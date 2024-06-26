Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, став свободным человеком впервые за 12 лет, вернулся домой в Австралию, после того как в среду утром американский судья подписал его соглашение о признании вины, пишет УНН со ссылкой на CNN и The Guardian.

Детали

Джулиан Ассанж приземлился в Австралии. Ассанж поднял кулак в воздух и поцеловал свою жену Стеллу Ассанж, пока шел по дороге после приземления.

Вскоре после прибытия Ассанжа премьер-министр Австралии обратился к средствам массовой информации из здания парламента, заявив, что разговаривал с Ассанжем по телефону и приветствовал его возвращение в Австралию.

Сторонники собрались в отеле East в Канберре, где жена Джулиана Ассанжа Стелла и адвокаты Дженнифер Робинсон и Барри Поллок выступили перед СМИ. Робинсон сказала, что Ассанж сказал премьер-министру страны, что тот "спас ему жизнь".

Стелла Ассанж поблагодарила всех, кто помогал и поддерживал кампанию, и попросила приватности, чтобы "наша семья была семьей".

На вопрос, выступит ли Джулиан Ассанж в ближайшие дни, Стелла ответила: "Без комментариев".

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