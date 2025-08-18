Присвоение, злоупотребление служебным положением и земельный дерибан: на Волыни разоблачены масштабные растраты на миллионы гривен - Кравченко

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Эксклюзив
14:23 • 3578 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21 • 6442 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19 • 11683 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
11:50 • 17311 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 73745 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 83555 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 50414 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 67621 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 76397 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 142893 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.4м/с
41%
749мм
Популярные новости
Сумы и область оказались под ударом рф дронами: появились детали о последствияхPhotoVideo18 августа, 07:20 • 42798 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 62420 просмотра
Будапешт обвиняет Украину в атаке на нефтепровод, Киев отвечаетVideo10:02 • 57018 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло10:51 • 42347 просмотра
Украина на финише: когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС11:22 • 14709 просмотра
публикации
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
14:23 • 3594 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
13:19 • 11691 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло10:51 • 42488 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 62584 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 73796 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 56498 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 49760 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 83910 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 71112 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 181359 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Крылатая ракета
Нефть
Строительство

Присвоение, злоупотребление служебным положением и земельный дерибан: на Волыни разоблачены масштабные растраты на миллионы гривен - Кравченко

Киев • УНН

 • 128 просмотра

На Волыни прокуроры сообщили о 10 новых подозрениях в растрате средств и злоупотреблении служебным положением. Это уже вторая масштабная реализация в августе, общий ущерб достигает миллионов гривен.

Присвоение, злоупотребление служебным положением и земельный дерибан: на Волыни разоблачены масштабные растраты на миллионы гривен - Кравченко

В Волынской области прокуроры выдвинули 10 новых подозрений по делам о растрате бюджетных средств и злоупотреблении властью. Это уже второе значительное антикоррупционное действие в августе, общие потери составляют миллионы гривен. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Это уже вторая масштабная реализация в Волынской области в августе. Полторы недели назад прокуроры сообщили о 19 подозрениях: сделки с бюджетными средствами и другие коррупционные преступления нанесли около 50 млн грн убытков

- отметил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Сегодня прокуроры Волынской областной прокуратуры сообщили еще 10 подозрений.

Среди подозреваемых:

  • Городищенский сельский голова безосновательно подписал дополнительные соглашения об увеличении стоимости электроэнергии.
    • Чиновник Волынской ОВА — злоупотребления при закупке зерна. Контракт по завышенным ценам, результат - миллионные убытки для государства.
      • Служащие Госгеокадастра противоправно передали в частную собственность 1 га земли в пределах заказника «Гнидавское болото».
        • Начальник закупок ГП «Волынский облавтодор» вместе с подрядчиком «списали» щебень и его транспортировку, которых никогда не было.
          • Должностные лица Руденского психоневрологического интерната растратили средства, выделенные на одежду и вещи для жителей.
            • Руководство компании-подрядчика «заработало» на ремонте рентген-кабинета Любомльского ТМО.
              • Директор лицея в Камень-Каширском районе присвоил средства общины на закупке комплекта «Лазертаг» для школьников.
                • Начальник отдела Маневицкого поселкового совета растратил бюджетные средства при закупке топлива.

                  Работаем дальше

                  - резюмировал Генпрокурор.

                  Вместо служения закону – служили деньгам: Кравченко сообщил о разоблачении схемы подделки судебных решений в Донецкой области15.08.25, 12:41 • 5240 просмотров

                  Ольга Розгон

                  ОбществоКриминал и ЧП
                  Образование
                  Волынская область
                  Liuboml