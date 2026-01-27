День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути

27 січня у світі вшановують Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту - одну з найтрагічніших сторінок історії ХХ століття. Саме цього дня у 1945 році війська антигітлерівської коаліції звільнили нацистський концтабір Аушвіц-Біркенау (Освенцим), який став символом масового знищення людей та нелюдської жорстокості нацистського режиму. Ця дата була офіційно затверджена Генеральною Асамблеєю ООН у 2005 році як день міжнародної пам’яті, щоб людство ніколи не забуло про злочини проти людяності та не допустило їх повторення.

Що таке Голокост і як він почався

Голокостом називають систематичне переслідування та знищення нацистською Німеччиною та її союзниками єврейського народу в роки Другої світової війни. Проте жертвами нацистської політики геноциду стали також роми, люди з інвалідністю, політичні в’язні, представники ЛГБТ-спільноти, слов’яни та інші групи, яких режим вважав "небажаними".

Ідеологічною основою Голокосту стала расова теорія нацизму, яка проголошувала "перевагу арійської раси" та дегуманізувала євреїв і низку інших народів. Після приходу Адольфа Гітлера до влади у 1933 році в Німеччині почали ухвалювати дискримінаційні закони, що обмежували права євреїв. Їм забороняли працювати на державних посадах, навчатися в університетах, володіти бізнесом. Згодом ці утиски переросли у відкриті репресії, погроми та насильство.

Концтабори та "фабрики смерті"

Під час війни нацистська Німеччина створила мережу концентраційних таборів по всій окупованій Європі. Спочатку вони використовувалися для утримання політичних противників режиму, але згодом стали інструментом масового знищення людей.

Найвідомішими таборами смерті були Аушвіц-Біркенау, Треблінка, Собібор, Белжець, Майданек і Хелмно. У цих місцях людей убивали у газових камерах, розстрілювали, морили голодом або змушували до виснажливої примусової праці. За різними оцінками, лише в Аушвіці загинуло понад 1 мільйон людей, переважно євреїв.

Загалом під час Голокосту було знищено близько шести мільйонів євреїв – тобто приблизно дві третини єврейського населення Європи на той час.

Голокост на території України

Україна стала одним із головних місць масових убивств євреїв у роки нацистської окупації. Тут злочини часто здійснювалися не в таборах, а шляхом масових розстрілів у ярах, лісах та на околицях міст і сіл.

Найвідомішим символом трагедії в Україні є Бабин Яр у Києві, де у вересні 1941 року за два дні нацисти розстріляли понад 33 тисячі євреїв. Протягом наступних років у Бабиному Яру загинули десятки тисяч людей різних національностей.

Подібні масові страти відбувалися у Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Кам’янці-Подільському, Рівному та сотнях інших населених пунктів. За підрахунками істориків, на території сучасної України було вбито близько 1,5 мільйона євреїв.

Опір і порятунок

Попри жорстокість нацистського режиму, були й ті, хто намагався чинити опір та рятувати приречених. У багатьох країнах Європи люди переховували євреїв у своїх домівках, допомагали їм тікати з гетто та таборів.

Серед тих, хто допомагав - тисячі українців. Вони, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, допомагали врятувати інших від знищення. Це нагадує, що навіть у найтемніші часи людяність здатна перемагати страх.

Чому пам’ять про Голокост важлива сьогодні

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту - це не лише згадка про минуле, а й застереження для майбутнього. Голокост став можливим через поєднання ненависті, пропаганди, байдужості та мовчазної згоди суспільства з насильством.

Україна і вшанування пам’яті

В Україні щороку 27 січня проводять пам’ятні заходи, уроки історії, покладання квітів до меморіалів жертвам нацизму. Держава та громадські організації працюють над збереженням місць масових поховань і документуванням історичних свідчень.

Вшанування жертв Голокосту є важливою частиною національної пам’яті України, адже трагедія торкнулася мільйонів людей на нашій землі та стала спільним болем для багатьох народів.

Уроки історії для всього людства

Голокост показав, до яких катастрофічних наслідків може призвести ідеологія ненависті та знецінення людського життя. Це нагадування про те, що демократія, свобода слова та повага до різноманіття потребують постійного захисту.

27 січня - це день скорботи та відповідальності пам’ятати, говорити правду про минуле та робити все можливе, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися.

