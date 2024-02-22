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В Лондоне завершились слушания по делу Ассанжа

В Лондоне завершились слушания по делу Ассанжа

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 03:10  •  2476 просмотра

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Высокий суд Англии и Уэльса завершил двухдневные слушания по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США или рассмотрению его апелляции, заявив, что окончательное решение будет принято позже.

В Высоком суде Англии и Уэльса завершились двухдневные слушания по вопросу о том, запускать ли процедуру экстрадиции в США основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, или начать рассмотрение его апелляции по существу. По итогам слушаний судьи заявили, что вынесут окончательное решение позже, сообщает The Independent, передает УНН.

Детали

Сам господин Ассанжа оба дня отсутствовал на слушаниях. Его адвокат Эдвард Фицджеральд заявил, что его подзащитный не здоров, поэтому не может присутствовать на слушаниях даже по видеосвязи. Защита настаивает на том, что уголовное преследование основателя WikiLeaks является политически мотивированным, поэтому его экстрадиция из Великобритании противоречит британским законам.

Представитель Соединенных Штатов в суде Клэр Доббин заявила, что преследование господина Ассанжа вызвано не политическими взглядами, а его действиями, которые привели к утечке документов и поставили под угрозу преследование многих информаторов Соединенных Штатов. Во время слушаний десятки сторонников основателя WikiLeaks проводили демонстрации у здания Высокого суда.

Дополнение

С июня 2012 года Джулиан Ассанж жил на территории посольства Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года Эквадор лишил его дипломатического убежища. После этого основателя WikiLeaks задержала британская полиция. В июне 2022 года Великобритания одобрила его экстрадицию в США, где его обвинили в публикации конфиденциальных военных документов и дипломатических телеграмм.

В марте 2023 года британский Верховный суд отказал Джулиану Ассанжу в возможности обжаловать решение о его экстрадиции. По словам жены Джулиана Ассанжа, просьба в британский суд была последней возможностью заблокировать его передачу в США. В сентябре суд Франции отклонил запрос Ассанжа о политическом убежище.

Джулиан Ассанж подал апелляцию в ЕСПЧ из-за экстрадиции в США3 декабря 2022, 08:52 • 900978 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧП
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ekvadorЭквадор
londonЛондон
У Лондоні завершилися слухання у справі Ассанжа
Assange trial ends in London
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В Лондоне завершились слушания по делу Ассанжа

Высокий суд Англии и Уэльса завершил двухдневные слушания по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США или рассмотрению его апелляции, заявив, что окончательное решение будет принято позже.

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