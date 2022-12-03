Джуліан Ассанж подав апеляцію до ЄСПЛ через екстрадицію до США

Деталі

Велика Британія дала добро на його екстрадицію, але він подав апеляцію до Високого суду Лондона, і перше слухання очікується на початку наступного року.

Його юридична команда також порушила справу проти Великої Британії у ЄСПЛ, що потенційно може заблокувати екстрадицію.

"Підтверджуємо, що заява отримана", - йдеться у повідомленні суду.

Його дружина Стелла Ассанж висловила сподівання, що ЄСПЛ не знадобиться для розгляду справи і що вона може бути вирішена у Великій Британії. За її словами, якщо справу буде передано до ЄСПЛ, це "буде сумний день та велике розчарування".

Раніше на цьому тижні брат Ассанжа Габріель Шіптон сказав, що, на його думку, влада США захоче уникнути розгляду справи в ЄСПЛ, оскільки європейські ЗМІ та громадськість більше співчувають його справі, ніж у Великій Британії чи США.

Доповнення

51-річний Ассанж розшукується владою США за 18 пунктами обвинувачення, зокрема за обвинуваченням у шпигунстві, пов'язаному з публікацією WikiLeaks величезних масивів конфіденційних військових документів США та дипломатичних телеграм, які, за словами Вашингтона, поставили життя людей під загрозу.

У січні 2021 року британський суддя ухвалив, що уродженця Австралії Ассанжа не повинно бути екстрадовано, заявивши, що через його психічне здоров'я йому загрожуватиме небезпека самогубства, якщо його визнають винним і помістять у в'язницю суворого режиму.