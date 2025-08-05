Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией

Выходные — идеальная возможность вырваться из города и сменить обстановку, если свободного времени мало, а отпуск еще не скоро. От затопленных монастырей и средневековых крепостей до каньонов – УНН собрал восемь направлений для эмоциональной перезагрузки на уикенд.

Волынь - Шацкие озера

Шацк — это летний рай для тех, кто любит воду и активность, но живет далеко от морского побережья. Здешние озера словно зеркала среди лесов. Самое известное из них — Свитязь — имеет кристально чистую воду и песчаные пляжи. Кроме традиционного отдыха на берегу, здесь можно устроить прогулку на байдарках, погрузиться с аквалангом или покрутить педали катамарана под пение птиц. Здесь также есть веломаршруты среди сосновых аллей.

Хмельницкая область - Бакота

Когда-то здесь было село, но ныне его полностью поглотили воды Днестра. Тишина, белые скалы, пещеры монастыря и виноградники на склонах — все создает ощущение покоя и бегства от обыденности. Здесь путешественники найдут пляжи, возможность заняться сапсерфингом, устроить прогулки на яхтах или продегустировать местное вино. Ближе всего добраться до Бакоты из Каменца-Подольского.

Львовщина - Тустань

В сердце Карпатских предгорий, среди лесов и скал, возвышается уникальный памятник — крепость Тустань. Возведенная еще в IX веке, она до сих пор сохраняет пазы от деревянных укреплений. Здесь легко представить древние бои и пограничные споры, ведь крепость когда-то была таможней между Галичиной и Венгрией. Кроме исторического заповедника, в Урыче стоит заглянуть в креативный этномузей "Хата у Глибокім" и прогуляться по склонам, где с каждого поворота открывается все новая панорама.

Туризм в Украине восстанавливается: растет спрос на туры и раннее бронирование зарубежных поездок – Госагентство развития туризма

Закарпатье – Солотвино

Солотвино, которое сегодня известно как туристическо-рекреационный центр с целебными соляными озерами, во времена Римской империи входило в состав колонии Дакия, а впоследствии прославилось благодаря добыче соли.

В соляных шахтах Солотвино работали крепостные и осужденные. В истории сохранилось упоминание о масштабной забастовке, которая заставила самого короля вмешаться. В результате — горняки добились выплат, надбавок к праздникам и помощи семьям погибших. Этот протест считают одним из первых рабочих выступлений в Европе в защиту трудовых прав.

Хотя старые копи почти исчезли, Солотвино и дальше привлекает туристов своими уникальными соляными озерами, которые часто сравнивают с Мертвым морем. Вода здесь настолько насыщена солью, что позволяет свободно держаться на поверхности, а ее целебные свойства помогают при заболеваниях кожи и опорно-двигательного аппарата. Кроме того, в окрестностях можно найти лечебные грязи, которые также пользуются популярностью среди посетителей.

Тернопольщина - Залещики

Этот город выглядит как сказочный полуостров, объятый Днестром. Лучший вид открывается с высоты — из села Крещатик. Здесь стоит забыть о спешке и просто наблюдать, как плывет вода, как меняется свет на склонах. Рядом — Днестровский каньон: один из крупнейших в Европе. Пляжи, скалы, водопады, велопрогулки, рыбалка, экоэкскурсии — идеальное место для короткого побега на природу. Отдыхательные комплексы работают здесь круглый год, так что есть возможность остаться на ночь.

Николаевщина - Бугский Гард

Южный Буг в селе Мигия – для тех, кто любит драйвовый отдых. Рафтинг на порогах, сплавы на байдарках, скалолазание на гранитных берегах — все это притягивает сюда экстремалов. Но и те, кто ищет покой, найдут свое: здесь можно пройтись по каньонам, полюбоваться Радоновым озером или взлететь над ним на самом длинном троллее в Украине. Актовский и Арбузинский каньоны впечатляют не хуже европейских природных парков.

Мировой рынок туризма вырастет втрое к 2040 году, Китай будет тратить больше всего

Черниговщина - Качановка

Дворец Тарновских — настоящая жемчужина украинского классицизма. Здесь каждый зал — словно иллюстрация к роману. Усадьба в Качановке скрывает в себе истории великих людей, которые здесь бывали: от художников и музыкантов до поэтов. А вокруг — более 500 гектаров ландшафтного парка с аллеями, прудами, беседками и мостиками. Идеальное место для неспешной прогулки, пикника и восстановления внутренней гармонии.

Одесская область - Национальный природный парк "Тузловские лиманы"

На юге Одесской области (примерно 100 км к югу по трассе Р70) расположен уникальный природный уголок — национальный парк "Тузловские лиманы", почти вся территория которого покрыта водой. Парк охватывает более 27 тысяч гектаров лиманов и прибрежных пространств, где обитает множество редких и занесенных в Красную книгу видов животных и растений.

Особенно богат регион на птиц — здесь можно увидеть колонии пернатых, которые исчезают в других регионах, а в "Тузловских лиманах" чувствуют себя свободно. Птичьи маршруты часто проходят рядом со смотровыми площадками, так что наблюдение — удобное и безопасное.

Лучшей точкой для остановки и старта экскурсий является село Лебедевка. Здесь можно не только насладиться тишиной дикой природы, но и активно провести время: покататься на каяках, заняться виндсерфингом или отправиться в прогулку на яхте.

Что происходит с туризмом в Украине летом: эксперт рассказал, какой формат и направления выбирают украинцы