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Норвежский террорист Андерс Брейвик выступил в суде с выбритой буквой «Z» на виске

Норвежский террорист Андерс Брейвик выступил в суде с выбритой буквой «Z» на виске

Киев  •  УНН

 • 5488 просмотра

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Норвежский террорист Андерс Брейвик подал второе ходатайство об условно-досрочном освобождении. На судебное заседание он пришел с выбритой буквой «Z» на виске, уже второй раз выражая поддержку российскому вторжению в Украину.

19 ноября норвежский террорист и массовый убийца Андерс Брейвик появился в суде с выбритыми в форме буквы «Z» волосами. Об этом УНН пишет со ссылкой на Dagbladet.

Детали

Брейвик, который отбывает 21-летний тремин заключения, уже второй раз обратился за условно-досрочным освобождением из-под стражи. Ходатайство будет рассматриваться в тюрьме строгого режима, где он содержится. На суде он появился с выбритыми в форме буквы «Z» волосами на виске.

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Ранее он уже высказывался одобрительно относительно российского полномасштабного вторжения в Украину, защищая его и называя «нужным террористическим актом».

Добавим

Брейвик отбывает максимально возможный в Норвегии срок заключения в 21 год, но этот срок могут продлевать на неопределенное время - до тех пор, пока он будет считаться опасным для общества.

В 2011 году Брейвик совершил два теракта в Норвегии: сначала взорвал автомобиль со взрывчаткой возле здания правительства в Осло, в результате чего погибло восемь человек. Затем отправился на остров Утоя, где открыл стрельбу в молодежном лагере Лейбористской партии, убив 69 человек.

В 2012 году его признали виновным в терроризме и приговорили к максимально возможному сроку наказания в Норвегии.

В начале 2024 года он проиграл судебный иск против норвежского правительства, утверждая, что его изоляция в тюрьме нарушает его права человека.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вернулся в Австралию26 июн. 2024, 12:50 • 17254 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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