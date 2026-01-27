$43.130.01
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть

Киев • УНН

 180 просмотра

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, который приходится на годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Эта дата чтит память 6 миллионов евреев и других групп, уничтоженных нацистским режимом.

День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть

27 января в мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста – одна из самых трагических страниц истории ХХ века. Именно в этот день в 1945 году войска антигитлеровской коалиции освободили нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), который стал символом массового уничтожения людей и нечеловеческой жестокости нацистского режима. Эта дата была официально утверждена Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году как день международной памяти, чтобы человечество никогда не забыло о преступлениях против человечности и не допустило их повторения.

Что такое Холокост и как он начался

Холокостом называют систематическое преследование и уничтожение нацистской Германией и ее союзниками еврейского народа в годы Второй мировой войны. Однако жертвами нацистской политики геноцида стали также ромы, люди с инвалидностью, политические заключенные, представители ЛГБТ-сообщества, славяне и другие группы, которых режим считал "нежелательными".

Рут Познер, пережившая Холокост, с мужем умерли в швейцарской клинике эвтаназии27.09.25, 14:28 • 4649 просмотров

Идеологической основой Холокоста стала расовая теория нацизма, которая провозглашала "превосходство арийской расы" и дегуманизировала евреев и ряд других народов. После прихода Адольфа Гитлера к власти в 1933 году в Германии начали принимать дискриминационные законы, ограничивающие права евреев. Им запрещали работать на государственных должностях, учиться в университетах, владеть бизнесом. Впоследствии эти притеснения переросли в открытые репрессии, погромы и насилие.

Концлагеря и "фабрики смерти"

Во время войны нацистская Германия создала сеть концентрационных лагерей по всей оккупированной Европе. Сначала они использовались для содержания политических противников режима, но впоследствии стали инструментом массового уничтожения людей.

Израильские ученые идентифицировали 5 миллионов жертв Холокоста благодаря ИИ05.11.25, 00:43 • 4530 просмотров

Самыми известными лагерями смерти были Аушвиц-Биркенау, Треблинка, Собибор, Белжец, Майданек и Хелмно. В этих местах людей убивали в газовых камерах, расстреливали, морили голодом или принуждали к изнурительному принудительному труду. По разным оценкам, только в Аушвице погибло более 1 миллиона человек, преимущественно евреев.

В общей сложности во время Холокоста было уничтожено около шести миллионов евреев – то есть примерно две трети еврейского населения Европы на то время.

Холокост на территории Украины

Украина стала одним из главных мест массовых убийств евреев в годы нацистской оккупации. Здесь преступления часто совершались не в лагерях, а путем массовых расстрелов в оврагах, лесах и на окраинах городов и сел.

Самым известным символом трагедии в Украине является Бабий Яр в Киеве, где в сентябре 1941 года за два дня нацисты расстреляли более 33 тысяч евреев. В течение следующих лет в Бабьем Яру погибли десятки тысяч людей разных национальностей.

Зеленский: Бабий Яр - символ того, что самые ужасные преступления происходят тогда, когда мир выбирает молчать29.09.24, 09:48 • 14791 просмотр

Подобные массовые казни происходили во Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Каменце-Подольском, Ровно и сотнях других населенных пунктов. По подсчетам историков, на территории современной Украины было убито около 1,5 миллиона евреев.

Сопротивление и спасение

Несмотря на жестокость нацистского режима, были и те, кто пытался сопротивляться и спасать обреченных. Во многих странах Европы люди прятали евреев в своих домах, помогали им бежать из гетто и лагерей.

Среди тех, кто помогал - тысячи украинцев. Они, рискуя собственной жизнью и жизнью своих семей, помогали спасти других от уничтожения. Это напоминает, что даже в самые темные времена человечность способна побеждать страх.

Почему память о Холокосте важна сегодня

Международный день памяти жертв Холокоста - это не только воспоминание о прошлом, но и предостережение для будущего. Холокост стал возможным из-за сочетания ненависти, пропаганды, равнодушия и молчаливого согласия общества с насилием.

Умерла пенсионерка-неонацистка Урсула Гавербек, которая отрицала Холокост21.11.24, 14:46 • 19524 просмотра

Украина и чествование памяти

В Украине ежегодно 27 января проводят памятные мероприятия, уроки истории, возложение цветов к мемориалам жертвам нацизма. Государство и общественные организации работают над сохранением мест массовых захоронений и документированием исторических свидетельств.

В Германии призвали соцсети бороться с ИИ-фейками о Холокосте16.01.26, 22:10 • 3119 просмотров

Чествование жертв Холокоста является важной частью национальной памяти Украины, ведь трагедия коснулась миллионов людей на нашей земле и стала общей болью для многих народов.

Уроки истории для всего человечества

Холокост показал, к каким катастрофическим последствиям может привести идеология ненависти и обесценивания человеческой жизни. Это напоминание о том, что демократия, свобода слова и уважение к многообразию нуждаются в постоянной защите.

27 января - это день скорби и ответственности помнить, говорить правду о прошлом и делать все возможное, чтобы подобные трагедии никогда не повторились.

"Безразличие других способствовало катастрофе": Зеленский напомнил об уроке Холокоста27.01.26, 13:23 • 346 просмотров

Андрей Тимощенков

