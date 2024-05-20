Британский суд разрешил основателю WikiLeaks Ассанжу обжаловать экстрадицию в США

Высокий суд Лондона принял решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, у него будет возможность обжаловать решение о его экстрадиции в США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Детали

Команда юристов Ассанжа утверждала, что судьи не должны учитывать заверения американских прокуроров в том, что основатель WikiLeaks может опираться на права и защиту, предусмотренные Первой поправкой США.

Ассанжа разыскивают власти США по обвинению в шпионаже, связанном с публикацией его организацией тысяч секретных документов и дипломатических телеграмм в 2010 и 2011 годах. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит провести остаток жизни за решеткой.

В марте суд отложил принятие решения об экстрадиции, поскольку судьи хотели получить ряд гарантий, в частности от США, что они не будут добиваться смертной казни для 52-летнего гражданина Австралии.

Последние пять лет Ассанж провел в лондонской тюрьме строгого режима "Белмарш", а до этого почти семь лет скрывался в посольстве Эквадора в английской столице, пытаясь избежать ареста. Он утверждает, что его экстрадиция имеет политическую подоплеку.

Дополнение

WikiLeaks получил международную известность в 2010 году, когда опубликовал видео об атаке вертолета Apache в 2007 году американскими войсками в Багдаде, в результате чего погибли двое журналистов Reuters.

После этой громкой публикации сайт опубликовал сотни тысяч других секретных файлов, обнародовав информацию, которая часто ставила Вашингтон в неловкое положение.

WSJ: Ассанж может избежать экстрадиции