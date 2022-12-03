Джулиан Ассанж подал апелляцию в ЕСПЧ из-за экстрадиции в США

Детали

Великобритания дала добро на его экстрадицию, но он подал апелляцию в Высокий суд Лондона, и первое слушание ожидается в начале следующего года.

Его юридическая команда также возбудила дело против Великобритании в ЕСПЧ, что потенциально может заблокировать экстрадицию.

"Подтверждаем, что заявление получено", - говорится в сообщении суда.

Его супруга Стелла Ассанж выразила надежду, что ЕСПЧ не понадобится для рассмотрения дела и что оно может быть решено в Великобритании. По ее словам, если дело будет передано в ЕСПЧ, это "будет печальный день и большое разочарование".

Ранее на этой неделе брат Ассанжа Габриэль Шиптон сказал, что, по его мнению, власти США захотят избежать рассмотрения дела в ЕСПЧ, поскольку европейские СМИ и общественность больше сочувствуют его делу, чем в Великобритании или США.

Дополнение

51-летний Ассанж разыскивается властями США по 18 пунктам обвинения, в том числе по обвинению в шпионаже, связанном с публикацией WikiLeaks огромных массивов конфиденциальных военных документов США и дипломатических телеграмм, которые, по словам Вашингтона, поставили жизнь людей под угрозу.

В январе 2021 года британский судья постановил, что уроженец Австралии Ассанж не должен быть экстрадирован, заявив, что из-за его психического здоровья ему грозит опасность самоубийства, если его признают виновным и поместят в тюрьму строгого режима.