Британский суд разрешил основателю WikiLeaks Ассанжу обжаловать экстрадицию в США

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  101861 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  173733 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  167420 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  189599 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162038 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120896 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125312 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135521 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

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16 мая 2024, 10:49  •  125670 просмотра

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  353283 просмотра

Британский суд разрешил основателю WikiLeaks Ассанжу обжаловать экстрадицию в США

Высокий суд Лондона постановил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет иметь возможность обжаловать решение о его экстрадиции в США, где ему грозят обвинения в шпионаже, связанные с публикацией секретных документов.

Новости Мира •   •  8546 просмотра
Британский суд разрешил основателю WikiLeaks Ассанжу обжаловать экстрадицию в США

Австрийский журналист Шмитт распространяет нарративы кремля - его разоблачил украинский посол

Австрийский журналист Рихард Шмитт распространяет кремлевскую пропагандистскую ложь об Украине, пороча страну и ее народ, заявил посол Украины в Австрии.

политика •   •  10281 просмотра
Австрийский журналист Шмитт распространяет нарративы кремля - его разоблачил украинский посол

Украина нуждается не в перемирии, а в устойчивом мире на десятилетия - секретарь СНБО

В СНБО отмечают, что Украина стремится к длительному миру на десятилетия благодаря гарантиям безопасности, такие как членство в НАТО, а не только временное прекращение огня, чтобы обеспечить восстановление и дальнейшее развитие страны.

Война •   •  10638 просмотра
Украина нуждается не в перемирии, а в устойчивом мире на десятилетия - секретарь СНБО

На Покровском направлении враг сейчас наиболее активный - Генштаб

Украинские войска успешно отражают российские атаки на многих направлениях, при этом наиболее активно враг действует сейчас на Покровском направлении.

Война •   •  9407 просмотра
На Покровском направлении враг сейчас наиболее активный - Генштаб

Словацкие врачи рассказали о состоянии Фицо после покушения

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо стабильное и улучшается после ранений, полученных во время покушения на него 15 мая, сообщают врачи больницы Рузвельта.

Новости Мира •   •  7987 просмотра
Словацкие врачи рассказали о состоянии Фицо после покушения

На части территории Украины до середины недели ожидаются дожди и грозы: где брать зонт

В Украине в течение следующих трех суток в западных областях, днем местами и на северо-востоке пройдут кратковременные дожди и грозы, на остальной территории без осадков, температура будет колебаться от 9° тепла ночью до 28° днем.

Общество •   •  7053 просмотра
На части территории Украины до середины недели ожидаются дожди и грозы: где брать зонт

Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются два боя - возле Старицы и Волчанска, еще один - на Купянском

Украинские войска ведут интенсивные бои с российскими войсками на Харьковском и Купянском направлениях, в то время как российская авиация нанесла удары по районам Липцев и вблизи Ивановки.

Война •   •  9146 просмотра
Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются два боя - возле Старицы и Волчанска, еще один - на Купянском

В ЕС выразили соболезнования из-за гибели президента Ирана

Президент Ирана Эбрагим Раиси и другие официальные лица погибли в трагической катастрофе вертолета. Свои соболезнования выразили в частности страны ЕС.

Новости Мира •   •  7938 просмотра
В ЕС выразили соболезнования из-за гибели президента Ирана

Вражеские обстрелы Черниговской области: за неделю 72 удара, 412 взрывов, есть жертва

За прошлую неделю враг 72 раза обстрелял 26 населенных пунктов Черниговской области, вызвав 412 взрывов, 16 авиаударов, повреждение гражданской и критически важной инфраструктуры, ранив 5 мирных жителей и убив 1 человека.

Война •   •  9606 просмотра
Вражеские обстрелы Черниговской области: за неделю 72 удара, 412 взрывов, есть жертва

Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории по версии The Ring после победы над Фьюри

Александр Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring после победы над Тайсоном Фьюри в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

спорт •   •  7497 просмотра
Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории по версии The Ring после победы над Фьюри