Мертве море

19 квітня: День проліска, День часнику

Сьогодні, 19 квітня, усі шанувальники квітів та весняної краси можуть долучитися до святкування Дня проліска. Подія відзначається у квітні, адже була започаткована у 1984 році у Великій Британії, де ці квіти з’являються саме цього місяця.