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Сегодня годовщина трагедии Бабьего Яра: сколько людей расстреляли нацисты в Киеве в последние дни сентября 1941 года

Сегодня годовщина трагедии Бабьего Яра: сколько людей расстреляли нацисты в Киеве в последние дни сентября 1941 года

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 03:15  •  3953 просмотра

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29 сентября в Украине и мире чтят память жертв Бабьего Яра. За два дня 1941 года нацисты расстреляли почти 34 тысячи евреев, а всего здесь было убито около 100 тысяч человек.

Сегодня, 29 сентября, в Украине и многих государствах мира чтят память жертв трагедии Бабьего Яра, пишет УНН.

Расстрелы в урочище Бабий Яр начались сразу после того как нацисты вошли в Киев. Но самыми трагическими стали 29 и 30 сентября 1941 года.

Как считают некоторые историки, поводом для расправы над евреями нацисты использовали подрыв советскими диверсантами нескольких зданий в центре Киева в 20-х числах сентября.

После этого в Киеве развесили объявление, что все евреи города должны прибыть 29 сентября утром на угол улиц Мельникова и Дегтяревской. При этом, взять с собой документы, ценные вещи и необходимую одежду. До начала войны в Киеве жило около 160 тысяч евреев. На момент оккупации города нацистами их осталось около 60-ти тысяч.

29 сентября 1941 года в район Бабьего Яра потянулись огромные очереди людей, которые в тот момент не понимали, что их ожидает.

Их, якобы, для чего-то, регистрировали. Затем отбирали все вещи, заставляли раздеться, и расстреливали по 40-50 человек в минуту. Расстреливали на почти полукилометровом отрезке оврага, который начинался возле памятника, установленного в 1976 году, а заканчивался за нынешней станцией метро «Дорогожичи». Тела присыпали землей, и казнь продолжалась.

Непрерывные звуки выстрелов приглушали музыкой и мотором самолета, который летал над Бабьим Яром.

За два дня нацисты в Бабьем Яру убили почти 34 тысячи евреев. Исполнителем расстрелов конца сентября была зондеркоманда 4а под руководством штандартенфюрера СС Пауля Блобеля.

Регулярные расстрелы в Бабьем Яру продолжались и после этого. В частности, в течение двух лет именно здесь были убиты более 600 членов ОУН.

Точное количество расстрелянных в Бабьем Яру установить невозможно. Считается, что нацисты, до то как их выбили из Киева, убили здесь около 100 тысяч человек.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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