Зеленський: Бабин Яр – символ того, що найжахливіші злочини відбуваються тоді, коли світ обирає мовчати

Президент Володимир Зеленський заявив, що трагедія в Бабиному Яру повинна була навчити світ, що потрібно стояти на сторожі людяності, життя і справедливості, передає УНН.

Сьогодні – 83-ті роковини трагедії Бабиного Яру. 29-30 вересня 1941 року, всього лише за два дні в Києві нацисти розстріляли понад 30 тисяч євреїв. "Дорогою смерті" вони гнали до яру мешканців міста цілими сім'ями – чоловіків, дітей, жінок, вагітних. Масштаби цього зла важко осягнути й досі

Він наголосив, що загалом за час нацистської окупації близько 100 тисяч людей були вбиті у Бабиному Яру.

Була знищена фактично вся єврейська спільнота Києва й навіть ті, хто намагався їх врятувати. Жертвами стали і представники інших національностей. Бабин Яр – страшний символ того, що найжахливіші злочини відбуваються тоді, коли світ обирає не помічати, мовчати, бути байдужим, бути недостатньо рішучим, аби дати злу гідну відсіч