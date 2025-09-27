Рут Познер, пережившая Холокост, с мужем умерли в швейцарской клинике эвтаназии

PA Media

Пережившая Холокост Рут Познер и ее муж Майкл, которым обоим было за 90, умерли в клинике эвтаназии в Швейцарии, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

96-летняя деятель исскуства польской национальности, которая в детстве сбежала из нацистского гетто и сделала успешную карьеру в танцах и драме, вероятно, умерла в минувшие выходные в клинике Pegasos недалеко от Базеля.

Во вторник она и 97-летний Майкл отправили электронное письмо семье и друзьям, сообщив им о своем решении уйти из жизни, сообщила драматург Соня Линден, которая сообщила BBC о получении письма.

В записке, о которой впервые сообщила The Times, пара написала: "Извините, что не упомянули об этом, но когда вы получите это письмо, мы уже покинем этот тленный мир".

"Решение было обоюдным и без какого-либо давления извне. Мы прожили долгую жизнь вместе почти 75 лет. Настал момент, когда из-за слабости чувств, зрения и слуха, а также отсутствия энергии мы уже не жили, а существовали и ничто не могло это исправить", - написали они.

"У нас была интересная и разнообразная жизнь, и, если не считать грусти от потери Джереми, нашего сына, мы наслаждались временем, проведенным вместе, старались не жалеть о прошлом, жить настоящим и не ждать слишком многого от будущего. С любовью, Рут и Майк".

Большинство семьи госпожи Познер было убито во время Холокоста, включая ее родителей, дядей, теток и двоюродных братьев и сестер. Выжили только она и одна из ее теток.

Семью отправили в гетто Радома после вторжения нацистов в Польшу, но с помощью отца госпожа Познер удалось сбежать на нееврейскую сторону, позже спрятавшись в католической семье. Живя под чужим именем, она была заключена как польская католичка после Варшавского восстания 1944 года.

Затем ей удалось спрятаться на местной ферме недалеко от Эссена до конца Второй мировой войны, что позволило ей бежать в Великобританию в возрасте 16 лет.

Впоследствии она стала участницей Лондонского театра современного танца и присоединилась к Королевской шекспировской компании.

Господин Познер, химик, работал в гуманитарном агентстве ООН ЮНИСЕФ, и, объездив весь мир, пара обосновалась в Лондоне. На момент смерти они проживали в Белсайз-парке.

Фонд памяти жертв Холокоста почтил память госпожи Познер, назвав ее "выдающейся женщиной".