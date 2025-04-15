Мертве море

Сьогодні, 19 квітня, усі шанувальники квітів та весняної краси можуть долучитися до святкування Дня проліска. Подія відзначається
у квітні, адже була започаткована у 1984 році у Великій Британії, де ці квіти з’являються саме цього місяця.
Іран запустив десятки безпілотників і ракет в напрямку Ізраїлю, викликавши сирени повітряної тривоги по всій країні, в той час як Ізраїль збив понад 100 безпілотників у відповідь на попередній ізраїльський удар, в результаті якого загинули іранські військовослужбовці.