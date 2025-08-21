37 млн грн убытков и 19 подозрений: Кравченко заявил о разоблачении масштабных сделок в Винницкой области

$41.360.10
48.320.15
ukru
06:16 • 3004 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 8800 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 39210 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 114449 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 57332 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 98145 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 265794 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 84875 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 78357 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 71062 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.3м/с
58%
744мм
Популярные новости
"Сорванные планы противника": украинские бойцы показали сокрушительные удары по оккупантам на Краматорском направленииVideo20 августа, 23:57 • 6414 просмотра
Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW21 августа, 00:59 • 27454 просмотра
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке01:48 • 32334 просмотра
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома04:21 • 29326 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА05:21 • 12393 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 50134 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 114450 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 98146 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 265796 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 248235 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Садовый
Джей Ди Вэнс
Элдридж Колби
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Львов
Черное море
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 31197 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 28409 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 29554 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 58503 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 69003 просмотра
Актуальное
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Шахед-136
Таймс

37 млн грн убытков и 19 подозрений: Кравченко заявил о разоблачении масштабных сделок в Винницкой области

Киев • УНН

 • 96 просмотра

О подозрении сообщено 19 лицам, среди которых экс-глава сельсовета, должностные лица горсоветов и госрегистраторы.

37 млн грн убытков и 19 подозрений: Кравченко заявил о разоблачении масштабных сделок в Винницкой области

Прокуроры сообщили о подозрении 19 лицам, среди них экс-глава сельсовета, должностные лица горсоветов, госрегистраторы и подрядчики. Общие убытки государству достигают 37 млн грн, передает УНН со ссылкой на Генпрокурора Руслана Кравченко.

Винницкая область. 19 подозрений. 37 млн грн убытков. Растрата и присвоение бюджетных средств, махинации с имуществом, земельный дерибан и служебная халатность

- написал Кравченко в соцсетях.

Присвоение, злоупотребление служебным положением и земельный дерибан: на Волыни разоблачены масштабные растраты на миллионы гривен - Кравченко18.08.25, 17:48 • 2480 просмотров

По словам Генпрокурора, подозрения получили:

— экс-глава Микулинецкого сельсовета — злоупотребление служебным положением и подделка документов о выделении 29 га сельхозземель;

— бывший начальник ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области — растрата бюджетных средств при закупке 790 комплектов РХБ-защиты. Миллионные убытки и некачественная спецодежда;

— госрегистратор исполкома Чечельницкого поселкового совета — незаконно зарегистрировал право собственности на доли зданий и сооружений Винницкого учебного курсового комбината аграрного образования;

— госрегистратор Томашпольской РГА — незаконная регистрация права собственности на земельные участки сельхозназначения;

— должностное лицо управления комсобственности Калиновского горсовета, подрядчик и технадзор — присвоили средства во время капремонта дороги;

— начальник управления труда и соцзащиты населения и начальник отдела бухучета Жмеринского горсовета — начисляли зарплату "мертвым душам", а деньги забирали себе;

— два подрядчика — вместо строительных работ завладели бюджетными средствами;

— бывший мастер леса ГП "Гайсинский лесхоз" — служебная халатность, приведшая к незаконной вырубке леса.

"Работа продолжается", - добавил Кравченко.

Вместо служения закону – служили деньгам: Кравченко сообщил о разоблачении схемы подделки судебных решений в Донецкой области15.08.25, 12:41 • 5456 просмотров

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП
Винницкая область
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Украина