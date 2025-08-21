37 млн грн збитків та 19 підозр: Кравченко заявив про викриття масштабних оборудок на Вінниччині
Київ • УНН
Про підозру повідомлено 19 особам, серед яких ексголова сільради, посадовці міськрад та держреєстратори.
Прокурори повідомили про підозру 19 особам, серед них ексголова сільради, посадовці міськрад, держреєстратори та підрядники. Загальні збитки державі сягають 37 млн грн, передає УНН із посиланням на Генпрокурора Руслана Кравченка.
Вінниччина. 19 підозр. 37 млн грн збитків. Розтрата і привласнення бюджетних коштів, махінації з майном, земельний дерибан та службова недбалість
За словами Генпрокурора, підозри отримали:
— ексголова Микулинецької сільради — зловживання службовим становищем і підробка документів про виділення 29 га сільгоспземель;
— колишній начальник ГУ ДСНС України у Вінницькій області — розтрата бюджетних коштів при закупівлі 790 комплектів РХБ-захисту. Мільйонні збитки і неякісний спецодяг;
— держреєстратор виконкому Чечельницької селищної ради — незаконно зареєстрував право власності на частки будівель та споруд Вінницького навчального курсового комбінату аграрної освіти;
— держреєстратор Томашпільської РДА — незаконна реєстрація права власності на земельні ділянки сільгосппризначення;
— посадовець управління комвласності Калинівської міськради, підрядник та технагляд — привласнили кошти під час капремонту дороги;
— начальник управління праці та соцзахисту населення та начальник відділу бухобліку Жмеринської міськради — нараховували зарплату "мертвим душам", а гроші забирали собі;
— два підрядники — замість будівельних робіт заволоділи бюджетними коштами;
— колишній майстер лісу ДП "Гайсинський лісгосп" — службова недбалість, що призвела до незаконної вирубки лісу.
"Робота триває", - додав Кравченко.
