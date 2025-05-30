Стычка между гражданскими и представителями ТЦК в Каменце-Подольском: военной службе правопорядка поручили расследование

Военной службе правопорядка ВСУ поручено провести служебное расследование относительно стычки между гражданскими и представителями ТЦК в Каменце-Подольском в Хмельницкой области 29 мая, сообщили в ВСП ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Контекст

По данным ВСП ВСУ, вчера, 29 мая, в городе Каменец-Подольский группа гражданских лиц совершила действия, которые могут квалифицироваться, как препятствование законной деятельности представителей ТЦК и СП. Во время инцидента "травмы получили военнослужащие Вооруженных Сил Украины и гражданские лица, повреждено служебное транспортное средство", указали в ВСП ВСУ.

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"С целью установления причин и условий, способствовавших возникновению конфликта, Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины определена задача Военной службе правопорядка Вооруженных Сил Украины провести служебное расследование", - сообщили в ВСП ВСУ.

Также отмечается, что "оказывается всестороннее содействие правоохранительным органам в проведении досудебного расследования уголовного правонарушения".

"Вооруженные Силы Украины делают все, чтобы защитить украинский народ от российского агрессора. В условиях полномасштабной войны это невозможно без консолидации всего общества, народной поддержки нашей армии и уважения к военнослужащим", - отметили в ВСП ВСУ.

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