Зеленский: Бабий Яр - символ того, что самые ужасные преступления происходят тогда, когда мир выбирает молчать
Киев • УНН
Президент Зеленский почтил память жертв трагедии в Бабьем Яру. Он подчеркнул, что мир должен научиться защищать человечность и давать отпор злу, чтобы не допустить повторения таких преступлений.
Президент Владимир Зеленский заявил, что трагедия в Бабьем Яру должна была научить мир, что нужно стоять на страже человечности, жизни и справедливости, передает УНН.
Сегодня - 83-я годовщина трагедии Бабьего Яра. 29-30 сентября 1941 года, всего лишь за два дня в Киеве нацисты расстреляли более 30 тысяч евреев. "Дорогой смерти" они гнали в овраг жителей города целыми семьями - мужчин, детей, женщин, беременных. Масштабы этого зла трудно постичь до сих пор
Он отметил, что всего за время нацистской оккупации около 100 тысяч человек были убиты в Бабьем Яру.
Была уничтожена фактически вся еврейская община Киева и даже те, кто пытался их спасти. Жертвами стали и представители других национальностей. Бабий Яр - страшный символ того, что самые ужасные преступления происходят тогда, когда мир выбирает не замечать, молчать, быть равнодушным, быть недостаточно решительным, чтобы дать злу достойный отпор
Президент отметил, что когда глаза мира закрыты, человечность проигрывает.
"Бабий Яр - наглядное доказательство зверства, на которое способны режимы во главе с вождями, которые держатся на запугивании и насилии. В любые времена они ничем не отличаются. Но должна отличаться реакция мира. Это то, чему мир должен был научиться. Надо стоять на страже человечности, жизни и справедливости. Надо защищаться от зла. Вечная память всем жертвам нацистов! Вечное осуждение каждому, кто виновен в убийствах в Бабьем Яру!", - подчеркнул Зеленский.
Сегодня годовщина трагедии Бабьего Яра: сколько людей расстреляли нацисты в Киеве в последние дни сентября 1941 года29 сентября 2024, 03:15 • 14466 просмотров