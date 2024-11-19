Норвежский террорист Андерс Брейвик выступил в суде с выбритой буквой «Z» на виске
Киев • УНН
Норвежский террорист Андерс Брейвик подал второе ходатайство об условно-досрочном освобождении. На судебное заседание он пришел с выбритой буквой «Z» на виске, уже второй раз выражая поддержку российскому вторжению в Украину.
19 ноября норвежский террорист и массовый убийца Андерс Брейвик появился в суде с выбритыми в форме буквы «Z» волосами. Об этом УНН пишет со ссылкой на Dagbladet.
Детали
Брейвик, который отбывает 21-летний тремин заключения, уже второй раз обратился за условно-досрочным освобождением из-под стражи. Ходатайство будет рассматриваться в тюрьме строгого режима, где он содержится. На суде он появился с выбритыми в форме буквы «Z» волосами на виске.
Ранее он уже высказывался одобрительно относительно российского полномасштабного вторжения в Украину, защищая его и называя «нужным террористическим актом».
Добавим
Брейвик отбывает максимально возможный в Норвегии срок заключения в 21 год, но этот срок могут продлевать на неопределенное время - до тех пор, пока он будет считаться опасным для общества.
В 2011 году Брейвик совершил два теракта в Норвегии: сначала взорвал автомобиль со взрывчаткой возле здания правительства в Осло, в результате чего погибло восемь человек. Затем отправился на остров Утоя, где открыл стрельбу в молодежном лагере Лейбористской партии, убив 69 человек.
В 2012 году его признали виновным в терроризме и приговорили к максимально возможному сроку наказания в Норвегии.
В начале 2024 года он проиграл судебный иск против норвежского правительства, утверждая, что его изоляция в тюрьме нарушает его права человека.
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