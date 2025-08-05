Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією

Вихідні - ідеальна нагода, щоб вирватися з міста та змінити обстановку, якщо вільного часу обмаль, а відпустка ще не скоро. Від затоплених монастирів і середньовічних фортець до каньйонів – УНН зібрав вісім напрямків для емоційного перевантаження на вікенд.

Волинь - Шацькі озера

Шацьк - це літній рай для тих, хто любить воду і активність, але мешкає далеко від морського узбережжя. Тутешні озера мов дзеркала серед лісів. Найвідоміше з них - Світязь - має кришталево чисту воду й піщані пляжі. Крім традиційного відпочинку на березі, тут можна влаштувати прогулянку на байдарках, зануритись з аквалангом або покрутити педалі катамарана під спів птахів. Тут також є веломаршрути серед соснових алей.

Хмельницька область - Бакота

Колись тут було село, але нині його повністю поглинули води Дністра. Тиша, білі скелі, печери монастиря й виноградники на схилах - усе створює відчуття спокою і втечі від буденності. Тут мандрівники знайдуть пляжі, можливість зайнятися сапсерфінгом, влаштувати прогулянки на яхтах або продегустувати місцеве вино. Найближче дістатися до Бакоти з Кам’янця-Подільського.

Львівщина - Тустань

У серці Карпатських передгір’їв, серед лісів і скель, здіймається унікальна пам’ятка - фортеця Тустань. Зведена ще у IX столітті, вона й досі зберігає пази від дерев’яних укріплень. Тут легко уявити давні бої та прикордонні суперечки, адже фортеця колись була митницею між Галичиною та Угорщиною. Крім історичного заповідника, в Уричі варто зазирнути до креативного етномузею "Хата у Глибокім" і прогулятися схилами, де з кожного повороту відкривається все нова панорама.

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Закарпаття – Солотвино

Солотвино, яке сьогодні відоме як туристично-рекреаційний центр із цілющими соляними озерами, за часів Римської імперії входило до складу колонії Дакія, а згодом прославилась завдяки видобутку солі.

У соляних шахтах Солотвина працювали кріпаки та засуджені. В історії збереглася згадка про масштабний страйк, який змусив самого короля втрутитися. Як наслідок - гірники домоглися виплат, надбавок до свят і допомоги родинам загиблих. Цей протест вважають одним із перших робітничих виступів у Європі на захист трудових прав.

Хоч старі копальні майже зникли, Солотвино й далі приваблює туристів своїми унікальними соляними озерами, які часто порівнюють із Мертвим морем. Вода тут настільки насичена сіллю, що дозволяє вільно триматися на поверхні, а її цілющі властивості допомагають при захворюваннях шкіри та опорно-рухового апарату. Крім того, в околицях можна знайти лікувальні грязі, що також користуються популярністю серед відвідувачів.

Тернопільщина - Заліщики

Це місто виглядає як казковий півострів, обійнятий Дністром. Найкращий вигляд відкривається з висоти - з села Хрещатик. Тут варто забути про поспіх і просто спостерігати, як пливе вода, як змінюється світло на схилах. Поряд - Дністровський каньйон: один із найбільших у Європі. Пляжі, скелі, водоспади, велопрогулянки, риболовля, екоекскурсії - ідеальне місце для короткої втечі на природу. Відпочинкові комплекси працюють тут цілий рік, тож є можливість залишитися на ніч.

Миколаївщина - Бузький Гард

Південний Буг у селі Мигія – для тих, хто любить драйвовий відпочинок. Рафтинг на порогах, сплави на байдарках, скелелазіння на гранітних берегах - усе це притягує сюди екстремалів. Але й ті, хто шукає спокій, знайдуть своє: тут можна пройтись каньйонами, полюбуватись Радоновим озером або злетіти над ним на найдовшому тролеї в Україні. Актовський та Арбузинський каньйони вражають не гірше за європейські природні парки.

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Чернігівщина - Качанівка

Палац Тарновських - справжня перлина українського класицизму. Тут кожна зала - наче ілюстрація до роману. Маєток у Качанівці приховує в собі історії великих людей, які тут бували: від художників і музикантів до поетів. А навколо - понад 500 гектарів ландшафтного парку з алеями, ставками, альтанками й містками. Ідеальне місце для неквапливої прогулянки, пікніка та відновлення внутрішньої гармонії.

Одещина - Національний природний парк "Тузловські лимани"

На півдні Одещини (приблизно 100 км на південь трасою Р70) розташований унікальний природний куточок - національний парк "Тузловські лимани", майже вся територія якого вкрита водою. Парк охоплює понад 27 тисяч гектарів лиманів і прибережних просторів, де мешкає безліч рідкісних і занесених до Червоної книги видів тварин і рослин.

Особливо багатий регіон на птахів - тут можна побачити колонії пернатих, які зникають в інших регіонах, а в "Тузловських лиманах" почуваються вільно. Пташині маршрути часто проходять поруч із оглядовими майданчиками, тож спостереження - зручне і безпечне.

Найкращою точкою для зупинки й старту екскурсій є село Лебедівка. Тут можна не лише насолодитися тишею дикої природи, а й активно провести час: покататься на каяках, займатися віндсерфінгом або вирушити в прогулянку на яхті.

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