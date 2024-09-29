Зеленський: Бабин Яр – символ того, що найжахливіші злочини відбуваються тоді, коли світ обирає мовчати
Київ • УНН
Президент Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії в Бабиному Яру. Він наголосив, що світ має навчитися захищати людяність і давати відсіч злу, щоб не допустити повторення таких злочинів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що трагедія в Бабиному Яру повинна була навчити світ, що потрібно стояти на сторожі людяності, життя і справедливості, передає УНН.
Сьогодні – 83-ті роковини трагедії Бабиного Яру. 29-30 вересня 1941 року, всього лише за два дні в Києві нацисти розстріляли понад 30 тисяч євреїв. "Дорогою смерті" вони гнали до яру мешканців міста цілими сім'ями – чоловіків, дітей, жінок, вагітних. Масштаби цього зла важко осягнути й досі
Він наголосив, що загалом за час нацистської окупації близько 100 тисяч людей були вбиті у Бабиному Яру.
Була знищена фактично вся єврейська спільнота Києва й навіть ті, хто намагався їх врятувати. Жертвами стали і представники інших національностей. Бабин Яр – страшний символ того, що найжахливіші злочини відбуваються тоді, коли світ обирає не помічати, мовчати, бути байдужим, бути недостатньо рішучим, аби дати злу гідну відсіч
Президент зауважив, що коли очі світу заплющені, людяність програє.
"Бабин Яр – наочний доказ звірства, на яке спроможні режими на чолі з вождями, що тримаються на залякуванні та насильстві. У будь-які часи вони нічим не відрізняються. Але має відрізнятися реакція світу. Це те, чого світ повинен був навчитись. Треба стояти на сторожі людяності, життя і справедливості. Треба захищатись від зла. Вічна пам'ять усім жертвам нацистів! Вічний осуд кожному, хто винен у вбивствах у Бабиному Яру!", - наголосив Зеленський.
Сьогодні річниця трагедії Бабиного Яру: скільки людей розстріляли нацисти у Києві в останні дні вересня 1941 року29.09.24, 06:15 • 27989 переглядiв