37 млн грн збитків та 19 підозр: Кравченко заявив про викриття масштабних оборудок на Вінниччині

$41.360.10
48.320.15
ukru
06:16 • 3140 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 9102 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 39356 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 114726 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 57440 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 98318 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 265947 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 84886 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 78369 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 71070 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.3м/с
58%
744мм
Популярнi новини
"Зірвані плани противника": українські бійці показали нищівні удари по окупантах на Краматорському напрямкуVideo20 серпня, 23:57 • 6414 перегляди
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW21 серпня, 00:59 • 27454 перегляди
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку01:48 • 32334 перегляди
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома04:21 • 29326 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА05:21 • 12393 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 50256 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 114732 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 98320 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 265949 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 248342 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Садовий
Джей Ді Венс
Елбридж Колбі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Львів
Чорне море
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 31249 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 28457 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 29599 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 58543 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 69043 перегляди
Актуальне
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Шахед-136
The Times

37 млн грн збитків та 19 підозр: Кравченко заявив про викриття масштабних оборудок на Вінниччині

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Про підозру повідомлено 19 особам, серед яких ексголова сільради, посадовці міськрад та держреєстратори.

37 млн грн збитків та 19 підозр: Кравченко заявив про викриття масштабних оборудок на Вінниччині

Прокурори повідомили про підозру 19 особам, серед них ексголова сільради, посадовці міськрад, держреєстратори та підрядники. Загальні збитки державі сягають 37 млн грн, передає УНН із посиланням на Генпрокурора Руслана Кравченка

Вінниччина. 19 підозр. 37 млн грн збитків. Розтрата і привласнення бюджетних коштів, махінації з майном, земельний дерибан та службова недбалість

- написав Кравченко в соцмережах. 

Привласнення, зловживання службовим становищем та земельний дерибан: на Волині викрито масштабні розтрати на мільйони гривень - Кравченко18.08.25, 17:48 • 2480 переглядiв

За словами Генпрокурора, підозри отримали:

— ексголова Микулинецької сільради — зловживання службовим становищем і підробка документів про виділення 29 га сільгоспземель;

— колишній начальник ГУ ДСНС України у Вінницькій області — розтрата бюджетних коштів при закупівлі 790 комплектів РХБ-захисту. Мільйонні збитки і неякісний спецодяг;

— держреєстратор виконкому Чечельницької селищної ради — незаконно зареєстрував право власності на частки будівель та споруд Вінницького навчального курсового комбінату аграрної освіти;

— держреєстратор Томашпільської РДА — незаконна реєстрація права власності на земельні ділянки сільгосппризначення;

— посадовець управління комвласності Калинівської міськради, підрядник та технагляд — привласнили кошти під час капремонту дороги;

— начальник управління праці та соцзахисту населення та начальник відділу бухобліку Жмеринської міськради — нараховували зарплату "мертвим душам", а гроші забирали собі;

— два підрядники — замість будівельних робіт заволоділи бюджетними коштами;

— колишній майстер лісу ДП "Гайсинський лісгосп" — службова недбалість, що призвела до незаконної вирубки лісу.

"Робота триває", - додав Кравченко.

Замість служіння закону - служили грошам: Кравченко повідомив про викриття схеми підробки судових рішень на Донеччині15.08.25, 12:41 • 5456 переглядiв

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
Вінницька область
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Україна