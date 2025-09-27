Рут Познер, яка пережила Голокост, з чоловіком померли у швейцарській клініці евтаназії

PA Media

Рут Познер, яка пережила Голокост, та її чоловік Майкл, яким обом було за 90, померли у клініці евтаназії у Швейцарії, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

96-річна мисткиня польської національності, яка в дитинстві втекла з нацистського гетто і зробила успішну кар'єру в танцях і драмі, ймовірно, померла минулими вихідними в клініці Pegasos недалеко від Базеля.

У вівторок вона та 97-річний Майкл відправили електронний лист сім'ї та друзям, повідомивши їм про своє рішення піти з життя, повідомила драматург Соня Лінден, яка повідомила ВВС про отримання листа.

У записці, про яку вперше повідомила The Times, пара написала: "Вибачте, що не згадали про це, але коли ви отримаєте цей лист, ми вже покинемо цей тлінний світ".

"Рішення було обопільним і без будь-якого тиску ззовні. Ми прожили довге життя разом майже 75 років. Настав момент, коли через слабкість почуттів, зору та слуху, а також відсутність енергії ми вже не жили, а існували і ніщо не могло це виправити", - написали вони.

"У нас було цікаве та різноманітне життя, і, якщо не рахувати смутку від втрати Джеремі, нашого сина, ми насолоджувалися часом, проведеним разом, намагалися не жалкувати за минулим, жити сьогоденням і не чекати надто багато від майбутнього. З любов'ю, Рут та Майк".

Більшість сім'ї пані Познер була вбита під час Голокосту, включаючи її батьків, дядьків, тіток і двоюрідних братів і сестер. Вижили тільки вона та одна з її тіток.

Сім'ю відправили до гетто Радома після вторгнення нацистів у Польщу, але за допомогою батька пані Познер вдалося втекти на неєврейську сторону, пізніше сховавшись у католицькій родині. Живучи під чужим ім'ям, вона була ув'язнена як польська католичка після Варшавського повстання 1944 року.

Потім їй вдалося сховатись на місцевій фермі недалеко від Ессена до кінця Другої світової війни, що дозволило їй бігти до Великої Британії у віці 16 років.

Згодом вона стала учасницею Лондонського театру сучасного танцю та приєдналася до Королівської шекспірівської компанії.

Пан Познер, хімік, працював у гуманітарному агентстві ООН ЮНІСЕФ, і, об'їздивши весь світ, пара влаштувалася в Лондоні. На момент смерті вони мешкали в Белсайз-парку.

Фонд пам'яті жертв Голокосту вшанував пам'ять пані Познер, назвавши її "визначною жінкою".