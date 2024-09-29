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Зеленський: Бабин Яр – символ того, що найжахливіші злочини відбуваються тоді, коли світ обирає мовчати

Зеленський: Бабин Яр – символ того, що найжахливіші злочини відбуваються тоді, коли світ обирає мовчати

Київ • УНН

 • 14760 перегляди

Президент Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії в Бабиному Яру. Він наголосив, що світ має навчитися захищати людяність і давати відсіч злу, щоб не допустити повторення таких злочинів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що трагедія в Бабиному Яру повинна була навчити світ, що потрібно стояти на сторожі людяності, життя і справедливості, передає УНН.

Сьогодні – 83-ті роковини трагедії Бабиного Яру. 29-30 вересня 1941 року, всього лише за два дні в Києві нацисти розстріляли понад 30 тисяч євреїв. "Дорогою смерті" вони гнали до яру мешканців міста цілими сім'ями – чоловіків, дітей, жінок, вагітних. Масштаби цього зла важко осягнути й досі

- написав Зеленський.

Він наголосив, що загалом за час нацистської окупації близько 100 тисяч людей були вбиті у Бабиному Яру.

Була знищена фактично вся єврейська спільнота Києва й навіть ті, хто намагався їх врятувати. Жертвами стали і представники інших національностей. Бабин Яр – страшний символ того, що найжахливіші злочини відбуваються тоді, коли світ обирає не помічати, мовчати, бути байдужим, бути недостатньо рішучим, аби дати злу гідну відсіч

- зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що коли очі світу заплющені, людяність програє.

"Бабин Яр – наочний доказ звірства, на яке спроможні режими на чолі з вождями, що тримаються на залякуванні та насильстві. У будь-які часи вони нічим не відрізняються. Але має відрізнятися реакція світу. Це те, чого світ повинен був навчитись. Треба стояти на сторожі людяності, життя і справедливості. Треба захищатись від зла. Вічна пам'ять усім жертвам нацистів! Вічний осуд кожному, хто винен у вбивствах у Бабиному Яру!", - наголосив Зеленський.

Сьогодні річниця трагедії Бабиного Яру: скільки людей розстріляли нацисти у Києві в останні дні вересня 1941 року29.09.24, 06:15 • 27989 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Суспільство
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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kyivКиїв

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