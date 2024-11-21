Умерла пенсионерка-неонацистка Урсула Гавербек, которая отрицала Холокост
Киев • УНН
Урсула Гавербек, которая была несколько раз осуждена за отрицание Холокоста, умерла. Она была ведущим кандидатом от партии «Право» и получала многочисленные приговоры за свои заявления.
За последние годы Гавербек несколько раз была осуждена немецкими судами за подстрекательство к мятежу и отрицание Холокоста.
Пишет УНН со ссылкой на DPA.
Умерла немецкая отрицательница Холокоста Урсула Гавербек, которую несколько раз осуждали за разжигание ненависти. Об обстоятельствах пока ничего не известно.
Хавербек был иконой для правой сцены в Германии. В 2019 году она была ведущим кандидатом в Европарламент от партии «Право».
На протяжении многих лет уголовные суды неоднократно рассматривали заявления Хавербек. В 2004 году пенсионерку впервые признали виновной.
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Она получила штраф. Затем тюремное заключение без права досрочного освобождения было вынесено в Берлине, Гамбурге и Северном Рейне-Вестфалии.
Справка
В Германии за одобрение, преуменьшение или отрицание Холокоста предусмотрено максимальное наказание в виде штрафа и пятилетнего тюремного заключения.
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