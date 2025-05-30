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Сутичка між цивільними і представниками ТЦК у Кам'янці-Подільському: військовій службі правопорядку доручили розслідування

Київ • УНН

 • 1972 перегляди

Військова служба правопорядку ЗСУ проводить розслідування інциденту у Кам'янці-Подільському, де відбулася сутичка між представниками ТЦК та цивільними. Під час інциденту були травмовані військові та цивільні особи.

Сутичка між цивільними і представниками ТЦК у Кам'янці-Подільському: військовій службі правопорядку доручили розслідування

Військовій службі правопорядку ЗСУ доручено провести службове розслідування щодо сутички між цивільними та представниками ТЦК у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині 29 травня, повідомили у ВСП ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Контекст

За даними ВСП ЗСУ, учора, 29 травня, у місті Кам’янець-Подільський група цивільних громадян здійснила дії, що можуть кваліфікуватися, як перешкоджання законній діяльності представників ТЦК та СП. Під час інциденту "травмування отримали військовослужбовці Збройних Сил України та цивільні особи, пошкоджено службовий транспортний засіб", вказали у ВСП ЗСУ.

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Що далі

"З метою встановлення причин та умов, що сприяли виникненню конфлікту, Головнокомандувачем Збройних Сил України визначено завдання Військовій службі правопорядку Збройних Сил України провести службове розслідування", - повідомили у ВСП ЗСУ.

Також зазначається, що "надається всебічне сприяння правоохоронним органам у проведенні досудового розслідування кримінального правопорушення".

"Збройні Сили України роблять все, щоб захистити український народ від російського агресора. В умовах повномасштабної війни це неможливо без консолідації всього суспільства, народної підтримки нашої армії та поваги до військовослужбовців", - наголосили у ВСП ЗСУ.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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