Присвоение, злоупотребление служебным положением и земельный дерибан: на Волыни разоблачены масштабные растраты на миллионы гривен - Кравченко
Киев • УНН
На Волыни прокуроры сообщили о 10 новых подозрениях в растрате средств и злоупотреблении служебным положением. Это уже вторая масштабная реализация в августе, общий ущерб достигает миллионов гривен.
В Волынской области прокуроры выдвинули 10 новых подозрений по делам о растрате бюджетных средств и злоупотреблении властью. Это уже второе значительное антикоррупционное действие в августе, общие потери составляют миллионы гривен. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.
Это уже вторая масштабная реализация в Волынской области в августе. Полторы недели назад прокуроры сообщили о 19 подозрениях: сделки с бюджетными средствами и другие коррупционные преступления нанесли около 50 млн грн убытков
Сегодня прокуроры Волынской областной прокуратуры сообщили еще 10 подозрений.
Среди подозреваемых:
- Городищенский сельский голова безосновательно подписал дополнительные соглашения об увеличении стоимости электроэнергии.
- Чиновник Волынской ОВА — злоупотребления при закупке зерна. Контракт по завышенным ценам, результат - миллионные убытки для государства.
- Служащие Госгеокадастра противоправно передали в частную собственность 1 га земли в пределах заказника «Гнидавское болото».
- Начальник закупок ГП «Волынский облавтодор» вместе с подрядчиком «списали» щебень и его транспортировку, которых никогда не было.
- Должностные лица Руденского психоневрологического интерната растратили средства, выделенные на одежду и вещи для жителей.
- Руководство компании-подрядчика «заработало» на ремонте рентген-кабинета Любомльского ТМО.
- Директор лицея в Камень-Каширском районе присвоил средства общины на закупке комплекта «Лазертаг» для школьников.
- Начальник отдела Маневицкого поселкового совета растратил бюджетные средства при закупке топлива.
Работаем дальше
