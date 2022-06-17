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Велика Британія дозволила екстрадицію засновника WikiLeaks Ассанжа до США

Велика Британія дозволила екстрадицію засновника WikiLeaks Ассанжа до США

Київ • УНН

 • 129045 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. У п'ятницю Велика Британія задовольнила запит уряду США про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа за публікацію секретних військових файлів, що викликало обурення його прихильників. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.

Деталі

Міністерство внутрішніх справ заявило, що Ассанж має 14 днів на оскарження рішення, яке було прийнято після того, як у квітні британський суд видав офіційний наказ про його екстрадицію.

WikiLeaks назвав рішення МВС Британії "чорним днем ​​для свободи преси та британської демократії" та пообіцяв подати апеляцію до Високого суду.

WikiLeaks звинуватив Сполучені Штати у "плануванні його вбивства". WikiLeaks заявляє, що справа є "політичною", оскільки Ассанж опублікував докази того, що Сполучені Штати "вчинили військові злочини та приховали їх".

Глава Amnesty International заявив, що схвалення урядом екстрадиції "надсилає журналістам страшний сигнал".

Експерти з правових питань вважають, що рішення Британії, ймовірно, не є кінцем шляху для Ассанжа, оскільки попереду у нього можуть бути місяці судового розгляду.

Спочатку Ассанжу знадобиться дозвіл на подання апеляції до Високого суду. Якщо це буде дозволено, слухання може відбутися раніше початку наступного року.

Контекст

Ассанж постав перед судом за порушення Закону США про шпигунство шляхом публікації військових та дипломатичних файлів у 2010 році, і йому може загрожувати до 175 років ув'язнення, якщо його вина буде доведена.

З 2019 року він утримується під вартою у в'язниці суворого режиму на південному сході Лондона за ухилення від сплати застави у попередній справі, в якій його звинувачували у сексуальному насильстві у Швеції.

Цю справу було припинено, але його не було звільнено з в'язниці після відбуття терміну за порушення застави на тій підставі, що він міг сховатися у справі про екстрадицію до США.

Ассанж, який одружився у в'язниці у березні, провів сім років у посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути депортації до Швеції.

Він був заарештований, коли в Еквадорі змінився уряд і його дипломатичний захист було знято.

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