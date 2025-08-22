$41.220.16
Растрата госсредств, злоупотребление властью и служебная халатность: Кравченко сообщил о еще 39 подозрениях для должностных лиц Хмельницкой области

Киев • УНН

 • 150 просмотра

В Хмельницкой области 39 должностных лиц подозреваются в растрате бюджетных средств и злоупотреблении властью.

Растрата госсредств, злоупотребление властью и служебная халатность: Кравченко сообщил о еще 39 подозрениях для должностных лиц Хмельницкой области

В Хмельницкой области 39 должностных лиц, включая городских и сельских глав и депутатов, получили подозрения в растрате бюджетных средств, злоупотреблении властью и служебной халатности. Дела касаются, в частности, закупки некачественных квадрокоптеров и завышения стоимости ремонтных работ. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Хмельницкая область. Миллионные убытки. 39 подозрений

- написал Кравченко.

По его словам, городские и сельские главы, депутаты, должностные лица и подрядчики подозреваются в злоупотреблениях в бюджетной сфере: растрата средств общин, злоупотребление властью и служебным положением, служебный подлог и служебная халатность.

37 млн грн убытков и 19 подозрений: Кравченко заявил о разоблачении масштабных сделок в Винницкой области21.08.25, 09:55 • 3646 просмотров

Местные главы

Как рассказал Кравченко, подозрения получили:

- ⁠Нетешинский городской глава - допустил закупку квадрокоптеров ненадлежащего качества.

- ⁠Дунаевецкая городская глава, инженер по техническому надзору и подрядчик – завысили объем и стоимость выполненных работ во время капремонта улиц.

- ⁠Берездівский сельский глава с должностным лицом Изяславского горсовета подозреваются в растрате бюджетных средств на закупке симуляторов полетов на дронах для школьников. А Судилковская сельская глава в завладении средствами бюджета при капремонте школы.

Присвоение, злоупотребление служебным положением и земельный дерибан: на Волыни разоблачены масштабные растраты на миллионы гривен - Кравченко18.08.25, 17:48 • 2541 просмотр

Депутаты

По словам Генпрокурора, подозреваются:

- депутат Каменец-Подольского горсовета (бывший руководитель городской больницы) и экс-директор Департамента градостроительства Каменец-Подольского горсовета – незаконно передали корпус больницы застройщику для строительства на его месте многоэтажки.

- ⁠депутат городского совета-директор шепетовского коммунального предприятия и специалист по государственным закупкам растратили средства общины при закупке автомобилей.

Вместо служения закону – служили деньгам: Кравченко сообщил о разоблачении схемы подделки судебных решений в Донецкой области15.08.25, 12:41 • 5540 просмотров

Должностные лица местных советов и администраций

Подозрения вручили:

- экс-руководительнице одного из департаментов Хмельницкой ОГА – за растрату бюджетных средств во время закупки программного обеспечения. Как подчеркнул Кравченко, услуга оплачена, однако условия договора - не выполнены.

- двум экс-руководителям Департамента гуманитарной политики Каменец-Подольского горсовета и инженер технадзора – за растрату при капремонте стадиона;

- ⁠начальнику управления капстроительства Нетешинского городского совета - за завладение средствами при реконструкции образовательного учреждения.

Педагоги

По словам Кравченко, были разоблачены:

- ⁠руководители девяти учебных заведений Теофипольской общины и шесть бухгалтеров — заключили договоры об отоплении летом. Результат – договоры фиктивные, средства общины растрачены.

- два ⁠бухгалтера государственного учебного заведения профтехобразования безосновательно начисляли себе надбавки. Похожая ситуация с директором областной комплексной ДЮСШ – назначал себе премии.

Подготовлены ходатайства об избрании мер пресечения. Следственные действия в производствах продолжаются.

"Работаем дальше", - подчеркнул Генпрокурор.

Новая волна разоблачений махинаций на Буковине: Кравченко заявил о 10 млн грн убытков и 15 подозрениях14.08.25, 20:49 • 6339 просмотров

Татьяна Краевская

ПолитикаКриминал и ЧП
Хмельницкая область
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Украина
Каменец-Подольский