Зеленский: Бабий Яр - символ того, что самые ужасные преступления происходят тогда, когда мир выбирает молчать

Президент Владимир Зеленский заявил, что трагедия в Бабьем Яру должна была научить мир, что нужно стоять на страже человечности, жизни и справедливости, передает УНН.

Сегодня - 83-я годовщина трагедии Бабьего Яра. 29-30 сентября 1941 года, всего лишь за два дня в Киеве нацисты расстреляли более 30 тысяч евреев. "Дорогой смерти" они гнали в овраг жителей города целыми семьями - мужчин, детей, женщин, беременных. Масштабы этого зла трудно постичь до сих пор - написал Зеленский.

Он отметил, что всего за время нацистской оккупации около 100 тысяч человек были убиты в Бабьем Яру.

Была уничтожена фактически вся еврейская община Киева и даже те, кто пытался их спасти. Жертвами стали и представители других национальностей. Бабий Яр - страшный символ того, что самые ужасные преступления происходят тогда, когда мир выбирает не замечать, молчать, быть равнодушным, быть недостаточно решительным, чтобы дать злу достойный отпор - отметил Зеленский.

Президент отметил, что когда глаза мира закрыты, человечность проигрывает.

"Бабий Яр - наглядное доказательство зверства, на которое способны режимы во главе с вождями, которые держатся на запугивании и насилии. В любые времена они ничем не отличаются. Но должна отличаться реакция мира. Это то, чему мир должен был научиться. Надо стоять на страже человечности, жизни и справедливости. Надо защищаться от зла. Вечная память всем жертвам нацистов! Вечное осуждение каждому, кто виновен в убийствах в Бабьем Яру!", - подчеркнул Зеленский.

Сегодня годовщина трагедии Бабьего Яра: сколько людей расстреляли нацисты в Киеве в последние дни сентября 1941 года