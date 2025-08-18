Присвоение, злоупотребление служебным положением и земельный дерибан: на Волыни разоблачены масштабные растраты на миллионы гривен - Кравченко

В Волынской области прокуроры выдвинули 10 новых подозрений по делам о растрате бюджетных средств и злоупотреблении властью. Это уже второе значительное антикоррупционное действие в августе, общие потери составляют миллионы гривен. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Это уже вторая масштабная реализация в Волынской области в августе. Полторы недели назад прокуроры сообщили о 19 подозрениях: сделки с бюджетными средствами и другие коррупционные преступления нанесли около 50 млн грн убытков - отметил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Сегодня прокуроры Волынской областной прокуратуры сообщили еще 10 подозрений.

Среди подозреваемых:

Городищенский сельский голова безосновательно подписал дополнительные соглашения об увеличении стоимости электроэнергии.

Чиновник Волынской ОВА — злоупотребления при закупке зерна. Контракт по завышенным ценам, результат - миллионные убытки для государства.

Служащие Госгеокадастра противоправно передали в частную собственность 1 га земли в пределах заказника «Гнидавское болото».

Начальник закупок ГП «Волынский облавтодор» вместе с подрядчиком «списали» щебень и его транспортировку, которых никогда не было.

Должностные лица Руденского психоневрологического интерната растратили средства, выделенные на одежду и вещи для жителей.

Руководство компании-подрядчика «заработало» на ремонте рентген-кабинета Любомльского ТМО.

Директор лицея в Камень-Каширском районе присвоил средства общины на закупке комплекта «Лазертаг» для школьников.

Начальник отдела Маневицкого поселкового совета растратил бюджетные средства при закупке топлива.

Работаем дальше - резюмировал Генпрокурор.

