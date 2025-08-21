37 млн грн убытков и 19 подозрений: Кравченко заявил о разоблачении масштабных сделок в Винницкой области
Киев • УНН
О подозрении сообщено 19 лицам, среди которых экс-глава сельсовета, должностные лица горсоветов и госрегистраторы.
Прокуроры сообщили о подозрении 19 лицам, среди них экс-глава сельсовета, должностные лица горсоветов, госрегистраторы и подрядчики. Общие убытки государству достигают 37 млн грн, передает УНН со ссылкой на Генпрокурора Руслана Кравченко.
Винницкая область. 19 подозрений. 37 млн грн убытков. Растрата и присвоение бюджетных средств, махинации с имуществом, земельный дерибан и служебная халатность
По словам Генпрокурора, подозрения получили:
— экс-глава Микулинецкого сельсовета — злоупотребление служебным положением и подделка документов о выделении 29 га сельхозземель;
— бывший начальник ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области — растрата бюджетных средств при закупке 790 комплектов РХБ-защиты. Миллионные убытки и некачественная спецодежда;
— госрегистратор исполкома Чечельницкого поселкового совета — незаконно зарегистрировал право собственности на доли зданий и сооружений Винницкого учебного курсового комбината аграрного образования;
— госрегистратор Томашпольской РГА — незаконная регистрация права собственности на земельные участки сельхозназначения;
— должностное лицо управления комсобственности Калиновского горсовета, подрядчик и технадзор — присвоили средства во время капремонта дороги;
— начальник управления труда и соцзащиты населения и начальник отдела бухучета Жмеринского горсовета — начисляли зарплату "мертвым душам", а деньги забирали себе;
— два подрядчика — вместо строительных работ завладели бюджетными средствами;
— бывший мастер леса ГП "Гайсинский лесхоз" — служебная халатность, приведшая к незаконной вырубке леса.
"Работа продолжается", - добавил Кравченко.
