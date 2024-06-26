США предпримут шаги по немедленной отмене обвинений основателю сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу сразу после вынесения приговора судом, заявил прокурор США Мэтью Маккензи. Об этом пишет Guardian, передает УНН.

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Ранее сообщалось, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов.

Маккензи сказал, что как только сделка о признании вины будет принята и приговор будет вынесен, американские прокуроры „в тот же момент" начнут процедуры в Восточном округе Вирджинии, чтобы снять все другие обвинения. Несмотря на разницу во времени, это должно позволить соглашению немедленно вступить в силу отмечает британская газета Guardian.

Контекст

Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.

Джулиан Ассанж вышел из тюрьмы