhotoVideo18 серпня, 07:20 • 42798 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 62418 перегляди
Будапешт звинувачує Україну в атаці на нафтопровід, Київ відповідаєVideo10:02 • 57018 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося10:51 • 42344 перегляди
Україна на фініші: коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС11:22 • 14709 перегляди
Публікації
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
14:23 • 3730 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
13:19 • 11747 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося10:51 • 42665 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 62781 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 73996 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 56559 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 49822 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 83975 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 71173 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 137328 перегляди
Актуальне
Гривня
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Нафта
Дія (сервіс)

Привласнення, зловживання службовим становищем та земельний дерибан: на Волині викрито масштабні розтрати на мільйони гривень - Кравченко

Київ • УНН

 • 140 перегляди

На Волині прокурори повідомили про 10 нових підозр у розтраті коштів та зловживанні службовим становищем. Це вже друга масштабна реалізація у серпні, загальні збитки сягають мільйонів гривень.

Привласнення, зловживання службовим становищем та земельний дерибан: на Волині викрито масштабні розтрати на мільйони гривень - Кравченко

У Волинській області прокурори висунули 10 нових підозр у справах про розтрату бюджетних коштів та зловживання владою. Це вже друга значна антикорупційна дія в серпні, загальні втрати становлять мільйони гривень.  Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН

Це вже друга масштабна реалізація у Волинській області в серпні. Півтора тижні тому прокурори повідомили про 19 підозр: оборудки з бюджетними коштами та інші корупційні злочини завдали близько 50 млн грн збитків

- зазначив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Сьогодні прокурори Волинської обласної прокуратури повідомили ще 10 підозр.

Серед підозрюваних:

  • Городищенський сільський голова безпідставно підписав додаткові угоди про збільшення вартості електроенергії.
    • Посадовець Волинської ОВА — зловживання під час закупівлі зерна. Контракт за завищеними цінами, результат - мільйонні збитки для держави.
      • Службовці Держгеокадастру протиправно передали у приватну власність 1 га землі в межах заказника «Гнідавське болото».
        • Начальник закупівель ДП «Волинський облавтодор» разом із підрядником «списали» щебінь і його транспортування, яких ніколи не було.
          • Службові особи Руденського психоневрологічного інтернату розтратили кошти, виділені на одяг та речі для мешканців.
            • Керівництво компанії-підрядника «заробило» на ремонті рентген-кабінету Любомльського ТМО.
              • Директор ліцею у Камінь-Каширському районі привласнив кошти громади на закупівлі комплекту «Лазертаг» для школярів.
                • Начальник відділу Маневицької селищної ради розтратив бюджетні кошти при закупівлі пального.

                  Працюємо далі

                  - резюмував Генпрокурор.

                  Замість служіння закону - служили грошам: Кравченко повідомив про викриття схеми підробки судових рішень на Донеччині15.08.25, 12:41 • 5240 переглядiв

                  Ольга Розгон

                  СуспільствоКримінал та НП
                  Освіта
                  Волинська область
                  Любомль