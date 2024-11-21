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Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
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Умерла пенсионерка-неонацистка Урсула Гавербек, которая отрицала Холокост

Умерла пенсионерка-неонацистка Урсула Гавербек, которая отрицала Холокост

Киев  •  УНН

 • 7634 просмотра

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Урсула Гавербек, которая была несколько раз осуждена за отрицание Холокоста, умерла. Она была ведущим кандидатом от партии «Право» и получала многочисленные приговоры за свои заявления.

За последние годы Гавербек несколько раз была осуждена немецкими судами за подстрекательство к мятежу и отрицание Холокоста.

Пишет УНН со ссылкой на DPA.

Умерла немецкая отрицательница Холокоста Урсула Гавербек, которую несколько раз осуждали за разжигание ненависти. Об обстоятельствах пока ничего не известно.

Хавербек был иконой для правой сцены в Германии. В 2019 году она была ведущим кандидатом в Европарламент от партии «Право».

На протяжении многих лет уголовные суды неоднократно рассматривали заявления Хавербек. В 2004 году пенсионерку впервые признали виновной.

Норвежский террорист Андерс Брейвик выступил в суде с выбритой буквой «Z» на виске19 нояб. 2024, 14:13 • 13198 просмотров

Она получила штраф. Затем тюремное заключение без права досрочного освобождения было вынесено в Берлине, Гамбурге и Северном Рейне-Вестфалии.

Справка

В Германии за одобрение, преуменьшение или отрицание Холокоста предусмотрено максимальное наказание в виде штрафа и пятилетнего тюремного заключения.

В Аргентине обнаружили арсенал нацистского оружия и артефакты времен Гитлера16 нояб. 2024, 08:19 • 18819 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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