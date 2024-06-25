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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Джулиан Ассанж вышел из тюрьмы

Джулиан Ассанж вышел из тюрьмы

Киев  •  УНН

25 июня 2024, 00:19  •  2759 просмотра

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Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, освобожден из британской тюрьмы после заключения соглашения с американской прокуратурой, что позволило ему вернуться в Австралию после отбытия 5 лет заключения.

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании и возвращается домой в Австралию. Об этом сообщает Wikileaks на сервисе обмена сообщениями X, передает УНН.

Детали

Его освободили под залог в аэропорту Станстед сегодня днем, где он сел в самолет и покинул Великобританию, пишет Wikileaks в заявлении.

Дополнение

Как пишет CBC News, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж согласился на сделку с прокуратурой США, в рамках которой он частично признает вину в сговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне. Власти США перестанут требовать его экстрадиции, и он сможет выйти на свободу после пяти лет, проведенных в британской тюрьме, отмечают американские СМИ.

Федеральный окружной суд США на Северных Марианских островах назначил на 26 июня заседание, где Джулиан Ассанж может признать вину. CBC News со ссылкой на источники сообщило, что прокуратура США рекомендовала назначить ему 62 месяца тюрьмы. В соответствии с условиями сделки ему засчитают пять лет, которые он был в британской тюрьме. После заседания американского суда господин Ассанж, как ожидается, вернется в Австралию, отмечает CBC.

Напомним,

Джулиан Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикации конфиденциальной информации. В 2010 году США начали расследование в отношении журналиста. Его обвинили по 18 статьям за раскрытие секретной информации и заговор с целью ее получения. Речь шла о материалах, связанных с конфликтами в Ираке и Афганистане. По этим обвинениям ему грозило 175 лет заключения.

С июня 2012 года Джулиан Ассанж жил на территории посольства Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года Эквадор лишил его дипломатического убежища. После этого основателя WikiLeaks задержала британская полиция. В июне 2022 года Британия одобрила его экстрадицию в США. Ассанж подал апелляцию на это решение - британский суд ее отклонил. В мае 2024 года суд разрешил журналисту еще раз обжаловать экстрадицию в США.

Британский суд разрешил основателю WikiLeaks Ассанжу обжаловать экстрадицию в США20 мая 2024, 12:02 • 21394 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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