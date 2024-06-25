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Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці

Київ • УНН

 • 26831 перегляди

Джуліан Ассанж, засновник WikiLeaks, звільнений з британської в'язниці після укладення угоди з американською прокуратурою, що дозволило йому повернутися до Австралії після відбуття 5 років ув'язнення.

Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці

Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж звільнений із в'язниці у Великій Британії та повертається додому до Австралії. Про це повідомляє Wikileaks на сервісі обміну повідомленнями X, передає УНН.

Деталі

Його звільнили під заставу в аеропорту Станстед сьогодні вдень, де він сів у літак і покинув Великобританію, пише Wikileaks у заяві.

Доповнення

Як пише CBC News, засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж погодився на угоду з прокуратурою США, в рамках якої він частково визнає провину в змові з метою отримання та розкриття інформації про національну оборону. Влада США перестане вимагати його екстрадиції, і він зможе вийти на волю після п'яти років, проведених у британській в'язниці, відзначають американські ЗМІ .

Федеральний окружний суд США на Північних Маріанських островах призначив на 26 червня засідання, де Джуліан Ассанж може визнати провину. CBC News з посиланням на джерела повідомило, що прокуратура США рекомендувала призначити йому 62 місяці в'язниці. Відповідно до умов угоди йому зарахують п'ять років, які він був у британській в'язниці. Після засідання американського суду пан Ассанж, як очікується, повернеться до Австралії, зазначає CBC.

Нагадаємо

Джуліан Ассанж у 2006 році заснував сайт WikiLeaks, що спеціалізується на публікації конфіденційної інформації. У 2010 році США розпочали розслідування щодо журналіста. Його звинуватили за 18 статтями за розкриття секретної інформації та змову з метою її отримання. Йшлося про матеріали, пов'язані з конфліктами в Іраку та Афганістані. За цими звинуваченнями йому загрожувало 175 років ув'язнення.

З червня 2012 року Джуліан Ассанж жив на території посольства Еквадору у Лондоні. У квітні 2019 року Еквадор позбавив його дипломатичного притулку. Після цього засновника WikiLeaks затримали британська поліція. У червні 2022 року Британія схвалила його екстрадицію до США. Ассанж подав апеляцію на це рішення – британський суд її відхилив. У травні 2024 року суд дозволив журналісту ще раз оскаржити екстрадицію до США.

Британський суд дозволив засновнику WikiLeaks Ассанжу оскаржити екстрадицію до США20.05.24, 15:02 • 21785 переглядiв

Лілія Подоляк

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