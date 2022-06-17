Великобритания разрешила экстрадицию основателя WikiLeaks Ассанжа в США

Детали

Министерство внутренних дел заявило, что Ассанж имеет 14 дней на обжалование решения, принятого после того, как в апреле британский суд издал официальный приказ о его экстрадиции.

WikiLeaks назвал решение МВД Британии "черным днем ​​для свободы прессы и британской демократии" и пообещал подать апелляцию в Высокий суд.

WikiLeaks обвинил Соединенные Штаты в "планировании его убийства". WikiLeaks заявляет, что дело является "политическим", поскольку Ассанж опубликовал доказательства того, что Соединенные Штаты "совершили военные преступления и скрыли их".

Глава Amnesty International заявил, что одобрение правительством экстрадиции "отправляет журналистам страшный сигнал".

Эксперты по правовым вопросам считают, что решение Британии, вероятно, не является концом пути для Ассанжа, поскольку впереди у него могут быть месяцы судебного разбирательства.

Сначала Ассанжу понадобится разрешение на подачу апелляции в Высокий суд. Если это будет разрешено, слушание может состояться раньше начала следующего года.

Контекст

Ассанж предстал перед судом за нарушение Закона США о шпионаже путем публикации военных и дипломатических файлов в 2010 году, и ему может грозить до 175 лет заключения, если его вина будет доказана.

С 2019 года он содержится в тюрьме строгого режима на юго-востоке Лондона за уклонение от уплаты залога по предыдущему делу, в котором его обвиняли в сексуальном насилии в Швеции.

Это дело было прекращено, но он не был освобожден из тюрьмы после отбытия срока за нарушение залога на том основании, что он мог скрыться по делу об экстрадиции в США.

Ассанж, женившийся в тюрьме в марте, провел семь лет в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать депортации в Швецию.

Он был арестован, когда в Эквадоре сменилось правительство и его дипломатическая защита была снята.