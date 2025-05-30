Стычка между гражданскими и представителями ТЦК в Каменце-Подольском: военной службе правопорядка поручили расследование

$41.530.06
46.800.27
ukenru
В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом
Эксклюзив
13:21 • 1622 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
11:54 • 10308 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
11:01 • 15769 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

10:40 • 15439 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
08:52 • 30405 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

30 мая, 07:41 • 40969 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

30 мая, 06:54 • 25946 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 27764 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 152328 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 10:11 • 163962 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4м/с
64%
747мм
Популярные новости

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

30 мая, 04:24 • 26177 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 19124 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

08:06 • 18990 просмотра

Стычка между местными и представителями ТЦК в Каменце-Подольском: в центре комплектования вышли с новым заявлением

09:00 • 10130 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

12:00 • 9560 просмотра
публикации

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

12:00 • 9744 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

10:40 • 15437 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

08:52 • 30404 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

30 мая, 07:41 • 40969 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 13:16 • 152328 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Хакан Фидан

Борис Писториус

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Киев

Черное море

Реклама
УНН Lite

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

12:39 • 2108 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

08:06 • 19064 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 19189 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 116632 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 109208 просмотра
Актуальное

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Телеграмма

Старлинк

Шахед-136

Стычка между гражданскими и представителями ТЦК в Каменце-Подольском: военной службе правопорядка поручили расследование

Киев • УНН

 • 1704 просмотра

Военная служба правопорядка ВСУ проводит расследование инцидента в Каменце-Подольском, где произошло столкновение между представителями ТЦК и гражданскими. Во время инцидента были травмированы военные и гражданские лица.

Стычка между гражданскими и представителями ТЦК в Каменце-Подольском: военной службе правопорядка поручили расследование

Военной службе правопорядка ВСУ поручено провести служебное расследование относительно стычки между гражданскими и представителями ТЦК в Каменце-Подольском в Хмельницкой области 29 мая, сообщили в ВСП ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Контекст

По данным ВСП ВСУ, вчера, 29 мая, в городе Каменец-Подольский группа гражданских лиц совершила действия, которые могут квалифицироваться, как препятствование законной деятельности представителей ТЦК и СП. Во время инцидента "травмы получили военнослужащие Вооруженных Сил Украины и гражданские лица, повреждено служебное транспортное средство", указали в ВСП ВСУ.

В Каменце-Подольском около 100 человек заблокировали авто ТЦК, произошла стычка: что известно 30.05.25, 00:42 • 3448 просмотров

Что дальше

"С целью установления причин и условий, способствовавших возникновению конфликта, Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины определена задача Военной службе правопорядка Вооруженных Сил Украины провести служебное расследование", - сообщили в ВСП ВСУ.

Также отмечается, что "оказывается всестороннее содействие правоохранительным органам в проведении досудебного расследования уголовного правонарушения".

"Вооруженные Силы Украины делают все, чтобы защитить украинский народ от российского агрессора. В условиях полномасштабной войны это невозможно без консолидации всего общества, народной поддержки нашей армии и уважения к военнослужащим", - отметили в ВСП ВСУ.

Стычка между местными и представителями ТЦК в Каменце-Подольском: в центре комплектования вышли с новым заявлением30.05.25, 12:00 • 10018 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
Хмельницкая область
Вооруженные силы Украины
Каменец-Подольский
Brent
$62.62
Bitcoin
$105,699.90
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$34.51
Золото
$3,328.80
Ethereum
$2,612.06