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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: Бабий Яр - символ того, что самые ужасные преступления происходят тогда, когда мир выбирает молчать

Зеленский: Бабий Яр - символ того, что самые ужасные преступления происходят тогда, когда мир выбирает молчать

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 06:48  •  3229 просмотра

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Президент Зеленский почтил память жертв трагедии в Бабьем Яру. Он подчеркнул, что мир должен научиться защищать человечность и давать отпор злу, чтобы не допустить повторения таких преступлений.

Президент Владимир Зеленский заявил, что трагедия в Бабьем Яру должна была научить мир, что нужно стоять на страже человечности, жизни и справедливости, передает УНН.

Сегодня - 83-я годовщина трагедии Бабьего Яра. 29-30 сентября 1941 года, всего лишь за два дня в Киеве нацисты расстреляли более 30 тысяч евреев. "Дорогой смерти" они гнали в овраг жителей города целыми семьями - мужчин, детей, женщин, беременных. Масштабы этого зла трудно постичь до сих пор

- написал Зеленский.

Он отметил, что всего за время нацистской оккупации около 100 тысяч человек были убиты в Бабьем Яру.

Была уничтожена фактически вся еврейская община Киева и даже те, кто пытался их спасти. Жертвами стали и представители других национальностей. Бабий Яр - страшный символ того, что самые ужасные преступления происходят тогда, когда мир выбирает не замечать, молчать, быть равнодушным, быть недостаточно решительным, чтобы дать злу достойный отпор

- отметил Зеленский.

Президент отметил, что когда глаза мира закрыты, человечность проигрывает.

"Бабий Яр - наглядное доказательство зверства, на которое способны режимы во главе с вождями, которые держатся на запугивании и насилии. В любые времена они ничем не отличаются. Но должна отличаться реакция мира. Это то, чему мир должен был научиться. Надо стоять на страже человечности, жизни и справедливости. Надо защищаться от зла. Вечная память всем жертвам нацистов! Вечное осуждение каждому, кто виновен в убийствах в Бабьем Яру!", - подчеркнул Зеленский.

Сегодня годовщина трагедии Бабьего Яра: сколько людей расстреляли нацисты в Киеве в последние дни сентября 1941 года29 сентября 2024, 03:15 • 14466 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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