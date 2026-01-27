$43.130.01
51.060.41
ukenru
11:34 • 328 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 8392 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 10241 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 13037 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 29024 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 76646 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 45192 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 48541 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 40463 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 66383 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.2м/с
89%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph27 січня, 02:28 • 36518 перегляди
росію необхідно притягнути до відповідальності для справедливого миру - постпред України в ООН27 січня, 03:02 • 11466 перегляди
Атака на Одесу 27 січня: вже троє поранених, зруйновано частину будинкуPhoto27 січня, 03:26 • 4528 перегляди
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго06:18 • 21571 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду08:03 • 7010 перегляди
Публікації
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 324 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Ексклюзив
10:00 • 8378 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 38983 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 76638 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 66380 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Сергій Лисак
Оксен Лісовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Одеса
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 21690 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 21298 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 21859 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 24677 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 43257 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
MIM-104 Patriot

День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути

Київ • УНН

 • 330 перегляди

27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, який припадає на річницю звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау. Ця дата вшановує пам'ять 6 мільйонів євреїв та інших груп, знищених нацистським режимом.

День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути

27 січня у світі вшановують Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту - одну з найтрагічніших сторінок історії ХХ століття. Саме цього дня у 1945 році війська антигітлерівської коаліції звільнили нацистський концтабір Аушвіц-Біркенау (Освенцим), який став символом масового знищення людей та нелюдської жорстокості нацистського режиму. Ця дата була офіційно затверджена Генеральною Асамблеєю ООН у 2005 році як день міжнародної пам’яті, щоб людство ніколи не забуло про злочини проти людяності та не допустило їх повторення.

Що таке Голокост і як він почався

Голокостом називають систематичне переслідування та знищення нацистською Німеччиною та її союзниками єврейського народу в роки Другої світової війни. Проте жертвами нацистської політики геноциду стали також роми, люди з інвалідністю, політичні в’язні, представники ЛГБТ-спільноти, слов’яни та інші групи, яких режим вважав "небажаними".

Рут Познер, яка пережила Голокост, з чоловіком померли у швейцарській клініці евтаназії27.09.25, 14:28 • 4649 переглядiв

Ідеологічною основою Голокосту стала расова теорія нацизму, яка проголошувала "перевагу арійської раси" та дегуманізувала євреїв і низку інших народів. Після приходу Адольфа Гітлера до влади у 1933 році в Німеччині почали ухвалювати дискримінаційні закони, що обмежували права євреїв. Їм забороняли працювати на державних посадах, навчатися в університетах, володіти бізнесом. Згодом ці утиски переросли у відкриті репресії, погроми та насильство.

Концтабори та "фабрики смерті"

Під час війни нацистська Німеччина створила мережу концентраційних таборів по всій окупованій Європі. Спочатку вони використовувалися для утримання політичних противників режиму, але згодом стали інструментом масового знищення людей.

Ізраїльські науковці ідентифікували 5 мільйонів жертв Голокосту завдяки ШІ05.11.25, 00:43 • 4530 переглядiв

Найвідомішими таборами смерті були Аушвіц-Біркенау, Треблінка, Собібор, Белжець, Майданек і Хелмно. У цих місцях людей убивали у газових камерах, розстрілювали, морили голодом або змушували до виснажливої примусової праці. За різними оцінками, лише в Аушвіці загинуло понад 1 мільйон людей, переважно євреїв.

Загалом під час Голокосту було знищено близько шести мільйонів євреїв – тобто приблизно дві третини єврейського населення Європи на той час.

Голокост на території України

Україна стала одним із головних місць масових убивств євреїв у роки нацистської окупації. Тут злочини часто здійснювалися не в таборах, а шляхом масових розстрілів у ярах, лісах та на околицях міст і сіл.

Найвідомішим символом трагедії в Україні є Бабин Яр у Києві, де у вересні 1941 року за два дні нацисти розстріляли понад 33 тисячі євреїв. Протягом наступних років у Бабиному Яру загинули десятки тисяч людей різних національностей.

Зеленський: Бабин Яр – символ того, що найжахливіші злочини відбуваються тоді, коли світ обирає мовчати29.09.24, 09:48 • 14791 перегляд

Подібні масові страти відбувалися у Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Кам’янці-Подільському, Рівному та сотнях інших населених пунктів. За підрахунками істориків, на території сучасної України було вбито близько 1,5 мільйона євреїв.

Опір і порятунок

Попри жорстокість нацистського режиму, були й ті, хто намагався чинити опір та рятувати приречених. У багатьох країнах Європи люди переховували євреїв у своїх домівках, допомагали їм тікати з гетто та таборів.

Серед тих, хто допомагав - тисячі українців. Вони, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, допомагали врятувати інших від знищення. Це нагадує, що навіть у найтемніші часи людяність здатна перемагати страх.

Чому пам’ять про Голокост важлива сьогодні

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту - це не лише згадка про минуле, а й застереження для майбутнього. Голокост став можливим через поєднання ненависті, пропаганди, байдужості та мовчазної згоди суспільства з насильством.

Померла пенсіонерка-неонацистка Урсула Гавербек, яка заперечувала Голокост21.11.24, 14:46 • 19524 перегляди

Україна і вшанування пам’яті

В Україні щороку 27 січня проводять пам’ятні заходи, уроки історії, покладання квітів до меморіалів жертвам нацизму. Держава та громадські організації працюють над збереженням місць масових поховань і документуванням історичних свідчень.

У Німеччині закликали соцмережі боротися з ШІ-фейками про Голокост16.01.26, 22:10 • 3119 переглядiв

Вшанування жертв Голокосту є важливою частиною національної пам’яті України, адже трагедія торкнулася мільйонів людей на нашій землі та стала спільним болем для багатьох народів.

Уроки історії для всього людства

Голокост показав, до яких катастрофічних наслідків може призвести ідеологія ненависті та знецінення людського життя. Це нагадування про те, що демократія, свобода слова та повага до різноманіття потребують постійного захисту.

27 січня - це день скорботи та відповідальності пам’ятати, говорити правду про минуле та робити все можливе, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися.

"Байдужість інших сприяла катастрофі": Зеленський нагадав про урок Голокосту27.01.26, 13:23 • 392 перегляди

Андрій Тимощенков

СуспільствоНовини СвітуПублікації
Село
Генеральна Асамблея ООН
благодійність
Дніпро (місто)
Організація Об'єднаних Націй
Німеччина
Україна
Кам'янець-Подільський
Львів
Рівне
Одеса
Київ
Харків