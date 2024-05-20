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Британский суд разрешил основателю WikiLeaks Ассанжу обжаловать экстрадицию в США
Высокий суд Лондона постановил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет иметь возможность обжаловать решение о его экстрадиции в США, где ему грозят обвинения в шпионаже, связанные с публикацией секретных документов.
Австрийский журналист Шмитт распространяет нарративы кремля - его разоблачил украинский посол
Австрийский журналист Рихард Шмитт распространяет кремлевскую пропагандистскую ложь об Украине, пороча страну и ее народ, заявил посол Украины в Австрии.
Украина нуждается не в перемирии, а в устойчивом мире на десятилетия - секретарь СНБО
В СНБО отмечают, что Украина стремится к длительному миру на десятилетия благодаря гарантиям безопасности, такие как членство в НАТО, а не только временное прекращение огня, чтобы обеспечить восстановление и дальнейшее развитие страны.
На Покровском направлении враг сейчас наиболее активный - Генштаб
Украинские войска успешно отражают российские атаки на многих направлениях, при этом наиболее активно враг действует сейчас на Покровском направлении.
Словацкие врачи рассказали о состоянии Фицо после покушения
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо стабильное и улучшается после ранений, полученных во время покушения на него 15 мая, сообщают врачи больницы Рузвельта.
На части территории Украины до середины недели ожидаются дожди и грозы: где брать зонт
В Украине в течение следующих трех суток в западных областях, днем местами и на северо-востоке пройдут кратковременные дожди и грозы, на остальной территории без осадков, температура будет колебаться от 9° тепла ночью до 28° днем.
Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются два боя - возле Старицы и Волчанска, еще один - на Купянском
Украинские войска ведут интенсивные бои с российскими войсками на Харьковском и Купянском направлениях, в то время как российская авиация нанесла удары по районам Липцев и вблизи Ивановки.
В ЕС выразили соболезнования из-за гибели президента Ирана
Президент Ирана Эбрагим Раиси и другие официальные лица погибли в трагической катастрофе вертолета. Свои соболезнования выразили в частности страны ЕС.
Вражеские обстрелы Черниговской области: за неделю 72 удара, 412 взрывов, есть жертва
За прошлую неделю враг 72 раза обстрелял 26 населенных пунктов Черниговской области, вызвав 412 взрывов, 16 авиаударов, повреждение гражданской и критически важной инфраструктуры, ранив 5 мирных жителей и убив 1 человека.
Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории по версии The Ring после победы над Фьюри
Александр Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring после победы над Тайсоном Фьюри в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.