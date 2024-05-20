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Британський суд дозволив засновнику WikiLeaks Ассанжу оскаржити екстрадицію до США

Британський суд дозволив засновнику WikiLeaks Ассанжу оскаржити екстрадицію до США

Київ • УНН

 • 21784 перегляди

Високий суд Лондона постановив, що засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж матиме можливість оскаржити рішення про його екстрадицію до США, де йому загрожують звинувачення у шпигунстві, пов'язані з публікацією секретних документів.

Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, у нього буде можливість оскаржити рішення про його екстрадицію до США. Про це УНН повідомляє із посиланням на CNN. 

Деталі

Команда юристів Ассанжа стверджувала, що судді не повинні враховувати  запевнення американських прокурорів у тому, що засновник WikiLeaks може спиратися на права і захист, передбачені Першою поправкою США.

Ассанжа розшукує влада США за звинуваченням у шпигунстві, пов'язаному з публікацією його організацією тисяч секретних документів і дипломатичних телеграм у 2010 і 2011 роках. У разі ухвалення обвинувального вироку йому загрожує провести залишок життя за ґратами.

У березні суд відклав ухвалення рішення про екстрадицію, оскільки судді хотіли отримати низку гарантій, зокрема від США, що вони не домагатимуться смертної кари для 52-річного громадянина Австралії.

Останні п'ять років Ассанж провів у лондонській в'язниці суворого режиму "Белмарш", а до цього майже сім років переховувався в посольстві Еквадору в англійській столиці, намагаючись уникнути арешту. Він стверджує, що його екстрадиція має політичне підґрунтя.

Доповнення

WikiLeaks здобув міжнародну популярність у 2010 році, коли опублікував відео про атаку гелікоптера Apache у 2007 році американськими військами у Багдаді, унаслідок чого загинули двоє журналістів Reuters.

Після цієї гучної публікації сайт опублікував сотні тисяч інших секретних файлів, оприлюднивши інформацію, яка часто ставила Вашингтон у незручне становище.

WSJ: Ассанж може уникнути екстрадиції21.03.24, 00:46 • 31598 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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