WSJ: Ассанж может избежать экстрадиции

Основателя Wikileaks 52-летнего Джулиана Ассанжа могут не экстрадировать в США, сообщают источники американской газеты Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Ассанж рискует быть привлеченным к ответственности за шпионаж, если его экстрадируют из Великобритании в США.

Однако американская финансовая газета ссылается на источники в министерстве юстиции США, которые говорят, что США рассматривают возможность признать Ассанжа виновным в менее тяжком преступлении. Это позволяет ему освободиться из британской тюрьмы и избежать экстрадиции.

Министерство юстиции США рассматривает возможность позволить Джулиану Ассанжу признать себя виновным по смягченному обвинению в злоупотреблении секретной информацией, по словам людей, знакомых с этим вопросом, что открывает возможность сделки, которая в конце концов может привести к его освобождению из британской тюрьмы говорится в сообщении.

В Лондоне завершились слушания по делу Ассанжа