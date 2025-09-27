$41.490.00
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 87109 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 36408 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 35630 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 34276 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 25635 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 48871 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 51013 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 49888 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 30340 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Рут Познер, пережившая Холокост, с мужем умерли в швейцарской клинике эвтаназии

Киев • УНН

 • 1052 просмотра

Рут Познер, 96-летняя художница, пережившая Холокост, и ее 97-летний муж Майкл умерли в клинике в Швейцарии путем ассистированного самоубийства. Они прожили вместе почти 75 лет и приняли решение из-за слабости чувств и отсутствия энергии.

Рут Познер, пережившая Холокост, с мужем умерли в швейцарской клинике эвтаназии
PA Media

Пережившая Холокост Рут Познер и ее муж Майкл, которым обоим было за 90, умерли в клинике эвтаназии в Швейцарии, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

96-летняя деятель исскуства польской национальности, которая в детстве сбежала из нацистского гетто и сделала успешную карьеру в танцах и драме, вероятно, умерла в минувшие выходные в клинике Pegasos недалеко от Базеля.

Во вторник она и 97-летний Майкл отправили электронное письмо семье и друзьям, сообщив им о своем решении уйти из жизни, сообщила драматург Соня Линден, которая сообщила BBC о получении письма.

В записке, о которой впервые сообщила The Times, пара написала: "Извините, что не упомянули об этом, но когда вы получите это письмо, мы уже покинем этот тленный мир".

"Решение было обоюдным и без какого-либо давления извне. Мы прожили долгую жизнь вместе почти 75 лет. Настал момент, когда из-за слабости чувств, зрения и слуха, а также отсутствия энергии мы уже не жили, а существовали и ничто не могло это исправить", - написали они.

"У нас была интересная и разнообразная жизнь, и, если не считать грусти от потери Джереми, нашего сына, мы наслаждались временем, проведенным вместе, старались не жалеть о прошлом, жить настоящим и не ждать слишком многого от будущего. С любовью, Рут и Майк".

Большинство семьи госпожи Познер было убито во время Холокоста, включая ее родителей, дядей, теток и двоюродных братьев и сестер. Выжили только она и одна из ее теток.

Семью отправили в гетто Радома после вторжения нацистов в Польшу, но с помощью отца госпожа Познер удалось сбежать на нееврейскую сторону, позже спрятавшись в католической семье. Живя под чужим именем, она была заключена как польская католичка после Варшавского восстания 1944 года.

Затем ей удалось спрятаться на местной ферме недалеко от Эссена до конца Второй мировой войны, что позволило ей бежать в Великобританию в возрасте 16 лет.

Впоследствии она стала участницей Лондонского театра современного танца и присоединилась к Королевской шекспировской компании.

Господин Познер, химик, работал в гуманитарном агентстве ООН ЮНИСЕФ, и, объездив весь мир, пара обосновалась в Лондоне. На момент смерти они проживали в Белсайз-парке.

Фонд памяти жертв Холокоста почтил память госпожи Познер, назвав ее "выдающейся женщиной".

Юлия Шрамко

