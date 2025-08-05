$41.760.05
47.640.10
ukenru
05:35 • 1440 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 53817 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
4 августа, 12:41 • 58880 просмотра
Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 92640 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
4 августа, 11:14 • 128988 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины
Эксклюзив
4 августа, 10:06 • 79807 просмотра
россияне начали добавлять в "шахеды" легковоспламеняющуюся смесь, чтобы вызвать больше пожаров - эксперт
4 августа, 07:56 • 71907 просмотра
Зеленский ввел санкции против похитителей активов с ВОТ и 15 руководителей российских музеев
Эксклюзив
4 августа, 07:35 • 73936 просмотра
Эндокринолог раскрыла преимущества и риски датчиков мониторинга глюкозы
Эксклюзив
4 августа, 07:19 • 70216 просмотра
В Житомире 17-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве своего парня
4 августа, 01:37 • 63250 просмотра
Трамп назвал вероятную дату визита своего спецпредставителя Уиткоффа в Россию
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.7м/с
73%
752мм
Популярные новости
Посол Украины осудил высказывания польского депутата относительно лозунга "Слава Украине"Video4 августа, 19:52 • 12399 просмотра
Избиратели Трампа поддерживают жесткий курс в отношении РФ - опрос4 августа, 20:15 • 7432 просмотра
Трамп принуждает РФ к переговорам о прекращении огня - посол США при НАТО4 августа, 22:29 • 5382 просмотра
Цены на бензин в России бьют рекорды: местные СМИ объяснили причину4 августа, 23:26 • 10870 просмотра
Война России против Украины стала войной Трампа - CNN01:56 • 13151 просмотра
публикации
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией05:35 • 1474 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 53840 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 92656 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины4 августа, 11:14 • 129001 просмотра
Как правильно выбрать спелый, сладкий и по-настоящему вкусный арбузPhoto3 августа, 07:54 • 249215 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Юлия Свириденко
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Польша
Индия
Реклама
УНН Lite
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 24479 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 48032 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 42956 просмотра
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 47972 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 351556 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
MIM-23 Hawk
9К720 Искандер
Шахед-136
Еврофайтер Тайфун

Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией

Киев • УНН

 • 1462 просмотра

УНН собрал восемь направлений для коротких путешествий по Украине, которые позволят сменить обстановку. Посетите затопленные монастыри, средневековые крепости и каньоны.

Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией

Выходные — идеальная возможность вырваться из города и сменить обстановку, если свободного времени мало, а отпуск еще не скоро. От затопленных монастырей и средневековых крепостей до каньонов – УНН собрал восемь направлений для эмоциональной перезагрузки на уикенд.

Волынь - Шацкие озера

Шацк — это летний рай для тех, кто любит воду и активность, но живет далеко от морского побережья. Здешние озера словно зеркала среди лесов. Самое известное из них — Свитязь — имеет кристально чистую воду и песчаные пляжи. Кроме традиционного отдыха на берегу, здесь можно устроить прогулку на байдарках, погрузиться с аквалангом или покрутить педали катамарана под пение птиц. Здесь также есть веломаршруты среди сосновых аллей.

Хмельницкая область - Бакота

Когда-то здесь было село, но ныне его полностью поглотили воды Днестра. Тишина, белые скалы, пещеры монастыря и виноградники на склонах — все создает ощущение покоя и бегства от обыденности. Здесь путешественники найдут пляжи, возможность заняться сапсерфингом, устроить прогулки на яхтах или продегустировать местное вино. Ближе всего добраться до Бакоты из Каменца-Подольского.

Львовщина - Тустань

В сердце Карпатских предгорий, среди лесов и скал, возвышается уникальный памятник — крепость Тустань. Возведенная еще в IX веке, она до сих пор сохраняет пазы от деревянных укреплений. Здесь легко представить древние бои и пограничные споры, ведь крепость когда-то была таможней между Галичиной и Венгрией. Кроме исторического заповедника, в Урыче стоит заглянуть в креативный этномузей "Хата у Глибокім" и прогуляться по склонам, где с каждого поворота открывается все новая панорама.

Туризм в Украине восстанавливается: растет спрос на туры и раннее бронирование зарубежных поездок – Госагентство развития туризма20.06.25, 15:51 • 1976 просмотров

Закарпатье – Солотвино

Солотвино, которое сегодня известно как туристическо-рекреационный центр с целебными соляными озерами, во времена Римской империи входило в состав колонии Дакия, а впоследствии прославилось благодаря добыче соли.

В соляных шахтах Солотвино работали крепостные и осужденные. В истории сохранилось упоминание о масштабной забастовке, которая заставила самого короля вмешаться. В результате — горняки добились выплат, надбавок к праздникам и помощи семьям погибших. Этот протест считают одним из первых рабочих выступлений в Европе в защиту трудовых прав.

Хотя старые копи почти исчезли, Солотвино и дальше привлекает туристов своими уникальными соляными озерами, которые часто сравнивают с Мертвым морем. Вода здесь настолько насыщена солью, что позволяет свободно держаться на поверхности, а ее целебные свойства помогают при заболеваниях кожи и опорно-двигательного аппарата. Кроме того, в окрестностях можно найти лечебные грязи, которые также пользуются популярностью среди посетителей.

Тернопольщина - Залещики

Этот город выглядит как сказочный полуостров, объятый Днестром. Лучший вид открывается с высоты — из села Крещатик. Здесь стоит забыть о спешке и просто наблюдать, как плывет вода, как меняется свет на склонах. Рядом — Днестровский каньон: один из крупнейших в Европе. Пляжи, скалы, водопады, велопрогулки, рыбалка, экоэкскурсии — идеальное место для короткого побега на природу. Отдыхательные комплексы работают здесь круглый год, так что есть возможность остаться на ночь.

Николаевщина - Бугский Гард

Южный Буг в селе Мигия – для тех, кто любит драйвовый отдых. Рафтинг на порогах, сплавы на байдарках, скалолазание на гранитных берегах — все это притягивает сюда экстремалов. Но и те, кто ищет покой, найдут свое: здесь можно пройтись по каньонам, полюбоваться Радоновым озером или взлететь над ним на самом длинном троллее в Украине. Актовский и Арбузинский каньоны впечатляют не хуже европейских природных парков.

Мировой рынок туризма вырастет втрое к 2040 году, Китай будет тратить больше всего02.07.25, 12:01 • 1486 просмотров

Черниговщина - Качановка

Дворец Тарновских — настоящая жемчужина украинского классицизма. Здесь каждый зал — словно иллюстрация к роману. Усадьба в Качановке скрывает в себе истории великих людей, которые здесь бывали: от художников и музыкантов до поэтов. А вокруг — более 500 гектаров ландшафтного парка с аллеями, прудами, беседками и мостиками. Идеальное место для неспешной прогулки, пикника и восстановления внутренней гармонии.

Одесская область - Национальный природный парк "Тузловские лиманы"

На юге Одесской области (примерно 100 км к югу по трассе Р70) расположен уникальный природный уголок — национальный парк "Тузловские лиманы", почти вся территория которого покрыта водой. Парк охватывает более 27 тысяч гектаров лиманов и прибрежных пространств, где обитает множество редких и занесенных в Красную книгу видов животных и растений.

Особенно богат регион на птиц — здесь можно увидеть колонии пернатых, которые исчезают в других регионах, а в "Тузловских лиманах" чувствуют себя свободно. Птичьи маршруты часто проходят рядом со смотровыми площадками, так что наблюдение — удобное и безопасное.

Лучшей точкой для остановки и старта экскурсий является село Лебедевка. Здесь можно не только насладиться тишиной дикой природы, но и активно провести время: покататься на каяках, заняться виндсерфингом или отправиться в прогулку на яхте.

Что происходит с туризмом в Украине летом: эксперт рассказал, какой формат и направления выбирают украинцы18.07.25, 08:41 • 105918 просмотров

Алена Уткина

ОбществоЛайфхакпубликации
Львовская область
Хмельницкая область
Тернопольская область
Николаевская область
Одесская область
Волынская область
Закарпатская область
Черниговская область
Мертвое море
Карпатские горы
Венгрия
Украина
Каменец-Подольский